Шейдаев: «С новичками „Крылья“ решат все задачи»

Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев после матча с «Лиепаей» подвел итоги сборов, а также поделился ожиданиями от второй части сезона.

Мы прошли уже два сбора, на которых хорошо поработали. До возобновления чемпионата осталось чуть больше десяти дней. Впереди еще одна контрольная игра. Что касается забитых мячей, то они придут. Мы надеемся на то, что во второй половине сезона будем забивать больше.

Новички «Крыльев» - опытные игроки. Некоторые из них поиграли в Лиге чемпионов, Саша Самедов выступал за сборную России на чемпионате мира. Новые ребята, конечно, помогут нам. Я думаю, с такими игроками мы решим все задачи. Главное всем вместе выкладываться на сто процентов, и команда всегда будет играть хорошо.