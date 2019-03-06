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Федотов: «Подвела реализация»

вчера, 22:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поблагодарил болельщиков после матча в Химках против «Арсенала».

Мы неплохо начали встречу, имели пару-тройку моментов. Подвела реализация: забей быстрый гол, ситуация бы изменилась. Но мы не реализовали моменты, игра перешла в другое русло, плюс мы немного подустали. Ну и еще обидный гол со стандарта. Хорошо, что отыгрались.

Футбол – для зрителей. Выходить безвольно – это не наш стиль. Но то, что не получилось перевернуть матч, то это, к сожалению, бывает. Атмосфера получилась хорошей. Туляки – молодцы, приехали и создали хорошую шумовую атмосферу. Мы говорим спасибо за то, что они нашли в себе мужество прийти и поддержать команду в такую промозглую погоду.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 23:31
Там выигрышем для "Оренбурга" и не пахло - равная игра.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   45 / 981
вчера в 22:42
Пора Федотова встряхнуть.
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