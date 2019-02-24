Сарри - об инциденте с Кепой: «Это было недоразумение»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 10’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 25’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 8’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 12’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 39’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 53’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 56’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

Сарри - об инциденте с Кепой: «Это было недоразумение»

24 февраля 2019, 23:21

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити» прокомментировал эпизод перед серией пенальти, когда вратарь «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, что вызвало бурное негодование наставника.

Я изначально неправильно оценил ситуацию и всё понял только тогда, когда ко мне подошел врач. Случилось большое недоразумение. Я посчитал, что у вратаря судороги и он не готов к серии пенальти. Однако в реальности всё было наоборот.

Почему я пошел к подтрибунному помещению? Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я хочу заменить его из-за травмы и сказал, что с ним всё в порядке. И он был прав. Я осознал это только после общения с доктором.

Сарри также добавил, что Кепа не будет наказан клубом. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо: «После ухода из МЮ осталось чувство незавершенности»
Сегодня, 22:14 Комментарии6
Дэвис: «Прекрасно знаем, на что способна „Боруссия“»
Сегодня, 21:08 Комментарии0
Почеттино: «Мы должны забыть результат первого матча»
Сегодня, 21:03 Комментарии0
Рюдигер: «Сарри извлек урок после матча с „Сити“»
Сегодня, 21:01 Комментарии0
Марез: «Нам повезло в игре с „Борнмутом“»
Сегодня, 20:45 Комментарии0
Гамшик: «Необходимо время, чтобы привыкнуть к футболу в Китае»
Сегодня, 20:16 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   510 / 887
27 февраля в 14:55
Это конечно было зрелище
112910415
112910415
   73 / 887
25 февраля в 13:43
это приговор
cska plus
cska plus
   12 / 887
25 февраля в 11:15
Короче Кепа послал Сарри.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   188 / 887
25 февраля в 10:45
Сарри прав,что вышло недоразумение. Сарри видать хотел выпускать Вилли на пенальти, а Кепа включил "дурочку",что бы его не поменяли. Макаронник так и не смог объяснить рефери чего он хочет и вот в этом как раз таки и проблема самого Сарри - он не ведает чего творит. Рефери также оказался в непонятках и поскольку чётких указаний от тренера не было МЕНЯТЬ(если бы они были,то юнца бы точно вывели с поля),то Мосс продолжил матч в тех же составах. Сарри после этого недоразумения, принялся метать молнии налево и направо,вплоть до того,что бы уйти,но вспомнил,что он не вольный художник,а наёмник,решил вернуться и зреть этот кошмар.
Кепа если уважает Сарри,как он говорит,должен был подойти и спросить причину замены,если тактическая - значит освободить место,если же медицинская - то объяснить и остаться. Должен был пойти вместе с рефери и уточнить. Но поскольку безумству храбрых поем мы песню,то песня эта может оказаться довольно щепетильной.
Кепа проявил непослушание, Сарри не принял решения, игроки остались зрителями,а кое-кто даже подстрекателем к бунту,рефери был в лёгком смятении, журналисты в экстазе от такой новости,которая обрушилась на них ни жданно ни гаданно.
Какой тренер,такие и игроки и если коуч их не уважает,то что он может получить взамен? Жаль мне этого макаронника - абсолютно нет!
Palex
Palex ответил Болот Сарбанов
   123 / 887
25 февраля в 09:30
Он не слабак,а порядочный мужик,не стал сор из избы выносить и Кепу чморить,когда на него и так все камни полетели.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   271 / 887
25 февраля в 08:45
Слабак. Видно же было что очень сильно разозлился. Недостоин он такого клуба.
mihaluch
mihaluch
   174 / 887
25 февраля в 08:44
Разобрались, ну и хорошо.
shu
shu
   681 / 887
25 февраля в 08:37
На поводу у игроков идти нельзя. А то получится, как в некоторых клубах РПЛ...
No problem
No problem
   39 / 887
25 февраля в 05:01
Норм мужик.
Весь груз взял на себя,когда все шишки летели на Кепу.
311
311
   56 / 887
25 февраля в 02:10
Решил не выносить сор из избы. Журналюгам не терпелось посмаковать этот момент на пресс-конференции, но Сарри им такого удовольствия не доставил. И правильно сделал, но то, что влетит парню в раздевалке сомнений нет!)
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   131 / 887
25 февраля в 01:28
ТШ сборной напускали пыль в глаза об Дыркинфееве, Жиркове, Дубовицких, а в итоге ничьи с Эстонией и Латвией, вратарские голы, сборная мимо ЧМ-2006
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил 25процентный клоун
   131 / 887
25 февраля в 01:27
Ага, слили Порту, чтобы цска случайно не прошло в плей-офф ЛЧ, там бы его растоптали, а дырофееф получил бы столько, сколько за всю карьеру в ЛЧ не получал. Порту в распиле тоже поучаствовал, отдали щельси Моуриньо, взамен получили плейофф ЛЧ. Плюс подарили очко цска на старте.

Ну а затем... Грубейшие ошибки Бенфики, которой КУЕФА был вообще не нужен, междусобойчик с Партизаном, 8я команда Франции, которой 2-0 умудрились слить, и полный криминал с вратарём Пармы. А какой тропой шёл Спортинг: мощный тогда Фейенорд, финалист КУЕФА 2004 Миддлсбро, Ньюкасл, АЗ. Так стыдно за цска было(((((
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Павлоградский маньяк
   3 / 887
25 февраля в 00:37
о ЦСКА тое бы никто не слышал если бы Абрамович не подарил кубок уефа Жеке в обмен на Жиркова , из-за которого сборная вылетела на евро
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   3 / 887
25 февраля в 00:30
а о Дюкове?
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил LOpp
   131 / 887
25 февраля в 00:19
Гинер
LOpp
LOpp
   5 / 887
25 февраля в 00:14
Кто нибудь знал до сегодняшнего дня о существовании Кепы?
oncha
oncha
   76 / 887
25 февраля в 00:04
Можно было что угодно подумать.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   405 / 887
24 февраля в 23:56
Почему то я сразу понял что это было недоразумение. А то некоторые уже раздули целый скандал.
Никто бы и не собирался менять Кепу, если бы у него небыло травмы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дармштадище-Ингольштадище
   3 / 887
24 февраля в 23:56
валерию овчинникову нижний новгород
Бильге Октай
Бильге Октай
   213 / 887
24 февраля в 23:54
сарри выглядит даже как бомж какой то .... походу там все над ним стебутся в клубе ....
Igo0rek
Igo0rek
   128 / 887
24 февраля в 23:54
Пытается разрядить обстановку, что похвально
Detroit_07
Detroit_07
   851 / 887
24 февраля в 23:50
Думаю в данной ситуации это правильный комментарий тренера (прошу обратить внимание, что именно комментарий). Всё должно решаться внутри команды. Чтобы не раздувать лишний шумихи, Сарри попытался сгладить ситуацию.

Изначально конечно стоило дать задачу капитану команды увести Кепу, если у тренера нет законной возможности выйти на поле и вручную вывести вратаря (я не владею такими тонкостями футбольных законов). А если же и капитан этого бы не выполнил, сразу понятно что сливают тренера.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
24 февраля в 23:34
короче дал "заднюю", трус, какой - нибудь там валерий овчинников из нижнего вышел бы на поле и за шыворот выволок бы с поля этого кепу, и плевать бы было овчинникову, что его могли бы удалить с тренерской зоны, вот точно вам говорю
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
24 февраля в 23:33
Допустим, это так. Но всё равно у Кепы было такое психологическое состояние, такой эмоциональный раздрай, что лучше было бы его все равно заменить.
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
24 февраля в 23:31
дал заднюю
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
   20 / 887
24 февраля в 23:27
Пытается загладить.. Но мы-то знаем, что на самом деле дальше будет, да?
А есть такая же картинка, только там Сарри с чемоданами стоит в аэропорту Хитроу?
dimagas1
dimagas1
   399 / 887
24 февраля в 23:25
Оправдания пошли,значит не держит в узде команду.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   113 / 887
24 февраля в 23:24
Пхахахах ))) конечно
liverpооl2014
liverpооl2014
24 февраля в 23:23
ну вот и разрешилось,а то раздули целый скандал,понимаешь
mphuZ
mphuZ
   326 / 887
24 февраля в 23:23
Пытается загладить.. Но мы-то знаем, что на самом деле дальше будет, да?

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100