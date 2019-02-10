Де Хеа по новому контракту будет получать 20 млн евро в год

Стали известны некоторые финансовые детали нового контракта голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Недавно отмечалось, что футболист в ближайшее время может продлить соглашение с МЮ.
Сообщается, что зарплата футболиста вырастет до 20 млн евро за сезон. Заработная плата игрока станет второй по величине в «Ман Юнайтед». Только Алексис Санчес будет зарабатывать больше, чем вратарь.
Думаю, что свои деньги он отпрыгает и отобьёт..:))
Думаю, что свои деньги он отпрыгает и отобьёт..:))
Наверно заслуженно....
Видел игру с Тоттенхемом 13-го января.....Де Хеа отразил все 874 удара в створ.....он и выиграл матч...
Наверно заслуженно....
Видел игру с Тоттенхемом 13-го января.....Де Хеа отразил все 874 удара в створ.....он и выиграл матч...