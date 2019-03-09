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Гвардиола: «Никуда не уйду из „Манчестер Сити“ еще минимум два года»

вчера, 23:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что у него уже есть договоренность с «Ювентусом».

Я понимаю, что медиа имеют большое влияние, но я не понимаю, почему крупные СМИ отправляют меня в Италию.

У меня еще два года по контракту, и я никуда не уйду из «Манчестер Сити» за это время, если меня только не выгонят. Я надеюсь быть в «Манчестер Сити» еще минимум два года, а может, и три.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
сегодня в 15:39
Не вижу смысла ему куда то уходить
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил 25процентный клоун
   362 / 1057
сегодня в 11:45
Не думаю МС не прошел бы Ливерпуль Ливерпуль сейчас играет ближе к уровню победителя МС хорош имеет 2сильных состава но не хватает класса нет того что видно в игре Барселоны Барселона это не только контроль мяча эта игра сама игра и Месси игравшие Хави Иньеста поколение талантливых футболистов Да и Рому бы не прошел бы МС например Рафа также как и Клопп со счетом 3-0 выиграл у ПСВ в ЛЧ тогда команду тренировал Куман Куман который выиграл свой Эвертоном 4-0 у МС в ответной игре было удаление у ПСВ но нельзя сказать что Ливерпуль прошел незаслуженно да и группе Ливерпуль выиграл у фермеров 2-0 Рафа взял заодно реванш у Кумана за поражение от Бенфики в прошлой ЛЧ да и Барселону прошел Куман мне нравится его футбол не акцентирован на контроле мяча это тотальный. Куман как и Пеп из системы Барселоны
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Шишанутый
   362 / 1057
сегодня в 11:15
Манчини и Пелегрини не выгоняли из МС хотя Манчини даже групповой этап не преодолевал а Пелегрини 1/8 только перед уходом добрался 1/2 Шейхов интересуют трофеи необязательно еврокубковые Манчини и Пелегрини вообще могли не выиграть трофей за сезон но быть в 4-ке и сохранить место Пеп был свободен поэтому шейхи его и забрали но запросы конечно у Пепа не маленькие С такими запросами и тики такой Пепу неизвестно куда еще идти в тики таку играют не все
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Санчо Панса
   122 / 1057
сегодня в 10:51
Хорошая новость для болельщиков Ювентуса! Не надо им такого лысого счастья)
Королёвич птьфу ...
Аха-ах)
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
сегодня в 10:03
Хорошая новость для болельщиков Ювентуса! Не надо им такого лысого счастья)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   345 / 1057
сегодня в 09:28
Не зарекался бы.
BARCDJIN
BARCDJIN
   122 / 1057
сегодня в 09:14
    obana777
    obana777
       280 / 1057
    сегодня в 08:57
    Тренеру никогда не стоит заявлять о долгосрочном будущем. Не посмотрят, ни на контракт ни на личные отношения, если вдруг перестанет команда давать результат, отправят в отставку незамедлительно.
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       259 / 1057
    сегодня в 08:46
    У него пока всё получается и продолжает биться на 4-х фронтах, какой уход?
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       46 / 1057
    сегодня в 07:34
    Наверно, надеется ЛЧ выиграть с Сити
    ДАША Д
    ДАША Д
       242 / 1057
    сегодня в 06:45
    Будет делать всё, что бы выгнали.
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    сегодня в 06:43
    Снова эти журналюги шумиху организовали.
    Sunny.
    Sunny.
       77 / 1057
    сегодня в 05:23
    пусть работает
    1-й парень
    1-й парень
       55 / 1057
    сегодня в 00:30
    И правильно.
    kotmyshka
    kotmyshka
       217 / 1057
    сегодня в 00:12
    увидим...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 1057
    сегодня в 00:07
    Жаль Ливерпуль в том году судьи в лч протащили с Сити,а то бы Пеп мог в финале задать жару
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Евгений Макрушин
       88 / 1057
    вчера в 23:59
    Он сто раз говорил,что не вернётся в Барсу.В Брешию....?Вы сами то в это верите? Уйдет он в ПСЖ или в Юве,рано или поздно
    "Напомним, за Ласточек Гвардиола выступал с 2001-го по 2003-й год. Сейчас в составе команды всего четыре игрока, с которыми Пеп играл за одну команду - вместе с Серени, Караччьоло и Филиппини он защищал цвета Брешии, а с Зебина пересекался в Роме.

    Пеп пообщался со старыми друзьями и отобедал с владельцем клуба Джино Кориони. На вопрос президента, за какие деньги он бы согласился возглавить Брешиа, Гвардиола ответил: "Если я вернусь в Италию, то только для того, чтобы тренировать эту команду. И я готов делать это бесплатно"."
    А там посмотрим.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил вoлгoдoн
       192 / 1057
    вчера в 23:54
    Он сто раз говорил,что не вернётся в Барсу.В Брешию....?Вы сами то в это верите? Уйдет он в ПСЖ или в Юве,рано или поздно
    Caniggia
    Caniggia
       38 / 1057
    вчера в 23:54
    Вряд ли вышвырнут. Кого лучше то найти? А через пару лет в сборную.
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн ответил Sebastian Eniston
       88 / 1057
    вчера в 23:38
    Ты не уйдешь), тебя вышвырнут да и все)))
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         18 / 1057
      вчера в 23:35
      Ты не уйдешь), тебя вышвырнут да и все)))
      Шишанутый
      Шишанутый
         26 / 1057
      вчера в 23:33
      Выгонят после вылета в 1/4. У шейхов терпенее не без конечоне.
      вoлгoдoн
      вoлгoдoн
         88 / 1057
      вчера в 23:30
      Вот и развеял все слухи. Сам же говорил,если поедет в Италию-то в Брешию.
      Но я все-таки думаю года через 2-3 в Барсу вернется. Его там всегда примут.
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