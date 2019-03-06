Джака: «Это будет большой шаг, если мы вернемся в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака заявил, что ждет возвращения «канониров» в Лигу чемпионов.

Это будет большой шаг, если мы вернемся в Лигу чемпионов. Мы хотим этого. Это будет сделать непросто, но мы будем продолжать работать.

Конечно, это важно для нас. Два раза за последние три года мы не играли в Лиге чемпионов, а такой клуб, как «Арсенал», обязан там выступать.

Мы должны доказать свою состоятельность на поле.