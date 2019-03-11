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Бензема - о Солари: «Зачем что-то менять?»

вчера, 08:05
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался в поддержку главного тренера Сантьяго Солари после победы над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Мы всегда хотим побеждать во всех турнирах, но это сложно, соперники с каждым годом всё сильнее. Мы не должны забывать о том времени, когда выиграли практически всё. 

Конечно, мы поддерживаем Солари, зачем что-то менять. У нас остается 11 матчей, мы постараемся выиграть каждый из них. Мы вместе с тренером.

Иногда СМИ что-то говорят, но у нас в раздевалке всё хорошо. Если команда не объединена, то такие матчи, как с «Вальядолидом», она никогда не сыграет. 

Моуриньо в «Реале»? Я не могу ответить на этот вопрос, у нас есть тренер. Это вопрос к руководству.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Hamman
   105 / 1076
вчера в 14:00
Пока Карим в Реале, он будет играть при любом тренере! Бензема как АК-47! Да из него труднее попасть. Да кучность попаданий не большая. Но он НЕ ЛОМАЕТСЯ! От слова вообще! Карим единственный (!) игрок в составе Реала, который сыграл абсолютно во всех матчах этого сезона! Он не настолько результативен как хотелось бы, но он надёжен!
Самое интересное что его списывают каждый год уже наверно лет 5 ))) а он в основе при ВСЕХ тренерах...
Hamman
Hamman ответил Project Pandora
   231 / 1076
вчера в 10:34
Конечно ты не хочешь ничего менять. Ведь при этом тренере ты будешь в обойме, а при другом совсем не факт.
Пока Карим в Реале, он будет играть при любом тренере!
Бензема как АК-47! Да из него труднее попасть. Да кучность попаданий не большая. Но он НЕ ЛОМАЕТСЯ! От слова вообще!
Карим единственный (!) игрок в составе Реала, который сыграл абсолютно во всех матчах этого сезона!
Он не настолько результативен как хотелось бы, но он надёжен!
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 09:07
И за свое место боится.
Sadjon
Sadjon
   1037 / 1076
вчера в 08:58
Перес по ходу давно уже решил вопрос с тренером.....
Artuom
Artuom
   147 / 1076
вчера в 08:45
Соперники с каждым годом всё сильнее?? ахаха Это скорее Реал с каждым годом всё слабее...
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 08:36
Играет чел , ему не надо что то менять.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 08:23
Игры-то нет.
Project Pandora
Project Pandora
   424 / 1076
вчера в 08:18
Конечно ты не хочешь ничего менять. Ведь при этом тренере ты будешь в обойме, а при другом совсем не факт.
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