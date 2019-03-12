Cпортдиректор ПСЖ: «Мбаппе наш сын, а детей не продают»

вчера, 15:35

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике сообщил, что клуб ни за какие деньги не продаст нападающего Килиана Мбаппе.

Накануне свой интерес к игроку обозначил президент «Реала» Флорентино Перес.

Мбаппе - сын ПСЖ , а детей не продают. Он бесценен. Не продадим его и за миллиард евро.