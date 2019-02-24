Саттон: «Кепа опозорил клуб, он больше никогда не должен играть за „Челси“»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон жестко отреагировал на выходку вратаря «синих» Кепы Аррисабалаги, который отказался уходить на замену во время финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити».
Кепа больше не должен играть за «Челси», сегодняшний матч должен стать для него последним. Он опозорил клуб, я никогда не видел ничего подобного.
На месте Сарри я бы ушел с поля. Почему игроки «Челси» не увели Кепу под руки?
Именно Аррисабалага должен уйти из клуба, а не Сарри.
«Это был очень хороший матч. Момент с Кепой был недопониманием. Я знал, что он травмирован, поэтому и хотел заменить его».
«Кепа был прав, что остался на поле. Врач проинформировал меня о том, что вратарь может продолжить игру после того неприятного момента».
«Мне нужно поговорить с Кепой. Теперь я понимаю, почему он не ушел с поля и продолжил играть».
«После этого матча я горжусь игроками. Они сделали все так, как должны были. В последних трех матчах мы показали себя лучше, чем до этого», — заявил Маурицио.
Так что проехали.
«Это был очень хороший матч. Момент с Кепой был недопониманием. Я знал, что он травмирован, поэтому и хотел заменить его».
«Кепа был прав, что остался на поле. Врач проинформировал меня о том, что вратарь может продолжить игру после того неприятного момента».
«Мне нужно поговорить с Кепой. Теперь я понимаю, почему он не ушел с поля и продолжил играть».
«После этого матча я горжусь игроками. Они сделали все так, как должны были. В последних трех матчах мы показали себя лучше, чем до этого», — заявил Маурицио.
Так что проехали.
Chelsea manager Maurizio Sarri says that extraordinary stand-off with keeper Kepa Arrizabalaga was a "misunderstanding".
Sarri also says the Spaniard will not be disciplined by the club.
Официально на BBC. Сарри сказал, что это было недопонимание с его стороны, Кепа тут не при чем и его вообще никак не накажут)
Совсем прогнулся Сарри... Кепа ведь и к коллеге Кабальеро явное неуважение проявил.
Chelsea manager Maurizio Sarri says that extraordinary stand-off with keeper Kepa Arrizabalaga was a "misunderstanding".
Sarri also says the Spaniard will not be disciplined by the club.
Официально на BBC. Сарри сказал, что это было недопонимание с его стороны, Кепа тут не при чем и его вообще никак не накажут)
Совсем прогнулся Сарри... Кепа ведь и к коллеге Кабальеро явное неуважение проявил.
Лондонцев и без этого штормит и кидает...
Надеюсь, что парняге вдуют по самые кепочки..:))
Лондонцев и без этого штормит и кидает...
Надеюсь, что парняге вдуют по самые кепочки..:))