Саттон: «Кепа опозорил клуб, он больше никогда не должен играть за „Челси“»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 10’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 25’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 8’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 12’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 39’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 53’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 56’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Саттон: «Кепа опозорил клуб, он больше никогда не должен играть за „Челси“»

24 февраля 2019, 22:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон жестко отреагировал на выходку вратаря «синих» Кепы Аррисабалаги, который отказался уходить на замену во время финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити».

Кепа больше не должен играть за «Челси», сегодняшний матч должен стать для него последним. Он опозорил клуб, я никогда не видел ничего подобного.

На месте Сарри я бы ушел с поля. Почему игроки «Челси» не увели Кепу под руки? 

Именно Аррисабалага должен уйти из клуба, а не Сарри.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Медив
   437 / 887
25 февраля в 17:22
Ну подойди к тренеру скажи что все в него в порядке. Он стоял размахивал руками. За это время судья успел подойти к тренеру Давид Луис к вратарю. Сарри кричал его помощник что то кричал. Всего этого можно было избежать если бы он подбежал к тренеру. А так это неуважение к тренеру к вратарю второму и к клубу в целом. Я понимаю что у сарри авторитет в клубе 0. И его дни сочтены но такое не позволительно для любого игрока.
Mr_Tim
Mr_Tim
   398 / 887
25 февраля в 14:21
Сарри на выход надо, иначе ситуация в клубе только обострится ..
oFANATo
oFANATo
   124 / 887
25 февраля в 11:45
Кепа брат Глушакова, одно воспитание.
Zenit_84
Zenit_84
   107 / 887
25 февраля в 10:52
Какие страсти
13 RUS
13 RUS
   137 / 887
25 февраля в 08:34
К пупсикам его срочно!
КЭТиК
КЭТиК
   242 / 887
25 февраля в 05:47
Нашли крайнего.
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
25 февраля в 03:05
Слишком уж радикальные меры) Скорее всего Кепа просто сядет на банку до конца сезона! Ну или будет играть только в Лиге Европы.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   407 / 887
25 февраля в 00:57
его меняют- он отказывается. . Тренер, ау.
dark_Akex
dark_Akex
   263 / 887
25 февраля в 00:20
Главный тренер пенсионеров прокомментировал прошедший матч, в котором его команда уступила «Манчестер Сити» в серии пенальти.

«Это был очень хороший матч. Момент с Кепой был недопониманием. Я знал, что он травмирован, поэтому и хотел заменить его».

«Кепа был прав, что остался на поле. Врач проинформировал меня о том, что вратарь может продолжить игру после того неприятного момента».

«Мне нужно поговорить с Кепой. Теперь я понимаю, почему он не ушел с поля и продолжил играть».

«После этого матча я горжусь игроками. Они сделали все так, как должны были. В последних трех матчах мы показали себя лучше, чем до этого», — заявил Маурицио.

Так что проехали.
Ruslan3132
Ruslan3132
   58 / 887
24 февраля в 23:39
Сарри убил свой авторитет. Если он еще оставался у него в команде.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
24 февраля в 23:34
Кепа повел себя по Глушаковски
dzvinka
dzvinka ответил Так Себе Аналитик
   75 / 887
24 февраля в 23:25
А вот реальность)) Chelsea manager Maurizio Sarri says that extraordinary stand-off with keeper Kepa Arrizabalaga was a "misunderstanding". Sarri also says the Spaniard will not be disciplined by the club. Официально на BBC. Сарри сказал, что это было недопонимание с его стороны, Кепа тут не при чем и его вообще никак не накажут) Совсем прогнулся Сарри... Кепа ведь и к коллеге Кабальеро явное неуважение проявил.
да, Сарри дал заднюю, и это печаль для него, теперь команда его в х**** не ставить будет
dzvinka
dzvinka ответил dimagas1
   75 / 887
24 февраля в 23:22
Это кому он кладет то?)))
кирпичи в уборной в раздевалке на Метрополитано видимо))) это он умеет))
dzvinka
dzvinka
   75 / 887
24 февраля в 23:20
вот первый кто задал правильный вопрос "почему игроки Челси не увели Кепу под руки?"...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил The Frei
   3 / 887
24 февраля в 23:18
походу другой матч смотрел...
The Frei
The Frei
   423 / 887
24 февраля в 23:17
Кепа один из немногих в составе Челси, кто хочет играть за клуб. И доказал это на поле.
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   131 / 887
24 февраля в 23:16
До боли напоминает муса - гавчаренко
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 887
24 февраля в 23:16
А вот реальность))

Chelsea manager Maurizio Sarri says that extraordinary stand-off with keeper Kepa Arrizabalaga was a "misunderstanding".

Sarri also says the Spaniard will not be disciplined by the club.

Официально на BBC. Сарри сказал, что это было недопонимание с его стороны, Кепа тут не при чем и его вообще никак не накажут)

Совсем прогнулся Сарри... Кепа ведь и к коллеге Кабальеро явное неуважение проявил.
Медив
Медив ответил ЦСКА 06
   133 / 887
24 февраля в 23:15
Сарри должен уйти и скорее всего он уйдет но кепу нельзя просто так прощать. Я такое впервые вижу. Я видел как со скамейки не выходили на поле но такое никогда хотя я болельщик футбола почти 20 лет
Кепа думал, что его меняют из-за травмы. Показывал, что он в порядке. Сарри хз что думал - он живой пример того, что курение вредно.
Заратустра
Заратустра ответил dimagas1
   139 / 887
24 февраля в 23:14
Реалу, Ювентусу. Только ВАР тупит. Сегодня Вильяреалу забил.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Медив
   437 / 887
24 февраля в 23:13
Сарри должен уйти и скорее всего он уйдет но кепу нельзя просто так прощать. Я такое впервые вижу. Я видел как со скамейки не выходили на поле но такое никогда хотя я болельщик футбола почти 20 лет
BLUM
BLUM
24 февраля в 23:13
в дубль и до конца контракта...потеряют деньги но сохранят честь и уважение...
Заратустра
Заратустра ответил Медив
   139 / 887
24 февраля в 23:12
У Мораты в Атлетико всё зашибись, играет и забивает. Одной ногой в 1/4 ЛЧ. А где сейчас Челси? Проблема явно не в Морате.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Так Себе Аналитик
   188 / 887
24 февраля в 23:11
В любом случае, клуб должен применить к нему жесткие санкции. Миллионный штраф или что-нибудь в этом роде. Это просто недопустимо. Щегла надо проучить. И да, я тоже не понимаю, почему капитан команды в данном случае повел себя не как капитан, а в стороне стоял.
Кепа же итак сам себя выкупил,какой ещё штраф?))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   188 / 887
24 февраля в 23:11
Саттон прямо Легенда Челси... послушаем ещё Жиркова)))
STVA 1
STVA 1
   95 / 887
24 февраля в 23:10
Некрасивая байда получилась!
particular
particular
   8 / 887
24 февраля в 23:06
Закидон Кепы усугубил и без того не удачный вечер...
Лондонцев и без этого штормит и кидает...
Надеюсь, что парняге вдуют по самые кепочки..:))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kanuni
   3 / 887
24 февраля в 23:05
я думал Луис его утащит ,но тот только шепнул что-то
kanuni
kanuni
   673 / 887
24 февраля в 23:03
На месте Сарри за шкирку вытащил бы щегла а потом в раздевалке устроил темную
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dimagas1
   3 / 887
24 февраля в 23:02
Счесны ,ЛЧ
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