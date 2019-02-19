Варга: «Акунья еще может перейти в „Зенит“ зимой»

Агент ФИФА Шандор Варга не исключил, что левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья, которым всю зиму интересовался «Зенит», еще может перейти в клуб из Петербурга до закрытия трансферного окна.

Акунья хотел и хочет перейти в «Зенит». Он нравится Сергею Семаку. Срыв перехода удивил меня.

Тренер не поменял своего отношения к этому игроку, Акунья тоже не поменял мнения. До закрытия трансферного окна возможно все. Пока все в «Зените» думают про ответный матч против «Фенербахче», и после него что-то может произойти. Я ожидаю, что «Зенит» купит левого защитника.