Себальос может потерять место в «Реале» из-за Зидана

вчера, 10:18

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос может потерять место в составе мадридского клуба.

Это может быть связано с тем, что недавно в команду вернулся главный тренер Зинедин Зидан. В сентябре прошлого года Себальос в одном из интервью гневно раскритиковал французского наставника. Теперь будущее хавбека в «Реале» находится под большим вопросом.