Роналду: «„Атлетико“ не рискует и играет на контратаках»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». В Испании туринцы уступили со счетом 0:2.

«Атлетико» - сильная команда, все это знают. Они хорошо обороняются, не рискуют, играют на контратаках, но мы готовы и хотим сделать всё для победы. Мало кто ожидал, что мы проиграем, но в Турине всё может случиться.

«Ювентус» проводит отличный сезон, у нас осталось два турнира - Серия А и Лига чемпионов. Мне нравится играть в Италии, как и в Англии и Испании. Нравится забивать голы и помогать своей команде побеждать.