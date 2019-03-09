Ковач: «Сейчас „Бавария“ находится там, где должна быть»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Вольфсбургом».

У моей команды был сегодня хороший день. Мы одержали заслуженную победу. Сейчас мы находимся там, где хотим быть - на первом месте. Хотим здесь и остаться.