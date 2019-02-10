Стала известна зарплата Паредеса в ПСЖ

сегодня, 17:40

Стала известна зарплата Леандро Паредеса в ПСЖ . Аргентинский полузащитник зарабатывает 610 тысяч евро в месяц. Он занимает 12-е место в рейтинге зарплат футболистов чемпионата Франции.