Пике: «Коутиньо нужен „Барселоне“ в своей лучшей форме»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Райо Вальекано» (3:1) оценил игру полузащитника Филиппе Коутиньо, который сегодня провел 80 минут на поле.

Коутиньо проводит хороший сезон. От него с самого начала многого ждали, но Филиппе получил поддержку от команды. Он нам нужен в своей лучшей форме до конца сезона, я уверен, что так и будет.