Федотов: «Подвела реализация»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов поблагодарил болельщиков после матча в Химках против «Арсенала».

Мы неплохо начали встречу, имели пару-тройку моментов. Подвела реализация: забей быстрый гол, ситуация бы изменилась. Но мы не реализовали моменты, игра перешла в другое русло, плюс мы немного подустали. Ну и еще обидный гол со стандарта. Хорошо, что отыгрались.

Футбол – для зрителей. Выходить безвольно – это не наш стиль. Но то, что не получилось перевернуть матч, то это, к сожалению, бывает. Атмосфера получилась хорошей. Туляки – молодцы, приехали и создали хорошую шумовую атмосферу. Мы говорим спасибо за то, что они нашли в себе мужество прийти и поддержать команду в такую промозглую погоду.