Барриос: «Стараюсь всегда быть на позитиве»

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос признался, что уже начинает привыкать к жизни в России.

Как проходит адаптация в «Зените»? Каждый день я всё больше привыкаю к городу, российскому футболу и требованию клуба. Утром просыпаюсь, иду на тренировку и стараюсь выкладываться каждый день на сто процентов. Пока у меня всё хорошо.

Какие ощущения от игры на снегу? Я готов к холодам. Стараюсь всегда быть на позитиве и получать полезный опыт. Безусловно, что это новый опыт для меня, но интересный. Пытаюсь наслаждаться происходящим. Мне помогает, что я тут со своей семьёй. Стараюсь всегда тепло одеваться, когда выхожу погулять по городу. На тренировках тоже утепляюсь.