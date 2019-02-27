Fan ID планируется ввести на матчах с 1 июля

Глава отдела Министерства спорта РФ по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева сообщила, что был разработан проект концепции применения системы идентификации и доступа зрителей (Fan ID) на матчах РПЛ и Кубка России, которую планируется внедрить с 1 июля.

Минспортом России совместно с Минкомсвязью РФ , при участии МВД , ФСБ , РФС , разработан проект концепции применения персонифицированной карты зрителя (ПКЗ) и системы контроля доступа на матчи чемпионата России и Кубка России по футболу, а также соответствующий план по этапному внедрению системы обязательно идентификации зрителей при проведении указанных матчей начиная с 1 июля. В настоящий момент прорабатываются вопросы об источниках и механизмах финансирования этих мероприятий, в том числе обсуждается возможность использования в качестве ПКЗ различных источников информации. В концепции предусмотрен концепт регистрации, проверки и выдачи ПКЗ, аналогичный механизму, который использовался на чемпионате мира, так называемый Fan ID, а также оснащение стадионов необходимым оборудованием системы контроля доступа. Основное отличие - раньше мы сначала покупали билет, а потом оформляли Fan ID, новая система идентификации будет зеркальной: сначала оформляем ПКЗ, затем, на основании того, что нам дали допуск к получению билета, болельщик может оформлять документ для прохода стадион.