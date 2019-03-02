«Урал» - «Зенит»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 18-го тура РПЛ.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее команды представили комплекты формы на эту встречу.
Посмотрим как они переобуются 7-го числа....у Кубке...
Посмотрим как они переобуются 7-го числа....у Кубке...
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Шанбиев, Динга, Балажиц, Ароян, Поляков, Катрич, Жигулёв, Егорычев, Араторе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
Удивляет отсутствие синьора Клаудио Маркизио даже в запасе.....
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Шанбиев, Динга, Балажиц, Ароян, Поляков, Катрич, Жигулёв, Егорычев, Араторе.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.
Удивляет отсутствие синьора Клаудио Маркизио даже в запасе.....