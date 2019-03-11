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Роналду: «„Атлетико“ не рискует и играет на контратаках»

вчера, 08:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». В Испании туринцы уступили со счетом 0:2.

«Атлетико» - сильная команда, все это знают. Они хорошо обороняются, не рискуют, играют на контратаках, но мы готовы и хотим сделать всё для победы. Мало кто ожидал, что мы проиграем, но в Турине всё может случиться.

«Ювентус» проводит отличный сезон, у нас осталось два турнира - Серия А и Лига чемпионов. Мне нравится играть в Италии, как и в Англии и Испании. Нравится забивать голы и помогать своей команде побеждать.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
вчера в 19:28
если Атлеты забьют гол,то можно выключать ящик или переключать на другой матч.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Октябрь 1917
   251 / 1076
вчера в 19:26
Твое дело забивать.
ну или хотя бы падать в штрафной))))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   309 / 1076
вчера в 16:47
У Ювентуса такой стиль что-то он гонит только Атлетико переиграл Ювентус Аллегри хорош но пока не набрал такой классности или разряда как у Симеоне
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил vinyardrip
   181 / 1076
вчера в 14:34
Так никто не заставляет за гнома)
Кристина, что гномом стала? Она же длинная.
neomessi
neomessi
   295 / 1076
вчера в 14:27
Камбэк никто не отменял.
Как раз для Юве данная игра является испытанием, готовы ли они выиграть кубок ЛЧ.
vinyardrip
vinyardrip ответил Звезда по имени Солнце
   210 / 1076
вчера в 14:22
Мне лично за гея впадлу болеть!
Так никто не заставляет за гнома)
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 13:52
Может и играть не будете?
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1076
вчера в 11:55
Удачи Атлетико!
Artuom
Artuom ответил kella
   147 / 1076
вчера в 10:47
Напоминаю: слово - серебро, молчание - золото!
"но мы готовы и хотим сделать всё для победы"

Правильно, поэтому и нету заявления о том что точно победят.
Только идиоты могут быть убеждены в победе ещё до начала матча.
barcamilan
barcamilan
   506 / 1076
вчера в 10:20
a а также нравится нырять и плакать
Colchoneros
Colchoneros
   25 / 1076
вчера в 10:12
Атлетико играет так как ему удобно!
FERIS
FERIS
   354 / 1076
вчера в 09:35
После 0-2 в Мариде шансов мало,но они есть.
Если будут моменты и будет залетать тогда всё может быть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 09:13
Мне лично за гея впадлу болеть!
kella
kella
   631 / 1076
вчера в 08:58
Напоминаю: слово - серебро, молчание - золото!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1076
вчера в 08:41
Твое дело забивать.
shu
shu
   484 / 1076
вчера в 08:25
Побеждайте и проходите дальше.
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