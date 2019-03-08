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Иско извинился перед игроками «Реала» за то, что не поехал с ними на матч

вчера, 13:20
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

По информации испанской прессы, полузащитник «Реала» Иско принес извинения своим одноклубникам за то, что отказался ехать с командой в автобусе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

Футболист узнал, что не попал в заявку, после чего покинул базу клуба на автомобиле - отдельно от команды. Сообщалось, что Иско на «Сантьяго Бернабеу» не было.

Игроков «Реала» возмутило поведение хавбека, особенно капитана Серхио Рамоса. Иско признал свою ошибку и объяснил свой поступок напряженными отношениями с главным тренером Сантьяго Солари.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
вчера в 23:54
Нервы ни к черту...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   129 / 1052
вчера в 23:18
Кругом одни психи!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   19 / 1052
вчера в 22:55
у иско опятькритические дни, нда уж.
Я вообще не понимаю, что это дно в "Реале" делает, а он еще понты кидает))
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   774 / 1052
вчера в 22:38
    Michael Korenblioum
    Michael Korenblioum
       813 / 1052
    вчера в 18:58
    Почему-то до Солари Иско постоянно попадал в состав. А великого тренера Солари он не устраивает. Ему бы поработать С Эйбаром или Леганесом, и чего-то добиться. Хотя в этой конюшне с капитаном Рамосом(смешно) вряд-ли что-то получится.Зачем им вообще бороться,когда ,сидя на скамейке Бэйл получает 640 тыс. фунтов в неделю.
    Caniggia
    Caniggia
       44 / 1052
    вчера в 18:10
    Иско надо переждать, так как физруку скоро сделают пинок под зад. А сейчас просто извиниться и заплатить штраф за этот поступок.
    STVA 1
    STVA 1
       103 / 1052
    вчера в 16:56
    Наверное ему надо уходить!Игрок то талантливый!
    ballak144
    ballak144 ответил BARCDJIN
       961 / 1052
    вчера в 16:12
    жалко тебя
    kotmyshka
    kotmyshka
       213 / 1052
    вчера в 16:08
    извините, но я вам не нужен...
    dzvinka
    dzvinka
       62 / 1052
    вчера в 15:58
    у иско опятькритические дни, нда уж.
    Incredulous
    Incredulous
       182 / 1052
    вчера в 15:30
    Единственное что Солари делает хорошо, так это разжигает конфликты в команде.
    Kresi frok
    Kresi frok
       283 / 1052
    вчера в 15:19
    Разкаилась соска.
    Ozabot
    Ozabot
       528 / 1052
    вчера в 15:14
    Опозорились сами, включая Рамоса, а теперь решили оторваться на Иско. Парню пора искать другой клуб.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       134 / 1052
    вчера в 15:12
    Значит дни Солари сочтены, раз Иско решил наладить мосты с командой...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 1052
    вчера в 14:48
    Парню уже 26, а он все в запасных ходит! Давно бы слинял и играл бы в свое удовольствие.
    ДАША Д
    ДАША Д
       191 / 1052
    вчера в 14:30
    Тренер и тут виноват.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1052
    вчера в 14:17
    Долбанные, в Реале с Солари игроки сами решают ехать не ехать, играть или не играть.
    Медив
    Медив
       163 / 1052
    вчера в 14:05
    Какой *пип*Иско...
    Armyan4eG
    Armyan4eG
    вчера в 14:05
    На месте нового тренера строил бы команду вокруг Иско.
    AfrikSimon
    AfrikSimon
       281 / 1052
    вчера в 13:39
    Это не помешало опозориться.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       361 / 1052
    вчера в 13:39
    История напоминает времена Бенитеса, но потом пришёл Зидан и все мы помним чем закончилось. Только на этот раз спасителем я вижу Почеттино
    particular
    particular
       14 / 1052
    вчера в 13:32
    Обиды, извинения и признания...
    Костяк уже не рулит, середняки брыкаются, а молодёжь не тянет и шарахается...
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       74 / 1052
    вчера в 13:22
    Реал уже не для Иско.
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