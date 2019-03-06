Ди Франческо поделился планами «Ромы» на игру с «Порту»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился планами на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».
Возможно, некоторые из игроков, которые играли в римском дерби, не сыграют с «Порту».
Я должен сделать выбор, основываясь на многих факторах, включая оппонента. Идея состоит в том, чтобы начать игру по схеме 4-3-3. Мы оценим все детали перед матчем, но пока план такой.
Напомним, что «Рома» обыграла «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Да и России будет спокойнее в ТК УЕФА.
Да и России будет спокойнее в ТК УЕФА.