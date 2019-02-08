Абдулавов, Гасилин и Сальников перешли в «Томь»

«Томь» объявила о заключении контрактов сразу с тремя игроками.

Во время проведения тренировочных сборов в Турции футбольный клуб «Томь» заключил контракты с тремя футболистами: нападающими Исламнуром Абдулавовым (24 года, выступал ранее за «Анжи», «Уфу», «Томь», «Ротор») и Алексеем Гасилиным (22 года, ранее выступал за «Зенит», вторую команду «Шальке-04», «Зенит-2», «Амкар», португальский «Академико Визеу»), голкипером Иваном Сальниковым (19 лет, воспитанник томского футбола, но профессиональную карьеру начинал в системе ФК «Краснодар»).

Все эти футболисты пришли в «Томь» в качестве свободных агентов. С Абдулавовым контракт подписан по май нынешнего года, а с Гасилиным и Сальниковым – по май 2020-го и май 2021 года, соответственно. Правда, у Алексея Гасилина – международный трансфер, и на его оформление потребуется больше времени.