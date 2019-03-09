Гвардиола: «Никуда не уйду из „Манчестер Сити“ еще минимум два года»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг слухи о том, что у него уже есть договоренность с «Ювентусом».
Я понимаю, что медиа имеют большое влияние, но я не понимаю, почему крупные СМИ отправляют меня в Италию.
У меня еще два года по контракту, и я никуда не уйду из «Манчестер Сити» за это время, если меня только не выгонят. Я надеюсь быть в «Манчестер Сити» еще минимум два года, а может, и три.
Аха-ах)
Аха-ах)
Аха-ха)
Аха-ха)
Пеп пообщался со старыми друзьями и отобедал с владельцем клуба Джино Кориони. На вопрос президента, за какие деньги он бы согласился возглавить Брешиа, Гвардиола ответил: "Если я вернусь в Италию, то только для того, чтобы тренировать эту команду. И я готов делать это бесплатно"."
А там посмотрим.
Пеп пообщался со старыми друзьями и отобедал с владельцем клуба Джино Кориони. На вопрос президента, за какие деньги он бы согласился возглавить Брешиа, Гвардиола ответил: "Если я вернусь в Италию, то только для того, чтобы тренировать эту команду. И я готов делать это бесплатно"."
А там посмотрим.
Но я все-таки думаю года через 2-3 в Барсу вернется. Его там всегда примут.
Но я все-таки думаю года через 2-3 в Барсу вернется. Его там всегда примут.