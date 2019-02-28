Болельщики «Барселоны» скандировали: «Где Роналду?»

28 февраля 2019, 09:39

Около двухсот болельщиков «Барселоны», побывавших в Мадриде на матче против «Реала» (3:0), решили подшутить над «сливочными».

Уже после игры болельщики начали скандировать: «Где Роналду?», что очень не понравилось их оппонентам из Мадрида.