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Солари: «Я буду биться до самого конца»

вчера, 08:14
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал победу «сливочных» над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура Ла Лиги. Испанец также рассказал о ситуации с полузащитником Иско, который не попадает в состав и недавно отказался ехать вместе с остальной командой в клубном автобусе.

Это была трудная неделя для всех. В первую очередь, для футболистов. Первые 25 минут это показали, нам было тяжело. Однако затем команда сумела справиться, что говорит о духе и профессионализме игроков.

Я буду биться до конца вместе с этими футболистами. Но ситуация с Иско - это решенная проблема. Это дисциплинарный вопрос, который мы рассмотрели.

Не могу ответить, останусь ли я в «Реале». Завтра у нас тренировка, я концентрируюсь на этом.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 15:51
Головой об стену, это более реально.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   445 / 1076
вчера в 14:43
До конца развалишь.
Ruslan3132
Ruslan3132
   105 / 1076
вчера в 13:59
Неважно когда ты уйдешь, главное чтобы сегодня...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   324 / 1076
вчера в 12:11
Да не мучай ни себя, ни людей.
cevin cigan
cevin cigan
   99 / 1076
вчера в 10:49
Поздно "пить борджоми"(когда почки отказали)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   76 / 1076
вчера в 10:06
Биться до конца??
Вроде взрослый мужик а ведёт себя как шишанутый))
До какого конца физрук??
Осталось пару туров.
Смирись с позором.
No problem
No problem
   71 / 1076
вчера в 09:50
Сегодня ты должен валить.
Ждём.
Caniggia
Caniggia
   32 / 1076
вчера в 09:31
Конец физрука предрешен.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 09:06
Уже почти уволен.
Comentarios
Comentarios
   425 / 1076
вчера в 08:35
Да уж..
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 08:20
Болтовня.
Project Pandora
Project Pandora
   424 / 1076
вчера в 08:19
Изыди
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