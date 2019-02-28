Болельщики «Барселоны» скандировали: «Где Роналду?»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 8’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 82’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 85’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 39’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 41’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 81’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:1 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Болельщики «Барселоны» скандировали: «Где Роналду?»

28 февраля 2019, 09:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Около двухсот болельщиков «Барселоны», побывавших в Мадриде на матче против «Реала» (3:0), решили подшутить над «сливочными».

Уже после игры болельщики начали скандировать: «Где Роналду?», что очень не понравилось их оппонентам из Мадрида.

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28 февраля Комментарии5
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Все комментарии
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   593 / 882
28 февраля в 19:11
Лучше делай прогноз что Штеген не забьет,может хоть так твоя писанина будет похожа на прогноз!
Шишанутый
Шишанутый ответил vale46
   28 / 882
28 февраля в 18:26
А ты где был вчера,когда твой Реал нагибали?Перед матчем распинался о том что Барсе кранты,а после этого позора даже нос не высунул из норы!
Спать лег сразу после матча. Сегодня утром написал свое мненее по игре. Прогноз мой кстати частично сбылся. Гном то не забил!
vale46
vale46 ответил Шишанутый
   593 / 882
28 февраля в 17:57
А ты где был вчера,когда твой Реал нагибали?Перед матчем распинался о том что Барсе кранты,а после этого позора даже нос не высунул из норы!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   292 / 882
28 февраля в 17:04
Не Реал был хорош, а Барса была на расслабоне, после Севильи попробуйте играть активно. Играй Барса как с Севильей счёт мог быть крупнее :)
mangoх12
mangoх12
   17 / 882
28 февраля в 15:51
Роналду выходи , выходи подлый трус.
Sysanin101
Sysanin101
   498 / 882
28 февраля в 13:54
Реал играл лучше в первом тайме, но во втором дал сбой в защите и пропустил.
Барселона отбивалась, как могла и не позволила Реалу отличиться, а сами, во втором тайме, реализовали три момента и три забили.
Вот вам и реализация моментов.
При голосовании ставил на Барсу, что она пройдёт дальше.
Барсе очень повезло в первом тайме, что Реал не забил, а моменты были.
Побеждает не тот, кто лучше играл, а тот, кто забивает и не один.
Барселона сыграла в защитную тактику против Реала и не прогадала.
Они отдали мяч Реалу, а сами отбивались и играли вторым номером.
Контратаки во втором тайме позволили Барсе забить и разгромно победить.
С чем мы Барселону и поздравляем.
Реал не горюй!
Надо лучше реализовывать свои моменты.
Даже в пустые ворота Барселоны мяч не залетал - мимо или во вратаря, да и вратарь пару раз ВЫТАЩИЛ и спас Барселону от верного гола.
Месси тоже не стал рвать и метать, а всю игру строил на своих партнёров по команде.
Новая тактика Месси и она тоже сыграла на победу Барселоны.
ronaldo743
ronaldo743
   19 / 882
28 февраля в 13:02
NGY, снова на публику решил поиграть от бессилия ? =)

1. Статистика говорит, что Суарес запорол больше всех моментов в Европе, а Месси больше всех создал. На это тебе ответить нечем.

На ветке после матча ты несколько раз "не замечал" этот убийственный для тебя факт. =)

2. Если мужик, покажи хоть один комментарий, где я называю Суареса бревном, а Штегена дыркой.

Но что-то мне подсказывает, что и этот мой комментарий ты "не заметишь". =)
Wolf77785
Wolf77785 ответил 25процентный клоун
   141 / 882
28 февраля в 12:32
Да уж,в самое сердце,Рон бы такой барсе штуки три положил только с игры
столько бы пенальти не нарисовали
shur
shur
28 февраля в 12:19
...забудьте,Мавр сделал своё дело!!!
barcamilan
barcamilan
   565 / 882
28 февраля в 11:49
шишанутый без месси жить не может
barcamilan
barcamilan
   565 / 882
28 февраля в 11:48
потроллили сливок даже после игры
112910415
112910415
   73 / 882
28 февраля в 11:38
забавно и мило
oFANATo
oFANATo
   123 / 882
28 февраля в 11:35
НАДО ТАКЖЕ В РПЛ ПОДКОЛОТЬ ПУПСИКОВ

ГДЕ ПРОМЕСКА?
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 882
28 февраля в 11:34
......Он уехал, он уехал
И слезы льются из очей.
(Романс)
NGY
NGY ответил Шишанутый
   39 / 882
28 февраля в 11:25
А где был гном вчера на поле? Или у него травма опять? Пришлось Суаресу за всех отдуватся.
Не не ты что, Суарес это вообще бревно, Бензема намного круче его, Тер Штеген дырка, а Барсу тащит один Месси. © ronaldo743
NGY
NGY
   39 / 882
28 февраля в 11:22
При стольких проходах Вини по левому флангу и созданных моментах, с Роном бы они навели шороху в атаке.

Но увы...у Реала две беды - её президент и никчемная защита!
spartach091
spartach091
   62 / 882
28 февраля в 11:08
Вот что значит не иметь в составе экстраклассного исполнителя, думаю Рон вчера использовал бы пару моментов, что не смогли сделать Вини и Ко.

Но надеюсь возьмем реванш в очередном матче
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   407 / 882
28 февраля в 10:53
с шишанутым из Грозного развлекаеться
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 882
28 февраля в 10:51
А где был гном вчера на поле? Или у него травма опять? Пришлось Суаресу за всех отдуватся.
viv
viv
   75 / 882
28 февраля в 10:21
Где Роналду? Где, где, в Караганде?
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   36 / 882
28 февраля в 10:21
Даже в Каталонии понимают, что без Роналду классико превратилось в унылое зрелище! 5:1, 3:0 - и это и года без Криштиану не прошло! Позор Реалу!
unomadridista
unomadridista
   480 / 882
28 февраля в 10:19
В Ювентусе . Или в эту деревню интернета не провели ?
No problem
No problem
   40 / 882
28 февраля в 10:13
Че соскучились по поркам португеза?).
Знатно он им пуканы рвал.
Don trambon
Don trambon
   80 / 882
28 февраля в 10:03
Бугага) Странно что перис ещё не ответил типо: С лучшей 9кой мира - бензема, нам не нужен Роналду. гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
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28 февраля в 09:45
Да уж,в самое сердце,Рон бы такой барсе штуки три положил только с игры
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