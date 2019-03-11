Роналду: «„Атлетико“ не рискует и играет на контратаках»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». В Испании туринцы уступили со счетом 0:2.
«Атлетико» - сильная команда, все это знают. Они хорошо обороняются, не рискуют, играют на контратаках, но мы готовы и хотим сделать всё для победы. Мало кто ожидал, что мы проиграем, но в Турине всё может случиться.
«Ювентус» проводит отличный сезон, у нас осталось два турнира - Серия А и Лига чемпионов. Мне нравится играть в Италии, как и в Англии и Испании. Нравится забивать голы и помогать своей команде побеждать.
Как раз для Юве данная игра является испытанием, готовы ли они выиграть кубок ЛЧ.
Как раз для Юве данная игра является испытанием, готовы ли они выиграть кубок ЛЧ.
Правильно, поэтому и нету заявления о том что точно победят.
Только идиоты могут быть убеждены в победе ещё до начала матча.
Правильно, поэтому и нету заявления о том что точно победят.
Только идиоты могут быть убеждены в победе ещё до начала матча.
Если будут моменты и будет залетать тогда всё может быть.
Если будут моменты и будет залетать тогда всё может быть.