Федотов: «Игра со „Спартаком“ послужила хорошим теоретическим занятием»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (1:1) на сборах.

На сборах, где мера ответственности все-таки не так высока, но с хорошей динамикой, хорошим соперником - нам нужен был игровой тонус. Мы эту игру и запланировали, когда появился московский «Спартак». Радует, что команда выдерживает темп все 90 минут матча.

Даже в победных матчах мы находим кучу ошибок, кучу неправильных действий. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта игра служит нам хорошим теоретическим занятием, где мы разберем, что еще мы можем улучшить.