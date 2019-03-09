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Щесны: «Не можем дождаться, чтобы победить „Атлетико“»

вчера, 21:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико12.03.2019 в 23:00 Не начался

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Первый поединок в Мадриде туринцы проиграли (0:2).

Мы в хорошей форме и не можем дождаться игры, чтобы победить «Атлетико». 

Мы сделали много ошибок в Мадриде. Нужно усилить игру как в атаке, так и в обороне. Это со стороны может звучать легко, но на самом деле всё не так просто.

«Ювентус» верит в свои силы, мы в хорошем физическом состоянии. Думаю, последние результаты в ЛЧ показали, что никогда нельзя отчаиваться. «Аякс» отыгрался у «Реала», МЮ - у ПСЖ. Так почему бы и нам не верить в то, что мы можем пройти дальше.

У «Атлетико» очень организованная оборона. Я не хочу сказать, что они оборонительная команда, но они организованы и как правило играют на контратаках.

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Все комментарии
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Т34
   30 / 1057
сегодня в 10:45
Можете и не дождаться! Реал, ПСЖ, следующие на выход вы!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       271 / 1057
    сегодня в 09:21
    Наберись терпения, скоро отскочите от Лиги
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
       259 / 1057
    сегодня в 09:00
    После такой заявы, обидно будет проиграть по пенальти.
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    сегодня в 08:32
    ПСЖ это утопия, в Реале тренер никчемный а в Атлетико Диего и команда серьёзная, Юве может победить матрасников но пройти дальше врядли.
    kella
    kella
       620 / 1057
    сегодня в 08:18
    Такие яйца вам не пройти!
    Alprish
    Alprish
       354 / 1057
    сегодня в 00:59
    Шустрый малый.
    15511551
    15511551 ответил Шишанутый
       138 / 1057
    сегодня в 00:50
    Хороший настрой! Удачи Юве!
    Атлетико не подарок, отыграть и не пропустить, возможно, но очень-очень сложно. В любом случае матч будет супер интересным
    Шишанутый
    Шишанутый
       26 / 1057
    вчера в 23:24
    Хороший настрой! Удачи Юве!
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       317 / 1057
    вчера в 23:10
    Не говори гоп раньше времени, как бы Симеоне вам свои шары не закатил :)
    Т34
    Т34
       27 / 1057
    вчера в 23:08
    Можете и не дождаться! Реал, ПСЖ, следующие на выход вы!
    Zenit_84
    Zenit_84
       161 / 1057
    вчера в 22:56
    Смотрите не перегорите!
    vovinho11
    vovinho11
       415 / 1057
    вчера в 22:54
    Ваша судьба выигрывать только внутри страны.
    vovinho11
    vovinho11 ответил Великий Князь
       415 / 1057
    вчера в 22:53
    Сульскьяер
    alexando1974
    alexando1974
       374 / 1057
    вчера в 22:33
    раскатал губу закатай обратно))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Neymar 10
       67 / 1057
    вчера в 22:21
    ТОТ жест Симеоне вам а не победа .
    Неймар у Сульшера мошонку понюхал. Аха-ха)
    Посмотрим, что аргентинский неадекват после матча покажет)
    Neymar 10
    Neymar 10
       528 / 1057
    вчера в 22:19
    ТОТ жест Симеоне вам а не победа .
    Aчиститель
    Aчиститель
       113 / 1057
    вчера в 22:01
    Как бы они вас опять не обидели.
    Верещагин
    Верещагин
       581 / 1057
    вчера в 21:54
    Удачи.
    juvenale
    juvenale
       57 / 1057
    вчера в 21:40
    слишком много болает парень
    ДСА
    ДСА
       175 / 1057
    вчера в 21:38
    Оптимизм так и прёт.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       18 / 1057
    вчера в 21:28
    Хвала будет клубу если пройдете Атлетико,серьезное противостояние.
    Colchoneros
    Colchoneros
       24 / 1057
    вчера в 21:20
    Громкое заявление!
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