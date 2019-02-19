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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Червиченко: «Количество судейских побед „Зенита“ может увеличиться весной»

19 февраля 2019, 19:48

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключил, что избрание Александра Дюкова на пост президента РФС может помочь «Зениту».

– У «Зенита» весной будут проблемы. Сергей Семак был хорош в «Уфе», но в Санкт-Петербурге пока не столь убедителен. Не исключаю, правда, что в весенней части сезона питерцам помогут перемены в руководстве РФС.

– Имеете в виду грядущий 22 февраля приход на пост президента РФС Александра Дюкова?

– Понимайте, как хотите. Но осенью у «Зенита» хватало «судейских» побед. И как бы их число не увеличилось по весне… Надеюсь ошибиться в своих опасениях.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил сулейман шлагбаум
   13 / 887
20 февраля в 21:23
Да у них не хватает просто денег, чтобы купить ЛЕ. Куда им до Газпрома, сам подумай !
Вы настоящий Тарасовский ))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Nikola45
   229 / 887
20 февраля в 12:03
Да а в 41 стояли жуткие холода )) 16 Лет без Побед! )) Европейские безтрофейники ))
Да у них не хватает просто денег, чтобы купить ЛЕ. Куда им до Газпрома, сам подумай !
Nikola45
Nikola45 ответил сулейман шлагбаум
   13 / 887
20 февраля в 11:51
А свиньи были в ФНЛ. Точнее - в первой лиге, так она тогда называлась. А вот когда бомжи вылетели в первую лигу, их оставили в вышке волевым решением партии. Нельзя было лишать " город кучи революций" футбольной команды, оказывается , да еще в год юбилея " Великого Октября" ! Вот так и вышло, что самые славные команды нашего футбола - ЦСКА, Спартак и Динамо побывали в " ФНЛ", но вернулись оттуда сами, как спортсмены и мужики. А вы - как были вечным недопроектом, так им и останетесь. И стыдно, мне лично, не за свиней, а за вас ! И не только мне, а всей России. за исключением Ленинграда и области. Но вам понятие " стыд" не известно, так что - не парься !
Да а в 41 стояли жуткие холода )) 16 Лет без Побед! )) Европейские безтрофейники ))
морозз
морозз ответил Инокентий
   60 / 887
20 февраля в 09:33
Нет, худеть не начал - федун проплатил.
Лицо у тебя такое, всё знающее!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Nikola45
   229 / 887
20 февраля в 08:34
Да да и отправить Свинарню в ФНЛ ))
А свиньи были в ФНЛ. Точнее - в первой лиге, так она тогда называлась. А вот когда бомжи вылетели в первую лигу, их оставили в вышке волевым решением партии. Нельзя было лишать " город кучи революций" футбольной команды, оказывается , да еще в год юбилея " Великого Октября" ! Вот так и вышло, что самые славные команды нашего футбола - ЦСКА, Спартак и Динамо побывали в " ФНЛ", но вернулись оттуда сами, как спортсмены и мужики. А вы - как были вечным недопроектом, так им и останетесь. И стыдно, мне лично, не за свиней, а за вас ! И не только мне, а всей России. за исключением Ленинграда и области. Но вам понятие " стыд" не известно, так что - не парься !
ekliziast
ekliziast
20 февраля в 08:04
Пока в руководстве России будут питерские , судейская поддержка бомжам обеспечена , как и халявные гос деньги.
Klassе
Klassе
   378 / 887
20 февраля в 07:35
даже жирный тролль червь вытирает ноги о зинаиду))) дожили!))
Владивосток-2000
Владивосток-2000
20 февраля в 01:30
Опять спартак опозорился.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик
   398 / 887
20 февраля в 01:25
Я смотрю как казанского нет, так и пупсиков мало. Может это конечно случайно, но все-таки, а что если все от него?
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил time out
   398 / 887
20 февраля в 01:23
Продолжай стыдиться! Только не сильно усердствуй, а то твой фальшивый плюш облезет от переживаний.
Действительно жалко команду - раньше они все время брали еврокубки, пока им спартак не удружил.

А ведь могли бы как раньше играть, если бы не промес.
Инокентий
Инокентий ответил морозз
   308 / 887
20 февраля в 01:20
Первый раз читаю его репортаж без глумления над Спартаком, худеть начал что ли? А то что судьи будут заряжены против соперников Зенита... к гадалке не ходить!
Нет, худеть не начал - федун проплатил.
Wolf77785
Wolf77785
   141 / 887
20 февраля в 00:58
В последние годы, благодаря московской пропаганде, растут у нас только судейские поражения!
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
19 февраля в 23:51
а пока. до перерыва, количество судейских побед Федуна просто зашкаливало
time out
time out ответил Плюшевый пупсик
   27 / 887
19 февраля в 22:52
Стыдно за промеса - до чего довел севилью!
Продолжай стыдиться! Только не сильно усердствуй, а то твой фальшивый плюш облезет от переживаний.
морозз
морозз
   60 / 887
19 февраля в 22:42
Первый раз читаю его репортаж без глумления над Спартаком, худеть начал что ли? А то что судьи будут заряжены против соперников Зенита... к гадалке не ходить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
19 февраля в 22:39
Мутко тоже питерский был, и из Зенита. Да только всё время с Федуном в ВИПке коньячком баловался. Так что не надо ля-ля...
alexamit
alexamit
   358 / 887
19 февраля в 22:21
С приходом питерского болота во власть ежу понятно,что будут бакланов тянуть за носы.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   232 / 887
19 февраля в 22:18
Прикольно, быстро свинорылые поменяли свое мнение о червяке) Видать забыли, что червяк раскрывал их закулисные игры)
В прыжке переобулись)
Как только спартак расформируют (вся страна ждет этого) пойдут за дно болеть, там как раз 90% болел за коней пошли болеть)
Инокентий
Инокентий ответил Miaf
   308 / 887
19 февраля в 22:14
Степан, опять нового клона сделал? Не безобразничай.
Ты про какого Степана?
Miaf
Miaf ответил Инокентий
   42 / 887
19 февраля в 22:09
Так у них монополия. И судьи все от них почти (но деньги все точно из москвы).
Степан, опять нового клона сделал? Не безобразничай.
Инокентий
Инокентий ответил wingback
   308 / 887
19 февраля в 22:08
Давно пора. Не всё же масквабаду с судьями работать...
Так у них монополия. И судьи все от них почти (но деньги все точно из москвы).
Инокентий
Инокентий ответил Miaf
   308 / 887
19 февраля в 22:05
Вам хоть кол на голове теши, бесполезно спорить . Теперь уже и Хаген для вас нежелателен, а когда то был легендой и капитаном клуба..
А ты случайно не был капитаном Зенита?
Инокентий
Инокентий ответил Nikola45
   308 / 887
19 февраля в 22:04
Да да и отправить Свинарню в ФНЛ ))
Нет, ФНЛ для тарасовки слишком жирно - 2 лига им самое место, будут с торпедо вместе играть.
Miaf
Miaf ответил Плюшевый пупсик
   42 / 887
19 февраля в 22:03
Чем бредни хагена, лучше вспомни откровения легенды спартака - Моцарта!
Вам хоть кол на голове теши, бесполезно спорить . Теперь уже и Хаген для вас нежелателен, а когда то был легендой и капитаном клуба..
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил time out
   398 / 887
19 февраля в 22:02
Вот когда зенит станет самой сильной командой, тогда ему судьи будут не нужны, а пока надо укреплять уши, а то оторвутся, когда лазурных будут за них тянуть Дюков и судейский корпус. Не один-два судьи, а весь судейский корпус. Вытащить в чемпионы из погрязшего в болоте купли-продажи игроков ради прибыли, а не футбола, это все равно, что тащить из болота бегемота. Футболисты в зените стали бабочками-однодневками. Стыдно за зенит!
Стыдно за промеса - до чего довел севилью!
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил Miaf
   398 / 887
19 февраля в 22:01
Еще со времен Эрика Хагена Зенит известен своими махинациями и это прекратится только в одном случае
Чем бредни хагена, лучше вспомни откровения легенды спартака - Моцарта!
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил Гавроша
   398 / 887
19 февраля в 21:59
Видно федун червиченко проплатил, вот и затявкал.
Точно проплатил червяку, вот тот и отмазывает спартак!
wingback
wingback
   174 / 887
19 февраля в 21:59
Давно пора. Не всё же масквабаду с судьями работать...
Miaf
Miaf ответил Jeck Denielse
   42 / 887
19 февраля в 21:58
Никакой конкретики......в отличии от недавних высказываний...))) 25 ноября 2018, воскресенье, 16:27 "Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 15-го тура над самарскими «Крыльями Советов» (3:1). По его словам, московский клуб дожен благодарить судейскую бригаду за положительный исход матча. "На поле было безобразное судейство, которое часто сопровождает матчи «Спартака». Но когда сопернику не ставят один пенальти — это еще ладно, а когда два — это уже перебор. Все, что Кононов пока принес — подхватил удачно палочку по работе с судьями."
Еще со времен Эрика Хагена Зенит известен своими махинациями и это прекратится только в одном случае
Гавроша
Гавроша ответил pomor45
   24 / 887
19 февраля в 21:56
Этот свинтус опасается, что будет положен конец работе Федуна с судьями и они будут ошибаться равно во все стороны. Тогда, естественно, Зенит тоже подтянется до средней величины, но, ведь не только он. Потеряют только хрюшки.
Да какие там все стороны - будут как обычно в пользу спартака тянуть, и визжать на Зенит.
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