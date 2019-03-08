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Марсело - о «Реале»: «Здесь мой дом!»

вчера, 22:50

Защитник «Реала» Марсело на фоне слухов о его скором переходе в «Ювентус» заверил фанатов «сливочных» в своей преданности «Королевскому клубу».

Бразилец выложил фотографию с тренировки «Реала» в своем Instagram, подписав ее: «Здесь мой дом!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training ⚽️☀️ #M12 #HalaMadrid AQUÍ ES MI CASA!

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
   134 / 1052
вчера в 23:53
ну и отлично раз так!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   74 / 1052
вчера в 23:41
Как бы ему не превратиться с старика на лавочке запасных у этого дома.
juvenale
juvenale
   72 / 1052
вчера в 23:20
ну и отлично
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1052
вчера в 23:11
Гений
95-shishani-95
95-shishani-95
   91 / 1052
вчера в 23:09
Отлично Марсело!
Добавь физики, и норм будет!
Оставайся в Реале до конца карьеры!!!
drug01
drug01
   142 / 1052
вчера в 22:56
Надо играть лучше....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   19 / 1052
вчера в 22:54
Ну, сиди на банке в этом доме дальше)))
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