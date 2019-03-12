Ола: «„Лиону“ не нужно продавать игроков, чтобы выживать»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что клубу не обязательно продавать полузащитника Тангая Н'Домбеле, чтобы бороться за существование.

Нам не нужно продавать игроков, чтобы выживать. Результаты показывают, что операционная прибыль в размере 54 млн евро за один семестр - это колоссальные деньги. Это больше, чем может иметь большинство других клубов. Мы также знаем, что на трансферном рынке на нас нападут.

Оценка игроков говорит о том, что нашими футболистами будут интересоваться очень богатые клубы. Даже если у нас будет много запросов, мы не станем снижать трансферную стоимость, потому что мы хотим развиваться и бороться за титулы.