Солари: «Я буду биться до самого конца»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал победу «сливочных» над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура Ла Лиги. Испанец также рассказал о ситуации с полузащитником Иско, который не попадает в состав и недавно отказался ехать вместе с остальной командой в клубном автобусе.

Это была трудная неделя для всех. В первую очередь, для футболистов. Первые 25 минут это показали, нам было тяжело. Однако затем команда сумела справиться, что говорит о духе и профессионализме игроков.

Я буду биться до конца вместе с этими футболистами. Но ситуация с Иско - это решенная проблема. Это дисциплинарный вопрос, который мы рассмотрели.

Не могу ответить, останусь ли я в «Реале». Завтра у нас тренировка, я концентрируюсь на этом.