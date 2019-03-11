Неймар подозревается в уклонении от налогов в Испании

Испанские налоговые службы подозревают нападающего ПСЖ Неймара в финансовых махинациях. Сообщается, что игрок мог скрыть часть доходов во время перехода в 2017 году из «Барселоны» в ПСЖ.
В ближайшее время Неймару предстоит прибыть в Каталонию для дачи объяснений налоговым органам.
https://www.youtube.com/watch?v=P-kokJFawRw
Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счета и уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет все на счет.
- Зачем? - спрашивает служащий.
- Да я , сынок , пересчитала только.......
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А у Неймара с батей какие суммы крутятся!!! Вот родственнички где то , немножко и обсчитались - это явно не со зла!!!
Приходит старушка в банк, снимает все деньги со счета и уходит. Через пять минут возвращается и снова кладет все на счет.
- Зачем? - спрашивает служащий.
- Да я , сынок , пересчитала только.......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А у Неймара с батей какие суммы крутятся!!! Вот родственнички где то , немножко и обсчитались - это явно не со зла!!!
Батю неймара в тюряжку, а барсу расформировать.
Батю неймара в тюряжку, а барсу расформировать.