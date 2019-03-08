Марсело - о «Реале»: «Здесь мой дом!»

вчера, 22:50

Защитник «Реала» Марсело на фоне слухов о его скором переходе в «Ювентус» заверил фанатов «сливочных» в своей преданности «Королевскому клубу».

Бразилец выложил фотографию с тренировки «Реала» в своем Instagram, подписав ее: «Здесь мой дом!»