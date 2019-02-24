Саттон: «Кепа опозорил клуб, он больше никогда не должен играть за „Челси“»

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон жестко отреагировал на выходку вратаря «синих» Кепы Аррисабалаги, который отказался уходить на замену во время финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити».

Кепа больше не должен играть за «Челси», сегодняшний матч должен стать для него последним. Он опозорил клуб, я никогда не видел ничего подобного.

На месте Сарри я бы ушел с поля. Почему игроки «Челси» не увели Кепу под руки?

Именно Аррисабалага должен уйти из клуба, а не Сарри.