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Мостовой: «„Реал“ очень сильно подкосили внутренние конфликты»

вчера, 20:35
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.

Причин у неудач «Реала» много. Во-первых, это увольнение главного тренера. Во-вторых, уход ведущего игрока, который забивал много мячей и отдавал немало передач. Таких футболистов очень трудно найти, потому что их всего двое. Ещё команду очень сильно подкосили внутренние конфликты: у игроков постоянно возникают вопросы, почему один футболист получает игровое время, а другой — нет. 

Не стоит забывать, что «Реал» три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. Это достижение, которое побьют ещё нескоро. Можно сказать, что команда насытилась. У всех клубов бывают спады. У «Барселоны» тоже был неудачный период, это нормальная ситуация. Нельзя говорить, что эпоха закончилась, просто у них неудачный сезон, можно даже сказать, провальный. То, что произошло вчера, – трагедия.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   334 / 981
сегодня в 01:00
Основная причина неудач в этом сезоне, это уход Зидана и Криштиану, летом Перес прощелкал "кюом" не купив ни Кейна ни Мбапе, хотя было очевидно что даже после продажи Моратты атакующий потенциал команды уже был понижен.
Alladins
Alladins
   131 / 981
сегодня в 00:28
Мостовой по этим делам большой спец.
Великолепный
Великолепный
   184 / 981
вчера в 23:22
Мостовой, а никто и не забыл что Реал трижды подряд выиграл ЛЧ, тем приятнее было дважды подряд обыграть такого гранда!)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   183 / 981
вчера в 22:37
то ли команда насытилась кубками. то ли денег уже нет оплачивать этот банкет.
вот и приходится им всем идти по мостовой,с поникшей головой.
starche
starche
   165 / 981
вчера в 22:16
А нам плевать на это.
particular
particular ответил No problem
   7 / 981
вчера в 22:10
Это как глядеть из космоса, и сказать.... Я вижу как на самом деле утонул Титаник..
Нынче, только ленивый не высказывается по проблемам Реала...
Для всех всё очевидно и понятно... Получается, что только в Мадриде ходят в розовых очках... Думаю, что движение будет, но не резкое и не сразу...
Ведь, это Реал, а не Добруджа из 2-ой лиги Болгарии..:))
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 22:04
Бэйл - причина неудач: получает много, а отдача маленькая.
RUPRICHT
RUPRICHT
   709 / 981
вчера в 21:31
Согласен идет спад в клубе И НУЖНА СРОЧНО СМЕНА ТРЕНЕРА!!!!!
STVA 1
STVA 1
   94 / 981
вчера в 21:18
За наличие конфликтов надо с тренера спрашивать.
No problem
No problem
   53 / 981
вчера в 21:16
Это как глядеть из космоса,
и сказать.... Я вижу как на самом деле утонул Титаник..
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 21:10
Провал - это мягко сказано.
Жесточайшее фиаско - это правильнее!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   281 / 981
вчера в 21:06
он еще под бромэтаном?
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   45 / 981
вчера в 20:40
Завелся какой-нибудь хряк и всё ис33ил.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 981
вчера в 20:38
Главная причина - не провели правильно смену поколений. остальное - просто следствия.
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