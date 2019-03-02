«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

«Локомотив» и «Крылья Советов» определились со стартовыми составами на матч 18-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Лысов, Хеведес, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Рохель, Самедов, Джано, Антон Паул, Канунников, Шейдаев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее сообщалось, что на матче «Локомотив» - «Крылья Советов» ожидается 10 тыс. болельщиков.
Вот сегодня и посмотрим, что запишем мы в актив!
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Вот сегодня и посмотрим, что запишем мы в актив!
ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Удачи ребята и победы!!!
Удачи ребята и победы!!!