Ди Франческо поделился планами «Ромы» на игру с «Порту»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился планами на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

Возможно, некоторые из игроков, которые играли в римском дерби, не сыграют с «Порту».

Я должен сделать выбор, основываясь на многих факторах, включая оппонента. Идея состоит в том, чтобы начать игру по схеме 4-3-3. Мы оценим все детали перед матчем, но пока план такой.