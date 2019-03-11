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Неймар подозревается в уклонении от налогов в Испании

вчера, 17:17

Испанские налоговые службы подозревают нападающего ПСЖ Неймара в финансовых махинациях. Сообщается, что игрок мог скрыть часть доходов во время перехода в 2017 году из «Барселоны» в ПСЖ.

В ближайшее время Неймару предстоит прибыть в Каталонию для дачи объяснений налоговым органам.

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Все комментарии
handreb
handreb ответил Ruslik1982
   127 / 1076
сегодня в 00:36
не плохо бы русской налоговой посмотреть что там у Промеса и Передеса
Зачем тебе?
Ruslik1982
Ruslik1982
   164 / 1076
вчера в 22:32
не плохо бы русской налоговой посмотреть что там у Промеса и Передеса
ЮЗИК
ЮЗИК
   343 / 1076
вчера в 22:08
То то они все оттуда бегут
Neymar 10
Neymar 10
   432 / 1076
вчера в 21:13
такую звезду как нЕймар Месси или Гризман считаю нужно полностью освободить от уплаты налогов как минимум за вклад в развитие и популяризацию ла лиге во всем мире!
Брулин
Брулин
   67 / 1076
вчера в 20:27
Опять Испания!?А есть кто там не подозревается ?
Верг
Верг
   265 / 1076
вчера в 20:24
При виде испанских налоговиков неймар падает и катается
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   53 / 1076
вчера в 20:24
Денег нет у малыша налоги платить.
Alex12357
Alex12357
   515 / 1076
вчера в 19:16
Вам не надоело?Лучше напишите как в России укланяются от налогов-будет интереснее!!!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   55 / 1076
вчера в 19:15
Моська слила всю шайку. Аха-ха)
grisser
grisser
   59 / 1076
вчера в 18:59
Вот крыса какая.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 18:22
И девочки уклоняются от налогов.
handreb
handreb
   127 / 1076
вчера в 18:14
В налоговой тоже кривлялся?
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 18:09
100 процентов докажут!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Samuelsen
   153 / 1076
вчера в 17:53
Там уклоняются как и везде,просто налоговая чуть по-другому работает
Samuelsen
Samuelsen
   686 / 1076
вчера в 17:36
Че там в этой Испании происходит? Почему там все так уклоняются от налогов??
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 17:34
Налоговая приходит неожиданно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 17:31
Анекдот :
Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счета и уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет все на счет.
- Зачем? - спрашивает служащий.
- Да я , сынок , пересчитала только.......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А у Неймара с батей какие суммы крутятся!!! Вот родственнички где то , немножко и обсчитались - это явно не со зла!!!
Sunny.
Sunny.
   138 / 1076
вчера в 17:28
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1076
вчера в 17:28
Перес включился
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 17:27
Не он первый, не он последний!
Don trambon
Don trambon
   124 / 1076
вчера в 17:20
Да достали уже мусолить эту тему.
Батю неймара в тюряжку, а барсу расформировать.
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