Cпортдиректор ПСЖ: «Мбаппе наш сын, а детей не продают»

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике сообщил, что клуб ни за какие деньги не продаст нападающего Килиана Мбаппе.
Накануне свой интерес к игроку обозначил президент «Реала» Флорентино Перес.
Мбаппе - сын ПСЖ, а детей не продают. Он бесценен. Не продадим его и за миллиард евро.
Мбаппе, родившийся в Париже, перешел в ПСЖ из «Монако» за 180 млн евро. На его счету 50 голов в 73 матчах за клуб.
Неймара в своё время упустил Барсе, которая уговорила его через отца (судя по тому, как рассказывали)
Неймара в своё время упустил Барсе, которая уговорила его через отца (судя по тому, как рассказывали)
А станет плохо играть...а постареет...
Перестанет быть сыном ?
А станет плохо играть...а постареет...
Перестанет быть сыном ?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ