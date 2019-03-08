Иско извинился перед игроками «Реала» за то, что не поехал с ними на матч

вчера, 13:20

По информации испанской прессы, полузащитник «Реала» Иско принес извинения своим одноклубникам за то, что отказался ехать с командой в автобусе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

Футболист узнал, что не попал в заявку, после чего покинул базу клуба на автомобиле - отдельно от команды. Сообщалось, что Иско на «Сантьяго Бернабеу» не было.

Игроков «Реала» возмутило поведение хавбека, особенно капитана Серхио Рамоса. Иско признал свою ошибку и объяснил свой поступок напряженными отношениями с главным тренером Сантьяго Солари.