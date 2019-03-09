Гвардиола: «Никуда не уйду из „Манчестер Сити“ еще минимум два года»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что у него уже есть договоренность с «Ювентусом».

Я понимаю, что медиа имеют большое влияние, но я не понимаю, почему крупные СМИ отправляют меня в Италию.

У меня еще два года по контракту, и я никуда не уйду из «Манчестер Сити» за это время, если меня только не выгонят. Я надеюсь быть в «Манчестер Сити» еще минимум два года, а может, и три.