Бердыев: «Молодежь неплохо выглядела»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о поражении от «Локомотива» в Кубке России.

В целом есть удовлетворение от игры. Молодежь неплохо выглядела. Уремович подвел команду. Разберемся. Скажу так – сегодня смотрелись неплохо. Молодежь смотрелась уверенно, она и в тренировках неплохо смотрится. Абдуллин, Степанов, Сагитов поначалу играли неуверенно. Потом лучше. В целом есть удовлетворение, что завтрашний день проглядывается.