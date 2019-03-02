«Арсенал» - ЦСКА: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. Напомним, что встреча пройдет в Грозном.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
https://6ws/76930-arsenal_tula-cska.html
https://6ws/76930-arsenal_tula-cska.html
Ждемс!!! Не люблю гадать, люблю смотреть!!!
Ждемс!!! Не люблю гадать, люблю смотреть!!!
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.
Только Тула !
Только победа !
Только Тула !
Только победа !