Правительство возьмет на себя расходы по внедрению Fan ID в РПЛ

Глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что правительство РФ профинансирует внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ и в финале Кубка России.
В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства.
Расходы на реализацию распоряжения правительства не будут вынесены на уровень выше распоряжения правительства. Этот проект будет поддержан деньгами, он не ляжет на плечи клубов.