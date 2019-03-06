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Верратти: «Часто люди говорят о нас так, будто мы инопланетяне»

вчера, 12:56

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал о своей личной жизни.

В жизни всякое может произойти. Я стал зрелым, когда мне было 19 или 20 лет, тогда у меня появился первый ребенок. Он изменил меня. Это самое прекрасное, что у меня есть в жизни. Сейчас у меня двое великолепных детей. 

Этот вид спорта заставляет вас расти быстрее. Часто люди говорят о нас так, будто мы инопланетяне, но мы похожи на вас, у нас нормальная жизнь.

Ранее Верратти рассказал про инцидент с вождением в нетрезвом виде. 

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 15:59
У парня крыша поехала. Неужели в ПСЖ настолько самовнушением занимаются?
Как он ещё не сказал, что они боги?!
Надо завязывать с транквилизаторами.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   65 / 981
вчера в 14:23
Все это ложь,инопланетянин только один в футболе и вы сразу догадались,поэтому писать имя и не стоит и так ясно.
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