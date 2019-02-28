«Айнтрахт» на выезде в Милане поддержат 13 500 фанатов

28 февраля 2019, 12:18

Большая делегация болельщиков из Франкфурта отправится за «Айнтрахтом» в Милан, на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Интером». На игре ожидается 13 500 болельщиков гостей, это рекордное количество выездных фанатов для «Айнтрахта» в еврокубках.

Матч «Интер» - «Айнтрахт» состоится 14 марта и начнется в 23:00 мск.