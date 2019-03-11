Неймар подозревается в уклонении от налогов в Испании

вчера, 17:17

Испанские налоговые службы подозревают нападающего ПСЖ Неймара в финансовых махинациях. Сообщается, что игрок мог скрыть часть доходов во время перехода в 2017 году из «Барселоны» в ПСЖ .

В ближайшее время Неймару предстоит прибыть в Каталонию для дачи объяснений налоговым органам.