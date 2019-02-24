Сарри - об инциденте с Кепой: «Это было недоразумение»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после финала Кубка Лиги с «Манчестер Сити» прокомментировал эпизод перед серией пенальти, когда вратарь «синих» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену, что вызвало бурное негодование наставника.
Я изначально неправильно оценил ситуацию и всё понял только тогда, когда ко мне подошел врач. Случилось большое недоразумение. Я посчитал, что у вратаря судороги и он не готов к серии пенальти. Однако в реальности всё было наоборот.
Почему я пошел к подтрибунному помещению? Мне нужно было успокоиться. Кепа понял, что я хочу заменить его из-за травмы и сказал, что с ним всё в порядке. И он был прав. Я осознал это только после общения с доктором.
Сарри также добавил, что Кепа не будет наказан клубом.
Кепа если уважает Сарри,как он говорит,должен был подойти и спросить причину замены,если тактическая - значит освободить место,если же медицинская - то объяснить и остаться. Должен был пойти вместе с рефери и уточнить. Но поскольку безумству храбрых поем мы песню,то песня эта может оказаться довольно щепетильной.
Кепа проявил непослушание, Сарри не принял решения, игроки остались зрителями,а кое-кто даже подстрекателем к бунту,рефери был в лёгком смятении, журналисты в экстазе от такой новости,которая обрушилась на них ни жданно ни гаданно.
Какой тренер,такие и игроки и если коуч их не уважает,то что он может получить взамен? Жаль мне этого макаронника - абсолютно нет!
Кепа если уважает Сарри,как он говорит,должен был подойти и спросить причину замены,если тактическая - значит освободить место,если же медицинская - то объяснить и остаться. Должен был пойти вместе с рефери и уточнить. Но поскольку безумству храбрых поем мы песню,то песня эта может оказаться довольно щепетильной.
Кепа проявил непослушание, Сарри не принял решения, игроки остались зрителями,а кое-кто даже подстрекателем к бунту,рефери был в лёгком смятении, журналисты в экстазе от такой новости,которая обрушилась на них ни жданно ни гаданно.
Какой тренер,такие и игроки и если коуч их не уважает,то что он может получить взамен? Жаль мне этого макаронника - абсолютно нет!
Весь груз взял на себя,когда все шишки летели на Кепу.
Весь груз взял на себя,когда все шишки летели на Кепу.
Ну а затем... Грубейшие ошибки Бенфики, которой КУЕФА был вообще не нужен, междусобойчик с Партизаном, 8я команда Франции, которой 2-0 умудрились слить, и полный криминал с вратарём Пармы. А какой тропой шёл Спортинг: мощный тогда Фейенорд, финалист КУЕФА 2004 Миддлсбро, Ньюкасл, АЗ. Так стыдно за цска было(((((
Ну а затем... Грубейшие ошибки Бенфики, которой КУЕФА был вообще не нужен, междусобойчик с Партизаном, 8я команда Франции, которой 2-0 умудрились слить, и полный криминал с вратарём Пармы. А какой тропой шёл Спортинг: мощный тогда Фейенорд, финалист КУЕФА 2004 Миддлсбро, Ньюкасл, АЗ. Так стыдно за цска было(((((
Никто бы и не собирался менять Кепу, если бы у него небыло травмы
Никто бы и не собирался менять Кепу, если бы у него небыло травмы
Изначально конечно стоило дать задачу капитану команды увести Кепу, если у тренера нет законной возможности выйти на поле и вручную вывести вратаря (я не владею такими тонкостями футбольных законов). А если же и капитан этого бы не выполнил, сразу понятно что сливают тренера.
Изначально конечно стоило дать задачу капитану команды увести Кепу, если у тренера нет законной возможности выйти на поле и вручную вывести вратаря (я не владею такими тонкостями футбольных законов). А если же и капитан этого бы не выполнил, сразу понятно что сливают тренера.