Себальос может потерять место в «Реале» из-за Зидана

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос может потерять место в составе мадридского клуба.
Это может быть связано с тем, что недавно в команду вернулся главный тренер Зинедин Зидан. В сентябре прошлого года Себальос в одном из интервью гневно раскритиковал французского наставника. Теперь будущее хавбека в «Реале» находится под большим вопросом.
Ему лишь фартануло, что дали шанс из-за нелучшей формы Крооса, Каза и Модрича, но не впечатлил. Средний игрок ла лиги, не топ.
Ему лишь фартануло, что дали шанс из-за нелучшей формы Крооса, Каза и Модрича, но не впечатлил. Средний игрок ла лиги, не топ.
После ухода Рона,этот вместе с Бейлом первые начали говорить про сплочённость комады.
Теперь будет знать как и когда надо ротан открывать.
После ухода Рона,этот вместе с Бейлом первые начали говорить про сплочённость комады.
Теперь будет знать как и когда надо ротан открывать.
Интересно всё же какие условия выдвинул ЗиЗу пересу?
Интересно всё же какие условия выдвинул ЗиЗу пересу?