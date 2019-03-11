Бензема - о Солари: «Зачем что-то менять?»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался в поддержку главного тренера Сантьяго Солари после победы над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Мы всегда хотим побеждать во всех турнирах, но это сложно, соперники с каждым годом всё сильнее. Мы не должны забывать о том времени, когда выиграли практически всё.

Конечно, мы поддерживаем Солари, зачем что-то менять. У нас остается 11 матчей, мы постараемся выиграть каждый из них. Мы вместе с тренером.

Иногда СМИ что-то говорят, но у нас в раздевалке всё хорошо. Если команда не объединена, то такие матчи, как с «Вальядолидом», она никогда не сыграет.

Моуриньо в «Реале»? Я не могу ответить на этот вопрос, у нас есть тренер. Это вопрос к руководству.