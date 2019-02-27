Fan ID планируется ввести на матчах с 1 июля

Глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что был разработан проект концепции применения системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах РПЛ и Кубка России, которую планируется внедрить с 1 июля.
Минспортом России совместно с Минкомсвязью РФ, при участии МВД, ФСБ, РФС, разработан проект концепции применения персонифицированной карты зрителя (ПКЗ) и системы контроля доступа на матчи чемпионата России и Кубка России по футболу, а также соответствующий план по этапному внедрению системы обязательно идентификации зрителей при проведении указанных матчей начиная с 1 июля. В настоящий момент прорабатываются вопросы об источниках и механизмах финансирования этих мероприятий, в том числе обсуждается возможность использования в качестве ПКЗ различных источников информации. В концепции предусмотрен концепт регистрации, проверки и выдачи ПКЗ, аналогичный механизму, который использовался на чемпионате мира, так называемый Fan ID, а также оснащение стадионов необходимым оборудованием системы контроля доступа. Основное отличие - раньше мы сначала покупали билет, а потом оформляли Fan ID, новая система идентификации будет зеркальной: сначала оформляем ПКЗ, затем, на основании того, что нам дали допуск к получению билета, болельщик может оформлять документ для прохода стадион.
Проект подготовлен, согласован, в настоящий момент в него включены два соревнования: чемпионат России и, по предложению Минспорта РФ, финал Кубка России, понимая, что он будет проходить на уже оборудованном стадионе - «Лужниках». ФСБ предложила распространить систему на все матчи кубка страны, мы ведем переговоры с клубами, чтобы уточнить этот вопрос, но понимаем, что в турнире могут участвовать любительские команды, которые не имеют никакого оборудования. Даже на матчах РПЛ есть эта система только на пяти стадионах, которые принимали ЧМ.
Ранее сообщалось, что правительство возьмет на себя расходы по внедрению Fan ID в РПЛ.