Стала известна зарплата Паредеса в ПСЖ

Стала известна зарплата Леандро Паредеса в ПСЖ. Аргентинский полузащитник зарабатывает 610 тысяч евро в месяц. Он занимает 12-е место в рейтинге зарплат футболистов чемпионата Франции.
Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» этой зимой.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Тоттенхэм
|3:1
|Лестер Сити
|19:00
|Идет первый тайм, 35’
|Манчестер Сити
|4:0
|Челси
|Испания. Примера 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Леганес
|3:0
|Бетис
|-
|-
|-
|18:15
|63’
|Валенсия
|0:0
|Реал Сосьедад
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Эйбар
|22:45
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Матч завершен
|Болонья
|1:1
|Дженоа
|17:00
|Матч завершен
|Торино
|1:0
|Удинезе
|17:00
|Матч завершен
|Аталанта
|2:1
|СПАЛ
|17:00
|Матч завершен
|Сампдория
|0:1
|Фрозиноне
|20:00
|сегодня
|Сассуоло
|-:-
|Ювентус
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Милан
|-:-
|Кальяри
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Вердер
|4:0
|Аугсбург
|20:00
|сегодня
|Фортуна
|-:-
|Штутгарт
|Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Монпелье
|2:2
|Монако
|17:00
|Матч завершен
|Тулуза
|1:1
|Реймс
|17:00
|Матч завершен
|Нант
|2:4
|Ним
|19:00
|32’
|Ренн
|1:0
|Сент-Этьен
|19:00
|32’
|Генгам
|0:0
|Лилль
|23:00
|сегодня
|Ницца
|-:-
|Лион
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|09:00
|Матч завершен
|Мельбурн Виктори
|1:2
|Перт Глори
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Нефтчи
|2:0
|Кешля
|15:30
|Матч завершен
|Сабаил
|0:2
|Зира
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Динамо Тр
|2:0
|Фуше-Круже
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Беселижа
|1:0
|Вора
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Влажния
|3:0
|Шенколли
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Поградеси
|0:3
|Бюлис
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Томори Берат
|3:2
|Аполония Фьер
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Кукес
|0:1
|Тирана
|16:00
|Матч завершен
|Луфтетари Жирокас
|0:0
|Фламуртари
|-
|-
|-
|19:00
|36’
|Теута
|0:0
|Камза
|-
|-
|-
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Норвич Сити
|3:0
|Ипсвич Таун
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Атлетико Тукуман
|0:0
|Тальерес Кордоба
|01:20
|Матч завершен
|Индепендьенте
|2:1
|Унион СФ
|23:10
|сегодня
|Ньюэллс Олд Бойз
|-:-
|Росарио Сентраль
|23:10
|сегодня
|Годой-Крус
|-:-
|Сан-Мартин Тукуман
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Атлетико Феникс
|-:-
|Сакачиспас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Акассусо
|-:-
|Тристан Суарес
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Химнасия Мендоса
|2:0
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|01:05
|Матч завершен
|Чакарита Хун
|0:2
|Индепендьенте Р
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Химнасия Жужуй
|-:-
|Нуэва Чикаго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Платенсе
|-:-
|Альмагро
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Арсенал С
|-:-
|Олимпо
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кануэлас
|-:-
|Экскурсионистас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан Мартин Бурзако
|-:-
|Берасатеги
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Арменио
|-:-
|Итусаинго
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Аргентино Кульмес
|-:-
|Эль Порвенир
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|20:00
|сегодня
|Андерлехт
|-:-
|Зюлте-Варегем
|22:00
|сегодня
|Гент
|-:-
|Мускрон
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Витория Кон
|-:-
|Жекие
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Жакобина
|-:-
|Алагоиньяс
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Жакупенсе
|-:-
|Жуазейренсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Баия
|-:-
|Витория
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жувентуд
|-:-
|Интернасьонал
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Бразил де Пелотас
|-:-
|Айморе
|23:30
|сегодня
|Гремио
|-:-
|Авенида
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Америка Мин
|3:1
|УРТ
|15:30
|Матч завершен
|Боа
|1:0
|Томбенсе
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Вила-Нова
|-:-
|Патросиненсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Крузейро
|-:-
|Тупинамбас
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Арагуа
|0:0
|Сулия
|-
|-
|-
|00:00
|Матч завершен
|Депортиво Лара
|2:0
|Монагас
|-
|-
|-
|00:45
|Матч завершен
|Португеса
|1:2
|Эстудиантес Кар
|-
|-
|-
|01:00
|Матч завершен
|Самора
|1:0
|Эстудиантес М
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Льянерос
|-:-
|Минерос Гайана
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Гуайра
|-:-
|Депортиво А
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Тачира
|-:-
|Каракас
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Магдебург
|1:1
|Хольштайн
|15:30
|Матч завершен
|Эрцгебирге
|0:3
|Ингольштадт
|15:30
|Матч завершен
|Дармштадт
|1:2
|Хайденхайм
|Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч завершен
|Аален
|1:2
|Меппен
|16:00
|Матч завершен
|Айнтрахт Бр
|2:3
|Вехен
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Реал Эспанья
|1:1
|Марафон
|-
|-
|-
|04:15
|Матч завершен
|Платенсе
|0:1
|УПНФМ
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|АЕК
|1:0
|ОФИ
|20:00
|сегодня
|Атромитос
|-:-
|Левадиакос
|20:30
|сегодня
|ПАОК
|-:-
|Олимпиакос
|Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Хобро
|0:0
|Хорсенс
|16:00
|Матч завершен
|Ольборг
|0:3
|Раннерс
|-
|-
|-
|18:00
|77’
|Нордшелланд
|3:2
|Брондбю
|20:00
|сегодня
|Копенгаген
|-:-
|Оденсе
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Хапоэль Хад
|-:-
|Бней-Иегуда
|22:00
|сегодня
|Бейтар
|-:-
|Маккаби Хф
|Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Алькоркон
|1:2
|Кадис
|18:00
|79’
|Альбасете
|1:0
|Мальорка
|20:00
|сегодня
|Гранада
|-:-
|Депортиво
|20:00
|сегодня
|Альмерия
|-:-
|Нумансия
|22:00
|сегодня
|Малага
|-:-
|Лас-Пальмас
|Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Фоджа
|1:1
|Пескара
|17:00
|Матч завершен
|Ливорно
|2:0
|Козенца
|23:00
|сегодня
|Верона
|-:-
|Кротоне
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Арис
|-:-
|Этникос
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Эносис
|0:2
|АПОЭЛ
|-
|-
|-
|18:00
|78’
|Омония
|0:2
|Докса
|19:00
|35’
|АЕК
|1:0
|Алки Ор
|Колумбия. Примера А 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Хагуарес Кор
|1:2
|Мильонариос
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Санта-Фе
|0:1
|Депортес Толима
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Энвигадо
|1:0
|Альянса Петролера
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Метелин
|1:1
|Унион Магдалена
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Депортес Киндио
|-:-
|Богота
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Орсомарсо
|-:-
|Университарио Пп
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур
|1
|X
|2
|03:00
|Матч завершен
|Сантос
|0:1
|Перес Селедон
|-
|-
|-
|05:00
|Матч завершен
|Депортиво Саприсса
|0:0
|Алаюэленсе
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Кармелита
|-:-
|Картагинес
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Даллас
|1:3
|Сан Антонио
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Олимпия Л
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|06:30
|Матч завершен
|Лос-Анджелес Гэл
|1:1
|Торонто
|-
|-
|-
|11:00
|Матч завершен
|Нью-Йорк Ред Б
|3:2
|Финикс Райзинг
|-
|-
|-
|14:00
|Матч отменен
|Ахмат
|-:-
|Ваккер
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Лехия
|1:3
|Олимпия Гр
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Черноморец Од
|-:-
|Ракув Ченстохова
|-
|-
|-
|18:30
|48’
|Локомотив М
|2:0
|Хаугесунд
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Монтеррей
|4:0
|Лобос БУАП
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Керетаро
|0:2
|УНАМ Пумас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Пачука
|2:0
|Монаркас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Америка
|0:3
|Леон
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Некакса
|3:3
|Гвадалахара
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Толука
|-:-
|Крус Асуль
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:15
|Матч завершен
|Фортуна Сд
|4:1
|Экселсиор
|16:30
|Матч завершен
|Гронинген
|2:1
|Витесс
|16:30
|Матч завершен
|Эммен
|3:2
|Ден Хааг
|18:45
|Закончился первый тайм
|Утрехт
|2:0
|ПСВ
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Либертад
|4:0
|Хенерал Диас
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Соль де Америка
|0:1
|Олимпия
|-
|-
|-
|Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Арка
|1:2
|Корона
|20:00
|сегодня
|Висла Пл
|-:-
|Легия
|Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|18:00
|75’
|Боавишта
|1:0
|Санта-Клара
|18:00
|69’
|Брага
|1:1
|Шавеш
|20:30
|сегодня
|Бенфика
|-:-
|Насионал Ф
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Фейренсе
|-:-
|Спортинг
|-
|-
|-
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|13:00
|Матч завершен
|Дунэря Кэлэраши
|2:1
|Конкордия
|-
|-
|-
|19:30
|4’
|КСМС
|0:0
|Газ Метан
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Университатя Кр
|-:-
|Клуж
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Коньяспор
|1:1
|Малатияспор
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Гёзтепе
|3:2
|Аланьяспор
|19:00
|31’
|Галатасарай
|1:1
|Трабзонспор
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Кардифф МЮ
|3:0
|Нэви Сефн-Друидс
|-
|-
|-
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Интер
|0:3
|Риека
|19:30
|6’
|Хайдук
|0:0
|Локомотива Зг
Стала известна зарплата Леандро Паредеса в ПСЖ. Аргентинский полузащитник зарабатывает 610 тысяч евро в месяц. Он занимает 12-е место в рейтинге зарплат футболистов чемпионата Франции.
Напомним, что Паредес перешел в ПСЖ из «Зенита» этой зимой.
1. Леандро Паредес – 5 млн
2. Бранислав Иванович – 4,1
3. Доменико Кришито – 3,0
4. Себастьян Дриусси – 2,7
5-6. Эмануэль Маммана – 2,5
5-6. Матиас Краневиттер – 2,5
7-8. Эмилиано Ригони – 2,0
7-8. Кристиан Нобоа – 2,0
В Зените - первый с 5 млн. евро в год, а в ПСЖ 12-й с 7.32 млн. евро в год. Как далёко россиянам до европейской футбольной элиты.
1. Леандро Паредес – 5 млн
2. Бранислав Иванович – 4,1
3. Доменико Кришито – 3,0
4. Себастьян Дриусси – 2,7
5-6. Эмануэль Маммана – 2,5
5-6. Матиас Краневиттер – 2,5
7-8. Эмилиано Ригони – 2,0
7-8. Кристиан Нобоа – 2,0
В Зените - первый с 5 млн. евро в год, а в ПСЖ 12-й с 7.32 млн. евро в год. Как далёко россиянам до европейской футбольной элиты.
Гы (англ. — Gy) - буква-слово, которое не обозначает ничего, но при этом означает всё. Оно является смешанной частью речи (междометийно-прилагательное имя глагольное). Обычно употребляется тогда, когда сказать больше нечего.
Печалька))...
Гы (англ. — Gy) - буква-слово, которое не обозначает ничего, но при этом означает всё. Оно является смешанной частью речи (междометийно-прилагательное имя глагольное). Обычно употребляется тогда, когда сказать больше нечего.
Печалька))...