Варга: «Акунья еще может перейти в „Зенит“ зимой»

Агент ФИФА Шандор Варга не исключил, что левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья, которым всю зиму интересовался «Зенит», еще может перейти в клуб из Петербурга до закрытия трансферного окна.
Акунья хотел и хочет перейти в «Зенит». Он нравится Сергею Семаку. Срыв перехода удивил меня.
Тренер не поменял своего отношения к этому игроку, Акунья тоже не поменял мнения. До закрытия трансферного окна возможно все. Пока все в «Зените» думают про ответный матч против «Фенербахче», и после него что-то может произойти. Я ожидаю, что «Зенит» купит левого защитника.
Он же видит что лимитные приглашения отечественных игроков - затыкание брешей......а не усиления....
Походу тренеру надоело притворяться и кивать когда говорят что Заболотный перспективный нападающий...а Набиуллин надёжный защитник...
Он же видит что лимитные приглашения отечественных игроков - затыкание брешей......а не усиления....
Походу тренеру надоело притворяться и кивать когда говорят что Заболотный перспективный нападающий...а Набиуллин надёжный защитник...
Касаемо Скопинцева...не думаю что Зениту не хватило денег...)))))
Знать есть более весомые причины для отказа приглашать этого парня...
Удачи ему в Краснодаре !!
Касаемо Скопинцева...не думаю что Зениту не хватило денег...)))))
Знать есть более весомые причины для отказа приглашать этого парня...
Удачи ему в Краснодаре !!
Скажи еще что лимит страшное зло, а тем временем краснодар купил скопинцева за 4, и у них проблем с лимитом не будет.
Скажи еще что лимит страшное зло, а тем временем краснодар купил скопинцева за 4, и у них проблем с лимитом не будет.
И зимнюю трансферную компанию можно считать закрытой...
Акунья - правильный игрок...и главное очень нужный в данный момент...
И зимнюю трансферную компанию можно считать закрытой...
Акунья - правильный игрок...и главное очень нужный в данный момент...
Это он типа так намекает, что Семака могут выгнать, если Фенер не пройдут, и другому тренеру Акунья может не понадобиться?
Это он типа так намекает, что Семака могут выгнать, если Фенер не пройдут, и другому тренеру Акунья может не понадобиться?