Мостовой: «„Реал“ очень сильно подкосили внутренние конфликты»

Бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.

Причин у неудач «Реала» много. Во-первых, это увольнение главного тренера. Во-вторых, уход ведущего игрока, который забивал много мячей и отдавал немало передач. Таких футболистов очень трудно найти, потому что их всего двое. Ещё команду очень сильно подкосили внутренние конфликты: у игроков постоянно возникают вопросы, почему один футболист получает игровое время, а другой — нет.

Не стоит забывать, что «Реал» три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. Это достижение, которое побьют ещё нескоро. Можно сказать, что команда насытилась. У всех клубов бывают спады. У «Барселоны» тоже был неудачный период, это нормальная ситуация. Нельзя говорить, что эпоха закончилась, просто у них неудачный сезон, можно даже сказать, провальный. То, что произошло вчера, – трагедия.