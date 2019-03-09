ГлавнаяНовости

Пике: «Коутиньо нужен „Барселоне“ в своей лучшей форме»

вчера, 23:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Райо Вальекано» (3:1) оценил игру полузащитника Филиппе Коутиньо, который сегодня провел 80 минут на поле.

Коутиньо проводит хороший сезон. От него с самого начала многого ждали, но Филиппе получил поддержку от команды. Он нам нужен в своей лучшей форме до конца сезона, я уверен, что так и будет.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лигт не исключил, что может перейти в «Ливерпуль»
Сегодня, 15:18 Комментарии7
Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ
Сегодня, 14:43 Комментарии10
Мбаппе страдает от бессонницы после поражения от «Ман Юнайтед»
Сегодня, 14:30 Комментарии18
Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника
Сегодня, 10:39 Комментарии14
Солари - об Иско: «Чтобы играть, сначала нужно быть в хорошей форме»
Сегодня, 10:26 Комментарии13
Кимпембе: «ПСЖ легкомысленно отнесся к игре с МЮ»
Сегодня, 00:56 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Apsny
Apsny
   56 / 1057
сегодня в 15:15
Малкома лучше ставить, этого продать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   259 / 1057
сегодня в 08:53
Так и не раскрылся, очень жаль.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 06:47
Слить надо его друзьям из псж.
Ямайский Болт
Ямайский Болт
   905 / 1057
вчера в 23:59
клуб не виноват если футболист не может определиться со своими возможностями. в барсе зп и условия работы лучше чем раньше в ливерпуле, и уровень футболистов
выше чем там, там коут выделялся а здесь нет , да и еще тупит жестко, его троит, все время косячит и пытается исправить косяки
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   88 / 1057
вчера в 23:35
Все будет хорошо. Мы тоже поддержим.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 23:15
Зачем парня покупали не понимаю,так же как и Малкома губите футболистов.
BARCDJIN
BARCDJIN
   122 / 1057
вчера в 23:12
Надо его продовать в ПСЖ..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100