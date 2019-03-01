«Зенит» в выездном матче с «Уралом» поддержат около 1000 болельщиков

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских сообщил, что на матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» гостей поддержат около тысячи болельщиков.

На игре Российской Премьер-Лиги ожидается порядка 20 тыс. зрителей. Таким образом, клубу удалось реализовать 90% выпущенных в продажу билетов. Около тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга расположатся на приставной трибуне D. Билеты на вторую приставную трибуну будут держать в резерве, пока болельщики не выкупят места в чаше стадиона.

Болельщики будут смотреть игру в комфортных условиях. До сих пор опыта проведения игр на «Екатеринбург-Арене» ранней весной у нас не было, поэтому спрогнозировать, как отреагируют болельщики на холодную погоду, было трудно. Но результатами мы довольны.