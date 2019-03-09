Щесны: «Не можем дождаться, чтобы победить „Атлетико“»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Первый поединок в Мадриде туринцы проиграли (0:2).

Мы в хорошей форме и не можем дождаться игры, чтобы победить «Атлетико».

Мы сделали много ошибок в Мадриде. Нужно усилить игру как в атаке, так и в обороне. Это со стороны может звучать легко, но на самом деле всё не так просто.

«Ювентус» верит в свои силы, мы в хорошем физическом состоянии. Думаю, последние результаты в ЛЧ показали, что никогда нельзя отчаиваться. «Аякс» отыгрался у «Реала», МЮ - у ПСЖ . Так почему бы и нам не верить в то, что мы можем пройти дальше.

У «Атлетико» очень организованная оборона. Я не хочу сказать, что они оборонительная команда, но они организованы и как правило играют на контратаках.