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Ди Франческо поделился планами «Ромы» на игру с «Порту»

вчера, 11:42
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился планами на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Возможно, некоторые из игроков, которые играли в римском дерби, не сыграют с «Порту».

Я должен сделать выбор, основываясь на многих факторах, включая оппонента. Идея состоит в том, чтобы начать игру по схеме 4-3-3. Мы оценим все детали перед матчем, но пока план такой.

Напомним, что «Рома» обыграла «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   201 / 981
вчера в 11:57
"Порту" нужно проходить.
Да и России будет спокойнее в ТК УЕФА.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 11:53
Порту скорее всего задавит римлян.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 981
вчера в 11:43
Порту победит 4:0
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