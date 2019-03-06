Верратти: «Часто люди говорят о нас так, будто мы инопланетяне»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал о своей личной жизни.
В жизни всякое может произойти. Я стал зрелым, когда мне было 19 или 20 лет, тогда у меня появился первый ребенок. Он изменил меня. Это самое прекрасное, что у меня есть в жизни. Сейчас у меня двое великолепных детей.
Этот вид спорта заставляет вас расти быстрее. Часто люди говорят о нас так, будто мы инопланетяне, но мы похожи на вас, у нас нормальная жизнь.
Ранее Верратти рассказал про инцидент с вождением в нетрезвом виде.
Как он ещё не сказал, что они боги?!
Надо завязывать с транквилизаторами.
Как он ещё не сказал, что они боги?!
Надо завязывать с транквилизаторами.