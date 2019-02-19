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Варга: «Акунья еще может перейти в „Зенит“ зимой»

19 февраля 2019, 20:02

Агент ФИФА Шандор Варга не исключил, что левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья, которым всю зиму интересовался «Зенит», еще может перейти в клуб из Петербурга до закрытия трансферного окна.

Акунья хотел и хочет перейти в «Зенит». Он нравится Сергею Семаку. Срыв перехода удивил меня. 

Тренер не поменял своего отношения к этому игроку, Акунья тоже не поменял мнения. До закрытия трансферного окна возможно все. Пока все в «Зените» думают про ответный матч против «Фенербахче», и после него что-то может произойти. Я ожидаю, что «Зенит» купит левого защитника.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Гавроша
   11 / 887
20 февраля в 08:07
А на правом фланге кто? Считай оба фланга пустые. Зато взяли нападающего легионера, который чуть лучше заболотного, но на поле его так просто не выпустить - место нужно. Отечественных игроков так и не нашли - семака интересуют только легионеры.
Семака интересует результат...а не легионеры...))
Он же видит что лимитные приглашения отечественных игроков - затыкание брешей......а не усиления....
Походу тренеру надоело притворяться и кивать когда говорят что Заболотный перспективный нападающий...а Набиуллин надёжный защитник...
Гавроша
Гавроша ответил Jeck Denielse
   24 / 887
20 февраля в 04:16
Я не знаю кто руководил саботажной трансферной политикой последних пару сезонов....(думаю и Семаку это не интересно )....считай не считай ,а левый фланг обороны пустой.... Касаемо Скопинцева...не думаю что Зениту не хватило денег...))))) Знать есть более весомые причины для отказа приглашать этого парня... Удачи ему в Краснодаре !!
А на правом фланге кто? Считай оба фланга пустые. Зато взяли нападающего легионера, который чуть лучше заболотного, но на поле его так просто не выпустить - место нужно. Отечественных игроков так и не нашли - семака интересуют только легионеры.
Denkuz
Denkuz ответил Литейный 4
   66 / 887
20 февраля в 01:59
Многие хотят в Зенит, но не всех Зенит принимает. Гыгыгы
Скоро свиньи валом повалят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Инокентий
   11 / 887
19 февраля в 23:05
Ну когда же ты считать научишься - сейчас 14, а с этим будет 15 легионеров. На поле можно пускать только 6, значит 9 останется в запасе. Скажи еще что лимит страшное зло, а тем временем краснодар купил скопинцева за 4, и у них проблем с лимитом не будет.
Я не знаю кто руководил саботажной трансферной политикой последних пару сезонов....(думаю и Семаку это не интересно )....считай не считай ,а левый фланг обороны пустой....

Касаемо Скопинцева...не думаю что Зениту не хватило денег...)))))
Знать есть более весомые причины для отказа приглашать этого парня...
Удачи ему в Краснодаре !!
Инокентий
Инокентий ответил Jeck Denielse
   308 / 887
19 февраля в 22:35
Давайте уж завершайте сделку.... И зимнюю трансферную компанию можно считать закрытой... Акунья - правильный игрок...и главное очень нужный в данный момент...
Ну когда же ты считать научишься - сейчас 14, а с этим будет 15 легионеров. На поле можно пускать только 6, значит 9 останется в запасе.

Скажи еще что лимит страшное зло, а тем временем краснодар купил скопинцева за 4, и у них проблем с лимитом не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
19 февраля в 21:50
Давайте уж завершайте сделку....
И зимнюю трансферную компанию можно считать закрытой...
Акунья - правильный игрок...и главное очень нужный в данный момент...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
19 февраля в 21:37
Ох уж эти португалы. Темнят и темнят...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
19 февраля в 21:16
Многие хотят в Зенит, но не всех Зенит принимает. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45 ответил Хороший Малый
   13 / 887
19 февраля в 20:52
https://www.youtube.com/watch?v=YedI011daTE
Мне тоже нравится! Немного резок! Но лучше чем Свинси
Nafnafik
Nafnafik
   43 / 887
19 февраля в 20:49
Лишь бы свиней огорчал, пусть идет.
Лакшери
Лакшери
   275 / 887
19 февраля в 20:41
Если фил согласен , то я тоже !
Miaf
Miaf ответил parallels
   42 / 887
19 февраля в 20:27
сперва нужно получить одобрение из тарасовки.
С такой то фамилией ему прямой путь в Зенит. Лично я одобряю, тем более аргентос и фанат Месси.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
19 февраля в 20:15
"До закрытия трансферного окна возможно все. Пока все в «Зените» думают про ответный матч против «Фенербахче», и после него что-то может произойти"

Это он типа так намекает, что Семака могут выгнать, если Фенер не пройдут, и другому тренеру Акунья может не понадобиться?
parallels
parallels
   15 / 887
19 февраля в 20:09
сперва нужно получить одобрение из тарасовки.
Хороший Малый
Хороший Малый
   357 / 887
19 февраля в 20:09
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