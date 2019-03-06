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Марега: «В этом сезоне мы проиграли только один матч Лиги чемпионов»

вчера, 12:35
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Нападающий «Порту» Мусса Марега прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы». Напомним, что форвард пропустил первую встречу из-за травмы.

Победа в группе Лиги чемпионов заставила нас гордиться и придала нам дополнительную мотивацию.

Мы побили рекорд «Порту» по количеству добытых очков в групповом этапе Лиги чемпионов, и я думаю, что это поможет нам подготовиться к решающей игре. 

В этом сезоне мы проиграли только один матч Лиги чемпионов и намерены продолжить наш путь. Мы уже в числе лучших 16 клубов Европы. 

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 14:17
хорошей игры
Никколо Макиавелли
Никколо Макиавелли
   347 / 981
вчера в 12:38
Кошмар цска против кошмара локомотива.
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