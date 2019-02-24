Сарри - об инциденте с Кепой: «Это было недоразумение»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити» прокомментировал эпизод перед серией пенальти, когда вратарь «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, что вызвало бурное негодование наставника.

Я изначально неправильно оценил ситуацию и всё понял только тогда, когда ко мне подошел врач. Случилось большое недоразумение. Я посчитал, что у вратаря судороги и он не готов к серии пенальти. Однако в реальности всё было наоборот.

Почему я пошел к подтрибунному помещению? Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я хочу заменить его из-за травмы и сказал, что с ним всё в порядке. И он был прав. Я осознал это только после общения с доктором.