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Себальос может потерять место в «Реале» из-за Зидана

вчера, 10:18

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос может потерять место в составе мадридского клуба. 

Это может быть связано с тем, что недавно в команду вернулся главный тренер Зинедин Зидан. В сентябре прошлого года Себальос в одном из интервью гневно раскритиковал французского наставника. Теперь будущее хавбека в «Реале» находится под большим вопросом. 

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Все комментарии
MRHM-1988
MRHM-1988
   450 / 1090
вчера в 15:02
Гнать в шею Себальоса !
Djon_V
Djon_V
   699 / 1090
вчера в 12:12
Урок на будущее, что прежде чем что-то сказать - надо подумать, причём желательно головой
cevin cigan
cevin cigan ответил No problem
   70 / 1090
вчера в 11:03
Не успел пробиться в основной состав,как начал мздеть щенок. После ухода Рона,этот вместе с Бейлом первые начали говорить про сплочённость комады. Теперь будет знать как и когда надо ротан открывать.
Ну это всего лишь предположение журналюг. Себос и правда и при Солари не часто играл,так что,один хрен....дрова.
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 10:48
Себа и при Солари не сумел застолбить место в основе. Медицинский факт. Одно слово - твиттерист )
Ему лишь фартануло, что дали шанс из-за нелучшей формы Крооса, Каза и Модрича, но не впечатлил. Средний игрок ла лиги, не топ.
Слайш
Слайш
   406 / 1090
вчера в 10:45
Он наверное единственный, кто расстроился от возвращения Зидана.. Такого поворота Себальос не ожидал никак )
Balanenok
Balanenok
   187 / 1090
вчера в 10:29
Критикан получит по заслугам.
No problem
No problem
   61 / 1090
вчера в 10:28
Не успел пробиться в основной состав,как начал мздеть щенок.
После ухода Рона,этот вместе с Бейлом первые начали говорить про сплочённость комады.
Теперь будет знать как и когда надо ротан открывать.
Don trambon
Don trambon
   89 / 1090
вчера в 10:25
Теперь да же на лавку попадать не будет?(

Интересно всё же какие условия выдвинул ЗиЗу пересу?
Belgie2009
Belgie2009
   240 / 1090
вчера в 10:24
Так он и так не был основным, нечего страшного
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