Марсело - о «Реале»: «Здесь мой дом!»

Защитник «Реала» Марсело на фоне слухов о его скором переходе в «Ювентус» заверил фанатов «сливочных» в своей преданности «Королевскому клубу».
Бразилец выложил фотографию с тренировки «Реала» в своем Instagram, подписав ее: «Здесь мой дом!»
Защитник «Реала» Марсело на фоне слухов о его скором переходе в «Ювентус» заверил фанатов «сливочных» в своей преданности «Королевскому клубу».
Бразилец выложил фотографию с тренировки «Реала» в своем Instagram, подписав ее: «Здесь мой дом!»
Добавь физики, и норм будет!
Оставайся в Реале до конца карьеры!!!
Добавь физики, и норм будет!
Оставайся в Реале до конца карьеры!!!