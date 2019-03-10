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Серхио Рамос – лучший центрбек мира?

вчера, 16:00

Фердинанд выбрал испанца, а «Соккер.ру» анализирует игру Серхио в футбол, чтобы вам было проще назвать своего фаворита. 

Легенда «Манчестер Юнайтед» не может выбрать лидером в мировом рейтинге футболиста «Ливерпуля»? Скорее всего, поэтому нельзя на 100 % верить в искренность заявления Рио Фердинанда: 

Ван Дейк - лучший? Я бы назвал лучшим Серхио Рамоса. Чтобы считаться лучшим, нужно также побеждать. Вот почему, когда люди говорят о лучшем игроке, они всегда задаются вопросом, что этот футболист выиграл. 

Но если посмотрите на субъективные оценки многих экспертов и фанатов, то часто заметите логическую цепочку, как у Рио. Раз Рамос - капитан «Реала», который выиграл 4 кубка чемпионов, то только он – лучший защитника мира. 

В опросе в нашей группе ВК тоже многие не обошли испанца вниманием. Позиция понятная, но как совпадает с реальностью? 

Вариант 1. Серхио Рамос – лучший

Трофейная успешность. Бредовой является позиция, что только футболисты с титулами чего-то стоят, ведь поражения не делали того же Гризманна хуже, а в результате к нему пришли заметные трофеи. На количество кубков Рамос тоже не жалуется, хотя проигрывал и «Атлетико», и «Барселоне». Их же обыгрывал, как и «Ювентус» в финале ЛЧ

- 20 трофеев выиграл с «Реалом», это на 20 больше, чем у ван Дейка с «Ливерпулем». 4 победы в ЛЧ, 4 испанских чемпионства, 3 Суперкубка УЕФА

Колоссальный опыт. Важный фактор для успеха центрального защитника, ведь помогает консолидировать вокруг себя напарников на длительной дистанции. Например, Умтити и Варан не такие опытные, зато чемпионы  мира, тогда как Рамос и Пике от сборной России вылетели. Но на клубном уровне количество сыгранных больших матчей – плюс Серхио. 

- не так давно Серхио провел 800 игр в профессиональной карьере, и понятно, что защитник, отыгравший такое количество великих Эль Класико и разных финалов, может положиться на опыт. 

Мастерские решения. Рамос не из тех, кто ставит рекорды по отдельным показателям, никогда таковым не был. Но в этом сезоне защитник и капитан «Реала» прилично провел поединки против сборной Хорватии в Лиге Наций – когда его команда выиграла 6:0, удачно рубился с «Ромой» (оба матча без пропущенных мячей), а «Севилье» отомстили за первый круг не без его участия Рамоса.

- у дедушки Серхио 47 отборов, 46 перехватов, 96 выносов мяча от ворот и 29 заблокированных пасов с ударами в ЛЧ и Ла Лиге за «Реал». 

Высокая результативность. Непонятно, каким боком тут оценка центрального защитника, но все без исключения сторонники теории, что Рамос – главный и первый оборонец планеты, указывают на его голы. Пенальти может реализовать, в добавленное время не раз забивал. Собрал за карьеру достаточно мячей для центрального полузащитника, а не игрока обороны. 

- не так давно Рамос отпраздновал 100-й гол в карьере. Всего 103 мяча, а если продержится пару лет, исполняя пенальти, улучшит рекорд. В этом сезоне у него 14 мячей за клуб и сборную.  

Чемпионский характер. Многие сомневаются, что «Аяксу» было бы так просто обыграть «Реал» в гостях, если бы Рамос не торчал в это время на трибуне. Дело не в классе Варана и Начо – приличные защитники, а в характере Серхио, который не спасет команду в ужасный вечер, но в удачный момент будет настоящим вожаком. Рамос вправду сделал все ради эмблемы, клуба и лично Переса. 

- пенальти Рамоса стал победным мячом против «Атлетико». Дубль принес победу над «Жироной», гол и пас пригодились в Виго. Серхио из тех, кто не сдается. 

Вариант 2. Серхио Рамос – не лучший

Ужасные ошибки в обороне. В день погрома от «Барселоны» Рамос пошел на линию ворот, оставив Коутиньо одного. Грубо позиционно ошибся, когда свой второй мяч забивал Суарес, не успел за Луисом в момент хет-трика. Варан тоже чудил часто в этом сезоне, но Рамоса обыгрывают форварды «Эйбара», «Реала Сосьедад» и «Жироны». Теория, будто бы Серхио на поле гарантирует положительный результат, вряд ли правдивая. 

- с Рамосом на поле «Реал» пропустил в 39 матчах 45 голов, в этом перечне многие мячи на совести лично Серхио. 

Лишние карточки и провокации. Сами по себе карточки мало что значат, если заработаны, чтобы спасти команду от неминуемой беды. Но в случае с Рамосом проблема в том, что Серхио не контролирует себя, поскольку привык играть на грани с провокацией. Можно спорить по таким эпизодам, как с ударом рукой в лицо Месси, но подножку в той игре Рамос сделал намеренно. И никакой «шутки» в словах о желтой карточке с «Аяксом» не было – Серхио после фола пожал сопернику руку, что делает редко. Он хитрил и обманул сам себя.

- Рамос в последних 10 играх «Реала» схватил 7 желтых карточек и заработал 1 удаление. Часто Серхио допускает ляпы и «исправляет» их фолами. 

Показатели «Реала» в защите. Если Рамос такой крутой вожак и защитник, то где «сухари» на постоянной основе, особенно с теми, кто хотя бы изредка атакует против «Мадрида»? Как сказано выше, «Реал» с Серхио пропускает чаще, чем гол за игру. В Примере сейчас 31 пропущенный мяч. Добавьте сюда неудачи в обороне в других турнирах – «Аякс» и дома хорошенько испанцев прижал, а «Барселоне» забила 4 мяча в 2 играх, и получите неутешительный для Серхио вывод. 

- в 10 последних играх с Рамосом на поле «Реал» не пропустил только в одном поединке – в домашней игре против «Депортиво» (3:0). В 9 случаях из 10 пропускали. 

Физическое старение Рамоса. Концентрация не такая высокая, как нужно. Может сделать дубль в ворота «Жироны», способен забить «Атлетико» и отыграть в том матче неплохо, но Рамос становится медленнее – отсюда лишние нарушения правил. Также «наелся» футболом. Заметно, что многое делает на автомате. С вдохновением играл в первых сезонах Зидана, сейчас ждет нового наставника, за которым готов в огонь и воду. 

- «Рассчитайся, тогда я уйду», - якобы эту фразу Рамос бросил Пересу в ответ на критику. Серхио 30 марта исполняется 33 года, а лучше с возрастом не становятся. 

Солидные конкуренты. Причина, почему все без исключения не назовут Рамоса лучшим защитником планеты здесь и сейчас, банальная – не единственный достойный кандидат на престол. Но Фердинанда прижали к стенке вопросом, на который правильным ответом могла стать фамилия игрока «Ливерпуля». Рио выкрутился, как мог, а его аргументы в пользу Рамоса – трофеи, характер и опыт.

Но ван Дейк тоже лидер и «Ливерпуля», и сборной Нидерландов, тоже забивает мячи, тоже с характером. Кулибали прекрасен и без трофеев с голами – куда смелее самого Рамоса при работе с мячом, хотя Серхио техничен. Диего Годин из другого теста, но это большой защитник. Есть также французская парочка, но Умтити получил травму, а Варан попросту сбавил после триумфа в России.

Рамосу, конечно, повезло. Его жесткий футбол ценят, невзирая на многочисленные провальные матчи «Реала» в обороне – винят опорников, латералей или напарников Серхио, а самого испанца выгораживают, потому что легенда. Конечно, легенда. Но Джорджо Кьеллини, например, тоже в истории футбола, но постарел и вряд ли кто-то скажет, что итальянец - сильнейший бек мира прямо сейчас.

Зато Вертонген очень крутой. Про Хуммельса вряд ли стоит говорить лишь плохое, ведь у «Баварии» есть привычка после ужасных отрезков выдавать мощные, а чемпион мира тоже многое в своей профессии умеет. В мире далеко не один защитник претендует на звание лучшего или хотя бы одного из первой пятерки. Тот же Пике, когда в форме, легко входит в десятку, хотя и парни из МС, и напарники Година по «Атлетико» показывают прекрасный футбол. 

В этом сезоне благодаря очевидной смене показателей «Ливерпуля» до и после его прихода выделяется ван Дейк, поэтому странно ставить Рамоса выше на основании того, что было раньше. Серхио – герой «Реала», но вряд ли он идеален как защитник здесь и сейчас. Не сыграл против «Аякса» в ответном матче и пропустил оба позора против ЦСКА. Но был на поле против «Барселоны» (1:5 и 0:3) или с «Атлетико» (2:4 в Суперкубке). С ним на поле проиграли за сезон 10 матчей. 

Так что вопрос остается открытым. Кто для вас лучший центральный защитник мира?

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   114 / 1062
вчера в 22:32
Вот даже Нгуша верно говорит - только редиска может его так называть..(а ведь Нурик его называл лучши)))) отмечу любимое слово нгуши НЕВЕЛИРОВАЛ....так сказать демонстрирует интеллект))



АХа-ха)
Ruslan3132
Ruslan3132
   139 / 1062
вчера в 22:18
Например, Умтити и Варан не такие опытные, зато чемпионы мира. Горин, Рамос Чемпион Мира и 2 Европы. Так, чтобы знал )
Ruslan3132
Ruslan3132
   139 / 1062
вчера в 22:11
конечно он лучший, он ведь игрок Реала )
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Reddd_paradox
   436 / 1062
вчера в 21:49
He is cheater!
He is animal.
косой
косой
   563 / 1062
вчера в 21:48
Конечно лучшим его назвать язык не поворачивается, тем более сейчас, раньше был добротный защитник, во многом из за способности забить важный мяч.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил -Inquisitоr-
   436 / 1062
вчера в 21:46
Даже если не брать во внимание, что рамос - подлец, симулянт, костолом и истеричка, а оценивать только игровые умения, то этот кусок навоза лучшим защитником не был НИКОГДА и даже в десятку не входил. Во многом из-за бездарной игры этого примата реал в последнее десятилетие регулярно получает унизительные погромы в класико, начиная от 2-6, и заканчивая совсем свежими 1-5, не говоря о более скромных поражениях. В период расцвета испанской сборной центр обороны держали славные каталонские парни Пике с Пуйолем, а рамоса выкинули из центра на фланг, дабы не путался под ногами - так и примазался к чужим трофеям, ничем себя не проявив... Я даже нимало удивлён, увидев сей заголовок, ибо тот, кого посещают подобные мысли о лучшем защитнике мира, нуждается в немедленной госпитализации и должен содержаться в приюте для умалишённых, как опасный для общества элемент, либо отправлен на костёр за распространение ереси и лжеучений...
А что если автор зомби?
Incredulous
Incredulous ответил Colchoneros
   156 / 1062
вчера в 21:04
Мразь он!
Что, до сих пор подгорает от его гола в финале ЛЧ. Ты его ещё долго не забудешь.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Конунг Рагнар
   336 / 1062
вчера в 20:27
Да, Роббен на ЧМ в 2014 был шикарен
Colchoneros
Colchoneros
   22 / 1062
вчера в 20:18
Мразь он!
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   213 / 1062
вчера в 20:18
Даже если не брать во внимание, что рамос - подлец, симулянт, костолом и истеричка, а оценивать только игровые умения, то этот кусок навоза лучшим защитником не был НИКОГДА и даже в десятку не входил. Во многом из-за бездарной игры этого примата реал в последнее десятилетие регулярно получает унизительные погромы в класико, начиная от 2-6, и заканчивая совсем свежими 1-5, не говоря о более скромных поражениях. В период расцвета испанской сборной центр обороны держали славные каталонские парни Пике с Пуйолем, а рамоса выкинули из центра на фланг, дабы не путался под ногами - так и примазался к чужим трофеям, ничем себя не проявив...
Я даже нимало удивлён, увидев сей заголовок, ибо тот, кого посещают подобные мысли о лучшем защитнике мира, нуждается в немедленной госпитализации и должен содержаться в приюте для умалишённых, как опасный для общества элемент, либо отправлен на костёр за распространение ереси и лжеучений...
Ali barca
Ali barca
   534 / 1062
вчера в 20:02
Простые человечские качество не хватаеть ему
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   569 / 1062
вчера в 18:41
Великолепный защитник, в 90-х годах смотрелся бы куда органичней со своими грязными трюками, нежели в пору нежного спорта.А его голы на последних минутах-классика футбола и предмет жжения в одному месте у хейтерков.
40175219386
40175219386
   97 / 1062
вчера в 18:14
слишком много Рамос привозит, чтобы быть лучшим
Reddd_paradox
Reddd_paradox
вчера в 17:55
He is cheater!
Apsny
Apsny
   44 / 1062
вчера в 17:53
Оно не защитник, какие его прямые функциональные особенности есть?

Просто донник, который машет руками туда-сюда, а левые голы 73офа ему подсунуло.
dzvinka
dzvinka
   57 / 1062
вчера в 17:36
это как из ума надо выжить, чтобы защитника который даже не топ20 в Европе называть лучшим в мире))) и это абстрагируясь от того, что он полный моральный урод
bayern-cobra
bayern-cobra
   310 / 1062
вчера в 17:32
Девочка мамос настоящая
allemz
allemz
   32 / 1062
вчера в 17:26
Грязная свинья с мерзким характером, если одним словом - игрочишка.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   133 / 1062
вчера в 17:05
Рамос костолом и симулянт, а как защитник он так себе. Помню, как на ЧМ 2014 Роббен его просто унизил и уничтожил
NGY
NGY
   58 / 1062
вчера в 17:03
Какой идиот вообще может называть Рамоса, лучшим защитником, если Реал пропускает голы с завидным постоянством, и ладно бы от Барселоны, Баварии или других топовых клубов.
Так Реал же вместе с ним в составе, умудрялся пропускать и от команд Сегунды в кубках.

Реал никогда в жизни не выиграл бы за последнее время столько трофеев ЛЧ, не будь у них впереди человек, который своими голами, невелировал всю дырявость защиты Реала.

Вся суета вокруг Рамоса появилась после его гола в ворота Атлетико в финале, после которой начались разговоры о нем как о "супер защитнике". Да, впереди на" втором этаже" он хорош, но не надо это путать с его прямыми обязанностями в защите, которые оставляют желать лучшего.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   123 / 1062
вчера в 17:03
Рамос? Не согласен!
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum ответил pomor45
   760 / 1062
вчера в 16:54
Хамло ещё то.
Согласен. Подонок ещё тот!
тот еще добряк
тот еще добряк
   1058 / 1062
вчера в 16:48
Джорджо Кеьллини лучший
pomor45
pomor45
   145 / 1062
вчера в 16:38
Хамло ещё то.
anyway
anyway
   52 / 1062
вчера в 16:32
лучше ван дейка
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   329 / 1062
вчера в 16:29
Рамос герой Реала а как центрдеф сложно говорить Защита Сотона тоже пропускала голы когда в команде играл ВВД тут все и кто в паре с защитником играет что за команда что за тренер от этих обстоятельств зависит каким будет игрок Но ВВД был забивающим защитником в Селтике и в Сотоне плюс статистика высокая так что тут еепопрешь У Рамоса не помню но он уже не молод Можно выделить Ласселса из Ньюкасла также забивной центрдеф и статистика примерно на том уровне что у ВВД единственный топ игрок в Ньюкасле Есть еще Шер но он за Базель хорошо играл тогда когда играл Салах Базель тогда тогда до полуфинала ЛЕ добрался и проиграл Челси на тот момент тренировавший Бенитес В Ньюкасле у него пока не такая статистика но он прогрессирует у Бенитеса Наверное Ласселс единственный топ деф в Ньюкасле Шер может выйти на высокий уровень остальные игроки Шипа Из других команд наверное Бен Ми хорош у Бернли он может сыграть и в центре и на фланге чем то напомнил Риисе из Ливерпуля Кин хорош у Эвертона Из фуллбеков Триппьер из Тоттенхэма
DXTK
DXTK
   207 / 1062
вчера в 16:11
Да Реал как то с голландцами особо не дружит, если Дейк и пойдет на повышение то лучше в Барсу.
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