На матче «Локомотив» - «Крылья Советов» ожидается 10 тыс. болельщиков

02 марта 2019, 12:11

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что на матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива» ожидается более 10 тыс. зрителей. Самарскую команду поддержат около 200 болельщиков.

«Крылья» проведут матч в серебристой форме, голкипер самарцев сыграет в свитере оранжевого цвета. «Локомотив» сыграет в форме белого цвета, свитер голкипера – голубой.