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Барриос: «Стараюсь всегда быть на позитиве»

вчера, 17:39

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос признался, что уже начинает привыкать к жизни в России.

Как проходит адаптация в «Зените»? Каждый день я всё больше привыкаю к городу, российскому футболу и требованию клуба. Утром просыпаюсь, иду на тренировку и стараюсь выкладываться каждый день на сто процентов. Пока у меня всё хорошо. 

Какие ощущения от игры на снегу? Я готов к холодам. Стараюсь всегда быть на позитиве и получать полезный опыт. Безусловно, что это новый опыт для меня, но интересный. Пытаюсь наслаждаться происходящим. Мне помогает, что я тут со своей семьёй. Стараюсь всегда тепло одеваться, когда выхожу погулять по городу. На тренировках тоже утепляюсь.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   114 / 981
вчера в 21:48
Удачи Барриосу в Питере!
Gunslinger
Gunslinger ответил susanin ultrazenith
   214 / 981
вчера в 19:35
Отличное приобретение! Пусть выжигает всё, что только можно в опорной зоне!
В еврокубках он и Нобоа как противотанковый надолб будут стоять! :)))
Miaf
Miaf
   33 / 981
вчера в 19:10
В зените без позитива никуда, а то скатишься в болото.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 18:52
Пока Барриос впечатляет. Хватка бульдожья, техника на высоте.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил cska plus
   8 / 981
вчера в 18:37
В кубке канделаки, это вершина хрюшек.
И то, если у них ростов не выиграет.
LOpp
LOpp
   6 / 981
вчера в 18:15
Влажный Паредас по началу тоже так говорил, а потом не знал как сбежать из нацпроекта
cska plus
cska plus ответил Denkuz
   12 / 981
вчера в 18:13
Барриос же не в свинарне какой-то играет в кубке ФНЛ.
В кубке канделаки, это вершина хрюшек.
Denkuz
Denkuz
   114 / 981
вчера в 17:58
Барриос же не в свинарне какой-то играет в кубке ФНЛ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 981
вчера в 17:51
Отличное приобретение! Пусть выжигает всё, что только можно в опорной зоне!
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