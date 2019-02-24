Терри: «Интересно, сыграет ли Кепа в следующем матче»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри высказался по поводу того факта, что Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финальном матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити».
Очень интересно посмотреть, будет ли Кепа играть в следующем матче. Будь я в раздевалке, то мне было бы любопытно, как этот вопрос решит тренер.
Сарри уже стал отмазки лепить, что это он не правильно всё понял, типа думал, что у Кепы судороги.
Сарри уже стал отмазки лепить, что это он не правильно всё понял, типа думал, что у Кепы судороги.