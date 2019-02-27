Правительство возьмет на себя расходы по внедрению Fan ID в РПЛ

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Глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что правительство РФ профинансирует внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ и в финале Кубка России.

В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства.