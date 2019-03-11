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Компани: «Убежден, что „Ливерпуль“ выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»

вчера, 09:56

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани полагает, что «Ливерпуль», конкурирующий с манкунианцами за чемпионство, выиграет все оставшиеся матчи чемпионата Англии.

После 30 туров «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

Мы не могли желать большего на этом этапе сезона, но все игроки «Манчестер Сити» убеждены, что «Ливерпуль» выиграет все свои оставшиеся матчи.

Мы знаем, какая большая задача стоит перед нами: игра с любым соперником будет сложной. Мы все расслаблены и спокойны, нас не заносит.

В последнем туре «Сити» обыграл «Уотфорд» (3:1), а «Ливерпуль» - «Бернли» (4:2). 

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
   654 / 1076
вчера в 14:31
Ливеру не пройти.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   266 / 1076
вчера в 14:13
Анивей. Возможно, но для этого вам придется помочь МС и скорее всего потерять место в ЛЧ на следующий сезон.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил anyway
   251 / 1076
вчера в 13:05
... и все равно останется без медалей)))
а кто то и в бигфо не попадёт,будете ЛЕ осваивать)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Artuom
   251 / 1076
вчера в 13:04
даже профы могут оступиться)) И тогда по твоей логике получится что чемп выиграют любители...
да что можно доказать макароникам,где доминирует одна команда,остальные до кабинета не доходят. на евроарене уже все вылетели,тоже ждёт и фГанцузов, останутся испанцы и англичане- две наисильнейшие лиги. остальные курят бамбук.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
вчера в 13:02
Компани ты же должен знать,что такое АПЛ,не хуже нас... Оступиться или сыграть вничью можно даже не с крепким середняком.... Тоттенхэм проиграл и Бёрнли и Саутгемптону, Челси с трудом выиграло Фулхэм. Ливерпуль с трудом выиграл на Энфилде Кристал Пэлас, которым вы же и проиграли. Выиграть 6-0 у Челси и проиграть Кристалу. Так что потери или точнее недоборы будут и у нас и у вас.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   190 / 1076
вчера в 12:44
СЛИВАЙТЕСЬ В МЮНХЕНЕ, И БУДЕТ ШАНС.
А НА 2 ФРОНТА ПОКА РАНО, СЛИШКОМ ДАВИТ БЕСТРОФЕЙНАЯ ПЛИТА !
obana777
obana777
   214 / 1076
вчера в 12:42
Ни Ливер, ни Сити все матчи оставшиеся не выиграют. Потери очков будут.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   324 / 1076
вчера в 11:51
Не хочет что-бы все расслаблялись, как ПСЖ перед МЮ.
anyway
anyway
   54 / 1076
вчера в 11:46
... и все равно останется без медалей)))
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 11:43
сглазить пытается.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 11:19
Если "Ливерпуль" проиграет "Баварии", то АПЛ он возьмет.
Artuom
Artuom ответил КЭТиК
   147 / 1076
вчера в 10:42
Такое впечатление, что АПЛ - чемпионат двора, где играет одна профессиональная команда, остальные - любители.
даже профы могут оступиться)) И тогда по твоей логике получится что чемп выиграют любители...
Zimmer
Zimmer
   793 / 1076
вчера в 10:34
Поживём, увидим.
sihafazatron
sihafazatron
   93 / 1076
вчера в 10:19
Борьба будет до последнего тура
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 1076
вчера в 10:15
Такого не может быть
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 10:07
Такое впечатление, что АПЛ - чемпионат двора, где играет одна профессиональная команда, остальные - любители.
Left Boy
Left Boy
   981 / 1076
вчера в 10:06
красава кэп, спецом накинул груз на колбасу штоп те с фулхэмом обо76ись
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 10:04
Итак каждый раз.
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