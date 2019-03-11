Компани: «Убежден, что „Ливерпуль“ выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани полагает, что «Ливерпуль», конкурирующий с манкунианцами за чемпионство, выиграет все оставшиеся матчи чемпионата Англии.

После 30 туров «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко.

Мы не могли желать большего на этом этапе сезона, но все игроки «Манчестер Сити» убеждены, что «Ливерпуль» выиграет все свои оставшиеся матчи.

Мы знаем, какая большая задача стоит перед нами: игра с любым соперником будет сложной. Мы все расслаблены и спокойны, нас не заносит.