Стала известна зарплата Паредеса в ПСЖ

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Тоттенхэм 3:1  Лестер Сити 1.3 4.9 12.5
19:00 Идет первый тайм, 35’  Манчестер Сити 4:0  Челси 1.57 4.25 6.4
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 3:0  Бетис - - -
18:15 63’  Валенсия 0:0  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.6 4 5.5
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Болонья 1:1  Дженоа 2.9 2.25 3.85
17:00 Матч завершен  Торино 1:0  Удинезе 1.15 6.9 29
17:00 Матч завершен  Аталанта 2:1  СПАЛ 2.15 2.02 10.5
17:00 Матч завершен  Сампдория 0:1  Фрозиноне 7.5 3.15 1.67
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вердер 4:0  Аугсбург 1.04 16 46
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2 3.4 3.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:2  Монако 4.4 1.65 4.5
17:00 Матч завершен  Тулуза 1:1  Реймс 17 4.8 1.27
17:00 Матч завершен  Нант 2:4  Ним 3.05 1.92 5
19:00 32’  Ренн 1:0  Сент-Этьен 2.05 3.4 3.6
19:00 32’  Генгам 0:0  Лилль 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.75 4.15 1.65
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.32 4.6 9
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:2 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.12 3.35 3.25
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2:0 Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1:0 Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния 3:0 Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси 0:3 Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат 3:2 Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 2.75 1.65 9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 36’ Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.13 7.7 21
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 8.5 2.25 1.97
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 1:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.5 3.45 2.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:3 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1:2 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АаленАален 1:2 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 5.6 4.05 1.52
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.07 8 37
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.45 3.8 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.35 3.1 3.2
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 4.8 1.55 4.6
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:3 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 77’ Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3:2 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.75 2.75 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:2 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.18 5.2 32
18:00 79’ Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 1:0 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.33 4.4 11.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.65 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.9 3.1 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.95 3 4.3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 4.1 1.73 4.1
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 1.2 4.9 32
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 0:2 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 78’ Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 0:2 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 3.75 2.95 2.1
19:00 35’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.28 5.6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б 3:2 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 48’ Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2:0 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 2.95
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 4:1 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.35 4.6 9.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.15 1.65 4.5
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 3:2 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1.35 3.9 16
18:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2:0 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 2.9 3.65 2.17
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 4:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 1:2 Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 50 11.5 1.05
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 3.5 3.35 2.02
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 75’ Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2.55 2.2 4.5
18:00 69’ Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:1 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.53 3.25 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 2:1 Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
19:30 4’ Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС 0:0 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.75 3.1 2.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1:1 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 3:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 1.3 4.1 17
19:00 31’ Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1:1 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.45 4.9 5.5
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ 3:0 Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 0:3 Логотип футбольный клуб РиекаРиека 4.7 2.5 2.15
19:30 6’ Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 1.83 3.55 3.95
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 33’ Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 0:0 Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 1.28 4.7 12.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 78’ Логотип футбольный клуб ТунТун 0:1 Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 4 3.75 1.8
18:00 76’ Логотип футбольный клуб СьонСьон 1:1 Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 74’ Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс 2:0 Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
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Стала известна зарплата Паредеса в ПСЖ

сегодня, 17:40

Стала известна зарплата Леандро Паредеса в ПСЖ. Аргентинский полузащитник зарабатывает 610 тысяч евро в месяц. Он занимает 12-е место в рейтинге зарплат футболистов чемпионата Франции.

Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» этой зимой.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил pomor45
   23 / 792
сегодня в 19:34
Ты хотел сказать до финансовой элиты, но там она отнюдь не вся европейская))...
Abverin
Abverin
   228 / 792
сегодня в 19:20
Зато хоть со свиньми не будет играть в нечестный футбол.
ГусХ
ГусХ ответил pomor45
сегодня в 18:54
Рейтинг легионеров «Зенита»: 1. Леандро Паредес – 5 млн 2. Бранислав Иванович – 4,1 3. Доменико Кришито – 3,0 4. Себастьян Дриусси – 2,7 5-6. Эмануэль Маммана – 2,5 5-6. Матиас Краневиттер – 2,5 7-8. Эмилиано Ригони – 2,0 7-8. Кристиан Нобоа – 2,0 В Зените - первый с 5 млн. евро в год, а в ПСЖ 12-й с 7.32 млн. евро в год. Как далёко россиянам до европейской футбольной элиты.
В России Паредес получал то побольше. С 5лямов налог в сего 13% - это минус 650 тыщ и чистыми 4,35, а во Франции минус 50% и остаётся 3.6 ляма. Потерял 0,75 ляма. Да здравствует наша система налогообложения с плоской шкалой.
Egorium
Egorium
   160 / 792
сегодня в 18:52
Пока эти двое в еврокубках честь страны защищали, Свинси в кубке ФНЛ Тосно проигрывал.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил pomor45
   28 / 792
сегодня в 18:46
Рейтинг легионеров «Зенита»: 1. Леандро Паредес – 5 млн 2. Бранислав Иванович – 4,1 3. Доменико Кришито – 3,0 4. Себастьян Дриусси – 2,7 5-6. Эмануэль Маммана – 2,5 5-6. Матиас Краневиттер – 2,5 7-8. Эмилиано Ригони – 2,0 7-8. Кристиан Нобоа – 2,0 В Зените - первый с 5 млн. евро в год, а в ПСЖ 12-й с 7.32 млн. евро в год. Как далёко россиянам до европейской футбольной элиты.
не в ПСЖ, а во всей французской лиге.
Т34
Т34 ответил FROLL 001
   12 / 792
сегодня в 18:34
Так он в 10 раз сильнее губошлепа свинси.
Кони все на Промеса переводили, сравнивая с Головиным, а теперь еще и бомжи с Передесом. Промес для них эталон. Правильно, лучшим был в чемпионате, а что показали эти двое?
pomor45
pomor45
   181 / 792
сегодня в 18:26
Рейтинг легионеров «Зенита»:
1. Леандро Паредес – 5 млн
2. Бранислав Иванович – 4,1
3. Доменико Кришито – 3,0
4. Себастьян Дриусси – 2,7
5-6. Эмануэль Маммана – 2,5
5-6. Матиас Краневиттер – 2,5
7-8. Эмилиано Ригони – 2,0
7-8. Кристиан Нобоа – 2,0
В Зените - первый с 5 млн. евро в год, а в ПСЖ 12-й с 7.32 млн. евро в год. Как далёко россиянам до европейской футбольной элиты.
Т34
Т34
   12 / 792
сегодня в 18:25
Как бы не заскулили в ПСЖ, что промахнулись с трансфером. Паредес и в зените ничего, кроме спектаклей и грубости не показал.
Footbolista
Footbolista ответил FROLL 001
   23 / 792
сегодня в 18:18
Стуканул кто то. Ты не знаешь кто? Гыгыгы
не знаю, но точно не я)...
FROLL 001
FROLL 001 ответил Footbolista
   634 / 792
сегодня в 18:17
расчехлил допаккаунт))...
Стуканул кто то. Ты не знаешь кто? Гыгыгы
pomor45
pomor45 ответил FILL3286
   181 / 792
сегодня в 18:17
а в зените миллион евро получал,даже на понижение по деньгам пошел,что бы этот проект в глаза не видеть,хотя будет в Париже мячики подавать,да лавочку тереть
Ну, в ПСЖ вся свиноферма слиняла бы в одночасье. Вот только дальше Севильи никого не позовут никогда. Бренд хреновенький, рейтинг ни к чёрту.
Footbolista
Footbolista ответил FROLL 001
   23 / 792
сегодня в 18:17
Так он в 10 раз сильнее губошлепа свинси.
расчехлил допаккаунт))...
FROLL 001
FROLL 001 ответил oncha
   634 / 792
сегодня в 18:15
Почти в десять раз больше зарплаты Свинси тарасовского в Севилье.
Так он в 10 раз сильнее губошлепа свинси.
LOpp
LOpp ответил oncha
   8 / 792
сегодня в 18:12
Промес получает деньги за то, что играет футбол, а не вертит задом перед катарскими шейхами.
LOpp
LOpp
   8 / 792
сегодня в 18:11
Нищеброд))
oncha
oncha
   41 / 792
сегодня в 18:09
Почти в десять раз больше зарплаты Свинси тарасовского в Севилье.
Serg3.12
Serg3.12
   173 / 792
сегодня в 18:07
В газпроме подзаработал, можно было согласиться на понижение содержания
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   225 / 792
сегодня в 18:05
Даже в 51е больше платили.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   23 / 792
сегодня в 18:03
Отсутствие аргументов не повод для оскорбления собеседника...
pomor45
pomor45
   181 / 792
сегодня в 18:02
Игроков на поле 11, а зарплата 12-я. Судя по зарплате Паредес в самом начале ПСЖ-ской скамейки. Любопытно дадут ли ему хоть какое-то время в ближайшем матче ЛЧ?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   16 / 792
сегодня в 17:57
Нехилая зряплата.
Вычти реальные налоги во Франции. Доходят до 75 %.
Footbolista
Footbolista ответил Литейный 4
   23 / 792
сегодня в 17:53
Для информации:
Гы (англ. — Gy) - буква-слово, которое не обозначает ничего, но при этом означает всё. Оно является смешанной частью речи (междометийно-прилагательное имя глагольное). Обычно употребляется тогда, когда сказать больше нечего.
Печалька))...
FILL3286
FILL3286
   139 / 792
сегодня в 17:53
баклажан и в африке баклажан,зулус у лазурных индеец?
FILL3286
FILL3286
   139 / 792
сегодня в 17:52
а в зените миллион евро получал,даже на понижение по деньгам пошел,что бы этот проект в глаза не видеть,хотя будет в Париже мячики подавать,да лавочку тереть
cska plus
cska plus
   7 / 792
сегодня в 17:49
Нехилая зряплата.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Footbolista
   2 / 792
сегодня в 17:46
В зените и псж любят платить паредесам...
В Спартаке любят платить Педрам и Софьям. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
   90 / 792
сегодня в 17:46
ПСЖ скорее всего очень просчитались.
Footbolista
Footbolista
   23 / 792
сегодня в 17:43
В зените и псж любят платить паредесам...
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 17:42
до уплаты налога?
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