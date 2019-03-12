ГлавнаяНовости

Ола: «„Лиону“ не нужно продавать игроков, чтобы выживать»

вчера, 10:10

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что клубу не обязательно продавать полузащитника Тангая Н'Домбеле, чтобы бороться за существование. 

Нам не нужно продавать игроков, чтобы выживать. Результаты показывают, что операционная прибыль в размере 54 млн евро за один семестр - это колоссальные деньги. Это больше, чем может иметь большинство других клубов. Мы также знаем, что на трансферном рынке на нас нападут. 

Оценка игроков говорит о том, что нашими футболистами будут интересоваться очень богатые клубы. Даже если у нас будет много запросов, мы не станем снижать трансферную стоимость, потому что мы хотим развиваться и бороться за титулы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»
Сегодня, 13:26 Комментарии1
Локателли: «Было бы здорово, если бы „Юве“ заинтересовался мной»
Сегодня, 13:26 Комментарии1
Клопп: «Мы хотели пройти дальше в Кубке Англии, просто не получилось»
Сегодня, 12:35 Комментарии5
Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»
Сегодня, 12:11 Комментарии1
Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»
Сегодня, 11:55 Комментарии6
Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»
Сегодня, 11:20 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pavkur
pavkur
   44 / 1090
вчера в 15:43
Это дело Лиона.
4ел
4ел
   419 / 1090
вчера в 11:36
Зачётный игрок, очень хочу его в мю увидеть. Сомневаюсь, что болелы лиона со мной согласятся)))
Van Vanovich
Van Vanovich
   475 / 1090
вчера в 10:58
да хорошая команда собралась. и тренер хороший. нужно сохранить состав и новичков добротных. удачи Лиону! Помню как Лион раньше постоянно выбивал и приземлял грозный Реал из ЛЧ))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 10:43
Если не продавать, то и Лион Лионом перестанет быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100