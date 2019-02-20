Сутормин: «Ко мне „Зенит“ не обращался»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита» к своей персоне.
Не знаю, откуда эта информация появилась. Сам пришел, прочитал новость и удивился. На сегодняшний день выходов на меня с предложением перейти куда-либо не было. Осталось три дня до конца трансферного окна в России и не думаю, что что-то может произойти. Более подробно надо у клуба спрашивать.
Мы сейчас готовимся к возобновлению чемпионата. Осталось немного до первой официальной игры. Мне кажется, что нужно более конкретное время, чтобы было понятно, что от меня хотят. Очень важно, что в «Оренбурге» я играю, получаю время на поле. Очень этому рад.
Мне хочется расти как любому футболисту. Есть цель попасть в сборную. В топ-клубы надо приходить готовым. Но одновременно хочется, чтобы была заинтересованность тренеров и клуба. Понятно, что никто не даст гарантий, что будешь играть. Но все-таки не хочется переходить и сидеть на скамейке.
Завтра расскажу....примерно в 22-45....если настроение будет...
Пока....
Завтра расскажу....примерно в 22-45....если настроение будет...
Пока....
Удачи !!!!!!
Удачи !!!!!!
Зенит - праздник и вне результата..))
Нет лучшего показателя правильности выбранного курса чем печальные песни с вашей стороны...
Да что мы всё о Зените....да о Зените....
Давайте про ваши клубы поговорим...порассуждаем..трансферы...планы...)))
Зенит - праздник и вне результата..))
Нет лучшего показателя правильности выбранного курса чем печальные песни с вашей стороны...
Да что мы всё о Зените....да о Зените....
Давайте про ваши клубы поговорим...порассуждаем..трансферы...планы...)))
Это вы телегу впереди кобылы толкаете...)))
Так и сидите желчью исходимые...))))
И ждите "пожизненного Кокорину"...и победы Фенербахче...)))
Удачи...печальный ты наш...)))
Это вы телегу впереди кобылы толкаете...)))
Так и сидите желчью исходимые...))))
И ждите "пожизненного Кокорину"...и победы Фенербахче...)))
Удачи...печальный ты наш...)))
Кокорин-Азмун-Дриусси вполне способны решать задачи на любом уровне....
А для футбола-лайт во внутреннем первенстве как видим ,чтоб идти в лидерах, достаточно и Дзюбы с Заболотным...)))
А так ни суеты ни паники...новички адаптируются.."старички" конкурируют....другие залечивают травмы и ждут возвращения в строй...
Обычное построение сильной команды...пусть и методом проб и ошибок....
Всё нормально....))
А "печалька" - это не про Зенит....ты с кем то спутал...)))
Кокорин-Азмун-Дриусси вполне способны решать задачи на любом уровне....
А для футбола-лайт во внутреннем первенстве как видим ,чтоб идти в лидерах, достаточно и Дзюбы с Заболотным...)))
А так ни суеты ни паники...новички адаптируются.."старички" конкурируют....другие залечивают травмы и ждут возвращения в строй...
Обычное построение сильной команды...пусть и методом проб и ошибок....
Всё нормально....))
А "печалька" - это не про Зенит....ты с кем то спутал...)))
9 из 10-ти специалистов предпочтут Азмуна...
У черногорца был шанс...не получилось...не клуб, ни игрок не виноваты что оказалось "не уровень"....
Может у Азмуна "получиться".....
Охота верить...))
Удачи .
9 из 10-ти специалистов предпочтут Азмуна...
У черногорца был шанс...не получилось...не клуб, ни игрок не виноваты что оказалось "не уровень"....
Может у Азмуна "получиться".....
Охота верить...))
Удачи .
Зенит любит до последнего тянуть...
Зенит любит до последнего тянуть...
Не знаешь,почему питерский еврей вместо бесплатного Джорджевича потратил 12 млн.евро на Азмуна,хотя и статистика у них одинаковая и играют они в одной манере?Деньги карман жгут?)))
Не знаешь,почему питерский еврей вместо бесплатного Джорджевича потратил 12 млн.евро на Азмуна,хотя и статистика у них одинаковая и играют они в одной манере?Деньги карман жгут?)))