Марега: «В этом сезоне мы проиграли только один матч Лиги чемпионов»

Нападающий «Порту» Мусса Марега прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы». Напомним, что форвард пропустил первую встречу из-за травмы.

Победа в группе Лиги чемпионов заставила нас гордиться и придала нам дополнительную мотивацию.

Мы побили рекорд «Порту» по количеству добытых очков в групповом этапе Лиги чемпионов, и я думаю, что это поможет нам подготовиться к решающей игре.

В этом сезоне мы проиграли только один матч Лиги чемпионов и намерены продолжить наш путь. Мы уже в числе лучших 16 клубов Европы.