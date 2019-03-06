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Бердыев: «Молодежь неплохо выглядела»

вчера, 21:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о поражении от «Локомотива» в Кубке России.

В целом есть удовлетворение от игры. Молодежь неплохо выглядела. Уремович подвел команду. Разберемся. Скажу так – сегодня смотрелись неплохо. Молодежь смотрелась уверенно, она и в тренировках неплохо смотрится. Абдуллин, Степанов, Сагитов поначалу играли неуверенно. Потом лучше. В целом есть удовлетворение, что завтрашний день проглядывается.

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Все комментарии
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
   645 / 981
сегодня в 11:53
Даешь русский Аякс! И пусть всем остальным будет от этого тошно.
hata
hata ответил mars6791
   712 / 981
сегодня в 09:32
Вообще то уже обыгрывает, в 17 туре Зенька влетел на своём поле 1:2
Melkor_kzn
Melkor_kzn ответил Aчиститель
   691 / 981
сегодня в 03:45
Смешно говоришь, продолжай.
Ты думаешь Таиф не может себе позволить такие же траты как Газпром в рамках ФФП?)
Вы узколобые сидите и думайте дальше что у Рубина нет денег.
Года 2 ещё будут разгребать по ФФП Грасию с его закупками.
Aчиститель
Aчиститель ответил mars6791
   465 / 981
сегодня в 00:55
Если доведет дело до конца, эта команда будет обыгрывать Зенит .
Смешно говоришь, продолжай.
mars6791
mars6791 ответил Михаил Славнов
   311 / 981
вчера в 22:17
Интересно, что он, кроме пердива, видит в завтрашнем дне?
Если доведет дело до конца, эта команда будет обыгрывать Зенит .
ckori
ckori
   719 / 981
вчера в 21:52
Навое поколение Рубина?Это хорошо,если так,а то выгонят тренера и вся перестройка!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 981
вчера в 21:42
Интересно, что он, кроме пердива, видит в завтрашнем дне?
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