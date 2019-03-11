Бензема - о Солари: «Зачем что-то менять?»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался в поддержку главного тренера Сантьяго Солари после победы над «Вальядолидом» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Мы всегда хотим побеждать во всех турнирах, но это сложно, соперники с каждым годом всё сильнее. Мы не должны забывать о том времени, когда выиграли практически всё.
Конечно, мы поддерживаем Солари, зачем что-то менять. У нас остается 11 матчей, мы постараемся выиграть каждый из них. Мы вместе с тренером.
Иногда СМИ что-то говорят, но у нас в раздевалке всё хорошо. Если команда не объединена, то такие матчи, как с «Вальядолидом», она никогда не сыграет.
Моуриньо в «Реале»? Я не могу ответить на этот вопрос, у нас есть тренер. Это вопрос к руководству.
Бензема как АК-47! Да из него труднее попасть. Да кучность попаданий не большая. Но он НЕ ЛОМАЕТСЯ! От слова вообще!
Карим единственный (!) игрок в составе Реала, который сыграл абсолютно во всех матчах этого сезона!
Он не настолько результативен как хотелось бы, но он надёжен!
Бензема как АК-47! Да из него труднее попасть. Да кучность попаданий не большая. Но он НЕ ЛОМАЕТСЯ! От слова вообще!
Карим единственный (!) игрок в составе Реала, который сыграл абсолютно во всех матчах этого сезона!
Он не настолько результативен как хотелось бы, но он надёжен!