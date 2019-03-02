На матче «Локомотив» - «Крылья Советов» ожидается 10 тыс. болельщиков

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива» ожидается более 10 тыс. зрителей. Самарскую команду поддержат около 200 болельщиков.
«Крылья» проведут матч в серебристой форме, голкипер самарцев сыграет в свитере оранжевого цвета. «Локомотив» сыграет в форме белого цвета, свитер голкипера – голубой.
И арена будет заполнена лишь на треть.....??
Дорого???Холодно???Неинтересно???
В чём причина ??
И арена будет заполнена лишь на треть.....??
Дорого???Холодно???Неинтересно???
В чём причина ??