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Джака: «Это будет большой шаг, если мы вернемся в Лигу чемпионов»

вчера, 11:20

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что ждет возвращения «канониров» в Лигу чемпионов. 

Это будет большой шаг, если мы вернемся в Лигу чемпионов. Мы хотим этого. Это будет сделать непросто, но мы будем продолжать работать. 

Конечно, это важно для нас. Два раза за последние три года мы не играли в Лиге чемпионов, а такой клуб, как «Арсенал», обязан там выступать. 

Мы должны доказать свою состоятельность на поле. 

Ранее Джака рассказал о работе под руководством Унаи Эмери.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   873 / 981
сегодня в 09:47
таким бесполезным албанским понтовикам в ЛЧ не место! куда ты растёшь,над чем работаешь? всё что ты можешь, это на чистых мячах на 40 метров одну из трех передач заслать....понторез,твоё место с такими же в псж! а по уровню твой клуб -это максимум фрайбург!
Artuom
Artuom
   236 / 981
вчера в 17:05
Разве к этому есть предпосылки?? нету...
ТТХ последние сезоны значительно стабильней Арсенала, а МЮ в первой половине был ниже только из-за нежелания игроков полностью выкладываться на поле(а так бы были точно третим претендентом на чемпионство).
ЛЕ сейчас максимум на что Арсенал способен, к сожалению...(
1 команда
1 команда
   121 / 981
вчера в 13:38
Удачи в этом Арсеналу!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   90 / 981
вчера в 11:44
Этого не случится ! Да и пожалей своих глоров , ржака - они сыты по горло разгромами Арсенала в этом турнире !
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