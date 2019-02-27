Правительство возьмет на себя расходы по внедрению Fan ID в РПЛ

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Фулхэм 1.93 3.5 4.05
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Борнмут - - -
23:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Вест Хэм 1.16 8 15
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Тоттенхэм 2.3 3.27 3.25
23:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Ман Юнайтед - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3 3.8 2.35
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 2.55 3.6 2.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.5 4.2 6.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб КанКан 1.27 5.7 11
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе 1:3 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 6 4.3 1.5
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.75 3.35 2.45
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.45 2.95 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.82 3.25 4.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 6.5 4.7 1.4
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 6.3 4.3 1.45
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 2:0 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХурибгаХурибга -:- Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане -:- Логотип футбольный клуб Шабаб Риф Хосейма (Аль-Хосейма)Шабаб Риф Хосейма 1.8 3.2 4.7
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Монтевидео)Ривер Плейт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 0:0 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 3.7 4 1.8
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:1 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 3:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вигры (Сувалки)Вигры -:- Логотип футбольный клуб Одра ОполеОдра Ополе - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае -:- Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин -:- Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар -:- Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.2 1.53
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс - - -
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Правительство возьмет на себя расходы по внедрению Fan ID в РПЛ

сегодня, 12:54

Глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что правительство РФ профинансирует внедрение паспорта болельщика (Fan ID) на матчах РПЛ и в финале Кубка России.

В Госдуме 13 февраля прошел круглый стол с участием парламентариев, болельщиков, а также представителей федеральных ведомств по вопросу введения паспорта болельщика в матчах российского первенства.

Расходы на реализацию распоряжения правительства не будут вынесены на уровень выше распоряжения правительства. Этот проект будет поддержан деньгами, он не ляжет на плечи клубов.

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Alladins
Alladins
   28 / 880
сегодня в 13:13
Если сюда вмешалось правительство, то и в футболе будет такая же разруха, как по всей стране.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   75 / 880
сегодня в 13:00
Идиотская система. Как будто специально всё делают, чтобы болельщикам было неудобно.
particular
particular
   13 / 880
сегодня в 12:58
Пробный шар правительства, из-за спины которого будет смотреть внимательный глаз Большого брата..:)) Сначала болельщики, а потом и все остальные...
161регион
161регион
   17 / 880
сегодня в 12:57
Вот и подойдет крах посещаемости на стадионах....потом и пивом не заманят....56изм...
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