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Cпортдиректор ПСЖ: «Мбаппе наш сын, а детей не продают»

вчера, 15:35

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике сообщил, что клуб ни за какие деньги не продаст нападающего Килиана Мбаппе.

Накануне свой интерес к игроку обозначил президент «Реала» Флорентино Перес.

Мбаппе - сын ПСЖ, а детей не продают. Он бесценен. Не продадим его и за миллиард евро.

Мбаппе, родившийся в Париже, перешел в ПСЖ из «Монако» за 180 млн евро. На его счету 50 голов в 73 матчах за клуб. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   365 / 1090
вчера в 21:05
Обломали Переса
Apsny
Apsny
   59 / 1090
вчера в 20:34
Да, да))
95-shishani-95
95-shishani-95
   189 / 1090
вчера в 18:30
Тупой Перес упустил его, когда Зидан хотел подписать его!
Неймара в своё время упустил Барсе, которая уговорила его через отца (судя по тому, как рассказывали)
112910415
112910415
   106 / 1090
вчера в 17:17
Странноватый пафос.
А станет плохо играть...а постареет...
Перестанет быть сыном ?
Ruslan3132
Ruslan3132
   80 / 1090
вчера в 17:06
а покупают у Монако да? )
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1090
вчера в 16:58
Красиво сказал. Думаю Мбапе приятно что его так ценят в Псж и он сам не хочет не куда уходить.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   67 / 1090
вчера в 16:57
Совершенно очевидно,что если Киллиан останется в ПСЖ,то перестанет прогрессировать,т.к. там нет конкурентной среды.А вот в АПЛ или Реале будет быстро расти.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   67 / 1090
вчера в 16:54
Вас нужно за Паредаса замуж отдать....
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 16:52
Из мешка сказанул.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 16:27
Показать Реалу фигу - это достойно уважения!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   19 / 1090
вчера в 16:26
Мбаппе скоро сам будет просить чтобы его отпустили в другой клуб.
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 16:08
Реал может успокоиться, надо было раньше думать.
Zimmer
Zimmer
   770 / 1090
вчера в 16:05
Время покажет.
Mekrash
Mekrash
   351 / 1090
вчера в 15:55
Парижанин в пятом поколении.
mntr13
mntr13
   813 / 1090
вчера в 15:55
Еще как продатите
Glodor
Glodor
   50 / 1090
вчера в 15:54
А сын надолго?
Neymar 10
Neymar 10
   420 / 1090
вчера в 15:49
Вот именно ! из будущего не бегут в прошлое . килиан выбрал будущее а прошлое пусть покоется в недрах истории .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   165 / 1090
вчера в 15:46
НУ ЗНАЧИТ ОТДАДИТЕ ЕГО ЗАМУЖ ЗА РОНАЛДУ !

ГЫ-ГЫ
sihafazatron
sihafazatron
   91 / 1090
вчера в 15:42
А неймар дочурка)
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