Серхио Рамос – лучший центрбек мира?

вчера, 16:00

Фердинанд выбрал испанца, а «Соккер.ру» анализирует игру Серхио в футбол, чтобы вам было проще назвать своего фаворита.

Легенда «Манчестер Юнайтед» не может выбрать лидером в мировом рейтинге футболиста «Ливерпуля»? Скорее всего, поэтому нельзя на 100 % верить в искренность заявления Рио Фердинанда:

Ван Дейк - лучший? Я бы назвал лучшим Серхио Рамоса. Чтобы считаться лучшим, нужно также побеждать. Вот почему, когда люди говорят о лучшем игроке, они всегда задаются вопросом, что этот футболист выиграл.

Но если посмотрите на субъективные оценки многих экспертов и фанатов, то часто заметите логическую цепочку, как у Рио. Раз Рамос - капитан «Реала», который выиграл 4 кубка чемпионов, то только он – лучший защитника мира.

В опросе в нашей группе ВК тоже многие не обошли испанца вниманием. Позиция понятная, но как совпадает с реальностью?

Вариант 1. Серхио Рамос – лучший

Трофейная успешность. Бредовой является позиция, что только футболисты с титулами чего-то стоят, ведь поражения не делали того же Гризманна хуже, а в результате к нему пришли заметные трофеи. На количество кубков Рамос тоже не жалуется, хотя проигрывал и «Атлетико», и «Барселоне». Их же обыгрывал, как и «Ювентус» в финале ЛЧ .

- 20 трофеев выиграл с «Реалом», это на 20 больше, чем у ван Дейка с «Ливерпулем». 4 победы в ЛЧ , 4 испанских чемпионства, 3 Суперкубка УЕФА .

Колоссальный опыт. Важный фактор для успеха центрального защитника, ведь помогает консолидировать вокруг себя напарников на длительной дистанции. Например, Умтити и Варан не такие опытные, зато чемпионы мира, тогда как Рамос и Пике от сборной России вылетели. Но на клубном уровне количество сыгранных больших матчей – плюс Серхио.

- не так давно Серхио провел 800 игр в профессиональной карьере, и понятно, что защитник, отыгравший такое количество великих Эль Класико и разных финалов, может положиться на опыт.

Мастерские решения. Рамос не из тех, кто ставит рекорды по отдельным показателям, никогда таковым не был. Но в этом сезоне защитник и капитан «Реала» прилично провел поединки против сборной Хорватии в Лиге Наций – когда его команда выиграла 6:0, удачно рубился с «Ромой» (оба матча без пропущенных мячей), а «Севилье» отомстили за первый круг не без его участия Рамоса.

- у дедушки Серхио 47 отборов, 46 перехватов, 96 выносов мяча от ворот и 29 заблокированных пасов с ударами в ЛЧ и Ла Лиге за «Реал».

Высокая результативность. Непонятно, каким боком тут оценка центрального защитника, но все без исключения сторонники теории, что Рамос – главный и первый оборонец планеты, указывают на его голы. Пенальти может реализовать, в добавленное время не раз забивал. Собрал за карьеру достаточно мячей для центрального полузащитника, а не игрока обороны.

- не так давно Рамос отпраздновал 100-й гол в карьере. Всего 103 мяча, а если продержится пару лет, исполняя пенальти, улучшит рекорд. В этом сезоне у него 14 мячей за клуб и сборную.

Чемпионский характер. Многие сомневаются, что «Аяксу» было бы так просто обыграть «Реал» в гостях, если бы Рамос не торчал в это время на трибуне. Дело не в классе Варана и Начо – приличные защитники, а в характере Серхио, который не спасет команду в ужасный вечер, но в удачный момент будет настоящим вожаком. Рамос вправду сделал все ради эмблемы, клуба и лично Переса.

- пенальти Рамоса стал победным мячом против «Атлетико». Дубль принес победу над «Жироной», гол и пас пригодились в Виго. Серхио из тех, кто не сдается.

Вариант 2. Серхио Рамос – не лучший

Ужасные ошибки в обороне. В день погрома от «Барселоны» Рамос пошел на линию ворот, оставив Коутиньо одного. Грубо позиционно ошибся, когда свой второй мяч забивал Суарес, не успел за Луисом в момент хет-трика. Варан тоже чудил часто в этом сезоне, но Рамоса обыгрывают форварды «Эйбара», «Реала Сосьедад» и «Жироны». Теория, будто бы Серхио на поле гарантирует положительный результат, вряд ли правдивая.

- с Рамосом на поле «Реал» пропустил в 39 матчах 45 голов, в этом перечне многие мячи на совести лично Серхио.

Лишние карточки и провокации. Сами по себе карточки мало что значат, если заработаны, чтобы спасти команду от неминуемой беды. Но в случае с Рамосом проблема в том, что Серхио не контролирует себя, поскольку привык играть на грани с провокацией. Можно спорить по таким эпизодам, как с ударом рукой в лицо Месси, но подножку в той игре Рамос сделал намеренно. И никакой «шутки» в словах о желтой карточке с «Аяксом» не было – Серхио после фола пожал сопернику руку, что делает редко. Он хитрил и обманул сам себя.

- Рамос в последних 10 играх «Реала» схватил 7 желтых карточек и заработал 1 удаление. Часто Серхио допускает ляпы и «исправляет» их фолами.

Показатели «Реала» в защите. Если Рамос такой крутой вожак и защитник, то где «сухари» на постоянной основе, особенно с теми, кто хотя бы изредка атакует против «Мадрида»? Как сказано выше, «Реал» с Серхио пропускает чаще, чем гол за игру. В Примере сейчас 31 пропущенный мяч. Добавьте сюда неудачи в обороне в других турнирах – «Аякс» и дома хорошенько испанцев прижал, а «Барселоне» забила 4 мяча в 2 играх, и получите неутешительный для Серхио вывод.

- в 10 последних играх с Рамосом на поле «Реал» не пропустил только в одном поединке – в домашней игре против «Депортиво» (3:0). В 9 случаях из 10 пропускали.

Физическое старение Рамоса. Концентрация не такая высокая, как нужно. Может сделать дубль в ворота «Жироны», способен забить «Атлетико» и отыграть в том матче неплохо, но Рамос становится медленнее – отсюда лишние нарушения правил. Также «наелся» футболом. Заметно, что многое делает на автомате. С вдохновением играл в первых сезонах Зидана, сейчас ждет нового наставника, за которым готов в огонь и воду.

- «Рассчитайся, тогда я уйду», - якобы эту фразу Рамос бросил Пересу в ответ на критику. Серхио 30 марта исполняется 33 года, а лучше с возрастом не становятся.

Солидные конкуренты. Причина, почему все без исключения не назовут Рамоса лучшим защитником планеты здесь и сейчас, банальная – не единственный достойный кандидат на престол. Но Фердинанда прижали к стенке вопросом, на который правильным ответом могла стать фамилия игрока «Ливерпуля». Рио выкрутился, как мог, а его аргументы в пользу Рамоса – трофеи, характер и опыт.

Но ван Дейк тоже лидер и «Ливерпуля», и сборной Нидерландов, тоже забивает мячи, тоже с характером. Кулибали прекрасен и без трофеев с голами – куда смелее самого Рамоса при работе с мячом, хотя Серхио техничен. Диего Годин из другого теста, но это большой защитник. Есть также французская парочка, но Умтити получил травму, а Варан попросту сбавил после триумфа в России.

Рамосу, конечно, повезло. Его жесткий футбол ценят, невзирая на многочисленные провальные матчи «Реала» в обороне – винят опорников, латералей или напарников Серхио, а самого испанца выгораживают, потому что легенда. Конечно, легенда. Но Джорджо Кьеллини, например, тоже в истории футбола, но постарел и вряд ли кто-то скажет, что итальянец - сильнейший бек мира прямо сейчас.

Зато Вертонген очень крутой. Про Хуммельса вряд ли стоит говорить лишь плохое, ведь у «Баварии» есть привычка после ужасных отрезков выдавать мощные, а чемпион мира тоже многое в своей профессии умеет. В мире далеко не один защитник претендует на звание лучшего или хотя бы одного из первой пятерки. Тот же Пике, когда в форме, легко входит в десятку, хотя и парни из МС , и напарники Година по «Атлетико» показывают прекрасный футбол.

В этом сезоне благодаря очевидной смене показателей «Ливерпуля» до и после его прихода выделяется ван Дейк, поэтому странно ставить Рамоса выше на основании того, что было раньше. Серхио – герой «Реала», но вряд ли он идеален как защитник здесь и сейчас. Не сыграл против «Аякса» в ответном матче и пропустил оба позора против ЦСКА . Но был на поле против «Барселоны» (1:5 и 0:3) или с «Атлетико» (2:4 в Суперкубке). С ним на поле проиграли за сезон 10 матчей.

Так что вопрос остается открытым. Кто для вас лучший центральный защитник мира?