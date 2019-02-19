Червиченко: «Количество судейских побед „Зенита“ может увеличиться весной»

19 февраля 2019, 19:48

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключил, что избрание Александра Дюкова на пост президента РФС может помочь «Зениту».

– У «Зенита» весной будут проблемы. Сергей Семак был хорош в «Уфе», но в Санкт-Петербурге пока не столь убедителен. Не исключаю, правда, что в весенней части сезона питерцам помогут перемены в руководстве РФС .

– Имеете в виду грядущий 22 февраля приход на пост президента РФС Александра Дюкова?

– Понимайте, как хотите. Но осенью у «Зенита» хватало «судейских» побед. И как бы их число не увеличилось по весне… Надеюсь ошибиться в своих опасениях.