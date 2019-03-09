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Ковач: «Сейчас „Бавария“ находится там, где должна быть»

вчера, 21:06
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Вольфсбургом».

У моей команды был сегодня хороший день. Мы одержали заслуженную победу. Сейчас мы находимся там, где хотим быть - на первом месте. Хотим здесь и остаться.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Bayern Best
   197 / 1057
сегодня в 01:19
Для полного счастья надо проходить Ливер.
для полного счастья надо делать требл :)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   10 / 1057
сегодня в 00:34
Удачи Баварии, но не с Ливерпулем!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 21:58
Ливер если пройдете вообще красавцами будете..
Bayern Best
Bayern Best
   128 / 1057
вчера в 21:44
Для полного счастья надо проходить Ливер.
NAZAR 007
NAZAR 007
   41 / 1057
вчера в 21:12
Желание хорошее ) Плюс, Ковачу подфартило, что наконец
лазарет чуть опустел, хотя вроде Роббен только заиграл,
и опять травма, плюс Алаба с травмой, Коман вылетел,
Толиссо.....пока вроде все на этом, так что , удачи !
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:12
Нет, через час бавария будет там где она должна быть.
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