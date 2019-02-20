Сутормин: «Ко мне „Зенит“ не обращался»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 50’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 44’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 44’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 64’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 38’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 53’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Сутормин: «Ко мне „Зенит“ не обращался»

20 февраля 2019, 09:40

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что ничего не знает об интересе «Зенита» к своей персоне.

Не знаю, откуда эта информация появилась. Сам пришел, прочитал новость и удивился. На сегодняшний день выходов на меня с предложением перейти куда-либо не было. Осталось три дня до конца трансферного окна в России и не думаю, что что-то может произойти. Более подробно надо у клуба спрашивать.

Мы сейчас готовимся к возобновлению чемпионата. Осталось немного до первой официальной игры. Мне кажется, что нужно более конкретное время, чтобы было понятно, что от меня хотят. Очень важно, что в «Оренбурге» я играю, получаю время на поле. Очень этому рад.

Мне хочется расти как любому футболисту. Есть цель попасть в сборную. В топ-клубы надо приходить готовым. Но одновременно хочется, чтобы была заинтересованность тренеров и клуба. Понятно, что никто не даст гарантий, что будешь играть. Но все-таки не хочется переходить и сидеть на скамейке.

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Все комментарии
112910415
112910415
   73 / 887
20 февраля в 17:05
позвони Соловьёву, парень (был в России такой футболист) : возрадуешься, что не обращались!
Miaf
Miaf
   48 / 887
20 февраля в 16:37
Надеюсь станет хорошим футболистом.
Т34
Т34
   22 / 887
20 февраля в 14:14
И этот намекнул, что хочет играть, а не сидеть на скамейке. Это в адрес зенита. Научен на примерах приходивших в зенит российских игроков. Стыдно за зенит!
шацк
шацк
   733 / 887
20 февраля в 12:59
Играй паря и не порти себе карьеру переходом в газовый пук - пропадешь без вести на болотной скамейке, сколько вас таких было...
Palex
Palex
   123 / 887
20 февраля в 12:08
Это кто?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
20 февраля в 12:01
На эту тему анекдот вспомнил....)) Завтра расскажу....примерно в 22-45....если настроение будет... Пока....
А где 10-е пожелание мне удачи от тебя?))Ну ладно,я тоже пошел
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Рубиновый Дракон
   11 / 887
20 февраля в 12:00
Ты завязывай с детской игрушкой картинки складывать.Переходи на кубик Рубика)))
На эту тему анекдот вспомнил....))
Завтра расскажу....примерно в 22-45....если настроение будет...
Пока....
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
20 февраля в 11:57
Вот и сложился пазл... Удачи !!!!!!
Ты завязывай с детской игрушкой картинки складывать.Переходи на кубик Рубика)))
sir_Alex
sir_Alex
   102 / 887
20 февраля в 11:56
А хотелось бы, да? 🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Рубиновый Дракон
   11 / 887
20 февраля в 11:56
А что о них рассуждать Вот сидим и "завидуем" вам)))
Вот и сложился пазл...

Удачи !!!!!!
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
20 февраля в 11:55
Какая обида ??? ...да брось... Зенит - праздник и вне результата..)) Нет лучшего показателя правильности выбранного курса чем печальные песни с вашей стороны... Да что мы всё о Зените....да о Зените.... Давайте про ваши клубы поговорим...порассуждаем..трансферы...планы...)))
А что о них рассуждать Вот сидим и "завидуем" вам)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Рубиновый Дракон
   11 / 887
20 февраля в 11:54
Ну какая желчь?Вам правду пишешь о Зените,пусть горькую,но правду,а вы сразу обиженных включаете((Нельзя так,честно слово
Какая обида ??? ...да брось...
Зенит - праздник и вне результата..))
Нет лучшего показателя правильности выбранного курса чем печальные песни с вашей стороны...

Да что мы всё о Зените....да о Зените....
Давайте про ваши клубы поговорим...порассуждаем..трансферы...планы...)))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
20 февраля в 11:48
Говорят же тебе неугомонный....ни каких планов...всё идёт своим чередом... Это вы телегу впереди кобылы толкаете...))) Так и сидите желчью исходимые...)))) И ждите "пожизненного Кокорину"...и победы Фенербахче...))) Удачи...печальный ты наш...)))
Ну какая желчь?Вам правду пишешь о Зените,пусть горькую,но правду,а вы сразу обиженных включаете((Нельзя так,честно слово
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Рубиновый Дракон
   11 / 887
20 февраля в 11:45
Коку уже выпустили?Или ты на следующий сезон уже планы на чемпионство прогнозируешь и Кубок ЛЧ в Питер привести?))А так да,главное чтобы Газпром не покинул Зенит,чтобы денег хватало на "пробы и ошибки"))
Говорят же тебе неугомонный....ни каких планов...всё идёт своим чередом...
Это вы телегу впереди кобылы толкаете...)))

Так и сидите желчью исходимые...))))
И ждите "пожизненного Кокорину"...и победы Фенербахче...)))
Удачи...печальный ты наш...)))
Miaf
Miaf
   48 / 887
20 февраля в 11:38
Я же говорю, зениту нормальные игроки не нужны. им заболотных подавай
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
20 февраля в 11:33
Всё идёт своим чередом.... Кокорин-Азмун-Дриусси вполне способны решать задачи на любом уровне.... А для футбола-лайт во внутреннем первенстве как видим ,чтоб идти в лидерах, достаточно и Дзюбы с Заболотным...))) А так ни суеты ни паники...новички адаптируются.."старички" конкурируют....другие залечивают травмы и ждут возвращения в строй... Обычное построение сильной команды...пусть и методом проб и ошибок.... Всё нормально....)) А "печалька" - это не про Зенит....ты с кем то спутал...)))
Коку уже выпустили?Или ты на следующий сезон уже планы на чемпионство прогнозируешь и Кубок ЛЧ в Питер привести?))А так да,главное чтобы Газпром не покинул Зенит,чтобы денег хватало на "пробы и ошибки"))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Рубиновый Дракон
   11 / 887
20 февраля в 11:29
Ну-ну..и не виноват никто и кроме веры нет ничего.Печалька((
Всё идёт своим чередом....
Кокорин-Азмун-Дриусси вполне способны решать задачи на любом уровне....

А для футбола-лайт во внутреннем первенстве как видим ,чтоб идти в лидерах, достаточно и Дзюбы с Заболотным...)))

А так ни суеты ни паники...новички адаптируются.."старички" конкурируют....другие залечивают травмы и ждут возвращения в строй...

Обычное построение сильной команды...пусть и методом проб и ошибок....
Всё нормально....))
А "печалька" - это не про Зенит....ты с кем то спутал...)))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
20 февраля в 11:23
Думаю сравнение не в пользу Джорджевича... 9 из 10-ти специалистов предпочтут Азмуна... У черногорца был шанс...не получилось...не клуб, ни игрок не виноваты что оказалось "не уровень".... Может у Азмуна "получиться"..... Охота верить...)) Удачи .
Ну-ну..и не виноват никто и кроме веры нет ничего.Печалька((
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Рубиновый Дракон
   11 / 887
20 февраля в 11:18
Не знаю.С таким вопросом обращайся к КБ-фанам. Не знаешь,почему питерский еврей вместо бесплатного Джорджевича потратил 12 млн.евро на Азмуна,хотя и статистика у них одинаковая и играют они в одной манере?Деньги карман жгут?)))
Думаю сравнение не в пользу Джорджевича...
9 из 10-ти специалистов предпочтут Азмуна...
У черногорца был шанс...не получилось...не клуб, ни игрок не виноваты что оказалось "не уровень"....

Может у Азмуна "получиться".....
Охота верить...))
Удачи .
морозз
морозз
   64 / 887
20 февраля в 11:16
В Зените парень у тебя не будет даже маленького шанса себя проявить, так что радуйся что сможешь и дальше играть и совершенствоваться!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   328 / 887
20 февраля в 11:03
Так вот ты какой, Ильнур из Балашихи, гыгы.
LOpp
LOpp
   5 / 887
20 февраля в 10:44
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       41 / 887
    20 февраля в 10:40
    Спонсор один. Из правого кармана в левый переложат денежку.
    Зенит любит до последнего тянуть...
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       328 / 887
    20 февраля в 10:28
    Как в Спартаке проверяют на "дух" - кидают мыло в душевой на пол, кто наклонился поднять, сразу в команду берут !
    КЭТиК
    КЭТиК
       242 / 887
    20 февраля в 10:22
    Зенит просто посмотрел.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
       328 / 887
    20 февраля в 10:17
    Главное чтобы Спартак не обратил внимание, гыгы. А то баня с зулусами и Борисом обеспечена !
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       234 / 887
    20 февраля в 10:15
    До кучи!
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил Jeck Denielse
    20 февраля в 10:09
    Барриос в поряде...на своём месте... Вот лучше расскажи историю как некие скауты поехали за Луаном а привезли Педро Рошу..))))
    Не знаю.С таким вопросом обращайся к КБ-фанам.
    Не знаешь,почему питерский еврей вместо бесплатного Джорджевича потратил 12 млн.евро на Азмуна,хотя и статистика у них одинаковая и играют они в одной манере?Деньги карман жгут?)))
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил Литейный 4
    20 февраля в 10:06
    Как служба идёт Колян. Проходишь курс молодого бойца в химвойсках? Слыхал, Дума издает закон. Теперь запретят солдатикам мобилы. Как жить то будешь? Гыгыгы
    Да ладно.Главное чтобы пенсии повысили,а то как интернет оплачивать будешь?))
    Ник Уволен
    Ник Уволен
       80 / 887
    20 февраля в 10:04
    Пиарятся всякие за счет Зенита )
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