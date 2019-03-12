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Зидан прокомментировал возможное возвращение Роналду в «Реал»

вчера, 11:11

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.

Это не главная задача клуба. Впереди нас ждут 11 игр до конца сезона. 

Мы все знаем Криштиану, одного из лучших игроков в истории этого клуба. 

Но сегодня речь не идет о возвращении. Я пока не думаю об этом. 

Самое главное - вернуться в клуб. Сейчас я думаю о последних играх сезона. 

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Все комментарии
Dani Alves
Dani Alves
   598 / 1090
вчера в 18:34
ни в коем случае не надо его возвращать
Гавроша
Гавроша
   73 / 1090
вчера в 15:45
Зачем им это старье?
MRHM-1988
MRHM-1988
   450 / 1090
вчера в 14:59
Судя из его речи , он хочет возвратить Рона .
Robbaggio
Robbaggio ответил NGYRZ
   372 / 1090
вчера в 14:45
То есть ты признаешь, что он взял чужое?
anyway
anyway
   52 / 1090
вчера в 14:06
поправочка, роналду лучший игрок в истории реала, а не один из...
NGYRZ
NGYRZ ответил FROBI
   45 / 1090
вчера в 13:15
Не надо переводить стрелку на Переса в статье, где черным по белому написано ЗИДАН. По-глорски отбеливаешь своего кумира? ) Француз достаточно умный человек, и понимает (и понимал еще весной), что грядет кадровая смена поколений. Есть Роналду или нет, это только чуть-чуть смягчит перестройку, но когда нужно подобрать чуть ли не десяток новых топовых позиций, тут головной боли и без Рона хватит...
Слушай Чуполино, если в статье не написано о ПРЕЗИДЕНТЕ РЕАЛА ПЕРЕСЕ, это еще не означает, что он не имеет ничего общего с возвращееием Роналду в Реал.
Я написал, что Роналду не вернется в Реал, пока там работает президентом Перес, который и стал причиной ухода Португальца из команды, с которым у него натянутые отношения. Сечешь ход мыслей. Причем тут мое отношение к Роналду.

Откуда ты вообще такие вылезаете. Такие как ты горлопанили, что и без Роналду в Реале найтется лидер и будет кому забивать, а как этого не случилось, такие как ты тихонько забились в уголок и не высовывались.
А теперь с приходом Зидана, начали потихоньку вылазись из всех щелей. Но это еще не гарантия того, что с покупкой других игроков Реал будет попадать в финалы ЛЧ.
Печальный опыт у Реала в этой ситуации уже был.
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 12:42
Не знаю не знаю. Зидан и тогда мучился от того,что обещал каждому игровое время. Сейчас и Бэйл воспрянет духом,тот же Иско с упомянутым Марсом. Вообщем поглядим,что из всего этого выйдет. Скажу от себя,я не питаю особых иллюзий и ни как все в восторге.
Помяни моё слово: Иско играть не будет, уже все забыли, что при Зидане он тоже большую часть промучился на скамейке, как ни старался. Поэтому не надо держать ни его, ни Бэйла. Оба (если не дураки) понимают, что из Мадрида надо уходить. Иллюзий не надо, просто пришло время новых имён. Посмотрим, как с ними угадает Зидан.
Ведь предыдущих набирал не он. Теперь его время селекции.
FROBI
FROBI ответил FROBI
   387 / 1090
вчера в 12:41
Давай не будем домысливать за Зидана. Зидан вчерашний и Зидан сегодняшний - это 2 огромных разницы. Тогда безвестный тренер, денег ему Перес особо не дал, то бишь работай с кем есть. Сейчас француз самолично потратит 300 лямов, и с него спросят за каждую позицию! В такой ситуации уже не прикроешься старыми любимчиками. Скорее всего сейчас будет по 2 кандидата на каждую позицию, ну а дальше выживет сильнейший ) Согласись, при всей неопытности Солари он же устроил баттл Марсело vs Регилон. Кто выиграл - очевидно. Так что Зидан не будет выкидывать сразу, но естественный отбор устроит.
Помяни моё слово: Иско играть не будет, уже все забыли, что при Зидане он тоже большую часть промучился на скамейке, как ни старался. Поэтому не надо держать ни его, ни Бэйла. Оба (если не дураки) понимают, что из Мадрида надо уходить. Иллюзий не надо, просто пришло время новых имён. Посмотрим, как с ними угадает Зидан.
Ведь предыдущих набирал не он. Теперь его время селекции.
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 12:25
Давай не будем домысливать за Зидана. Зидан вчерашний и Зидан сегодняшний - это 2 огромных разницы. Тогда безвестный тренер, денег ему Перес особо не дал, то бишь работай с кем есть. Сейчас француз самолично потратит 300 лямов, и с него спросят за каждую позицию! В такой ситуации уже не прикроешься старыми любимчиками. Скорее всего сейчас будет по 2 кандидата на каждую позицию, ну а дальше выживет сильнейший ) Согласись, при всей неопытности Солари он же устроил баттл Марсело vs Регилон. Кто выиграл - очевидно. Так что Зидан не будет выкидывать сразу, но естественный отбор устроит.
Не знаю не знаю. Зидан и тогда мучился от того,что обещал каждому игровое время. Сейчас и Бэйл воспрянет духом,тот же Иско с упомянутым Марсом. Вообщем поглядим,что из всего этого выйдет. Скажу от себя,я не питаю особых иллюзий и ни как все в восторге.
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 12:19
Ну,где то так. Хотя Зидан уже вступился за Марса, который уже одной ногой был там. Кроос-это как Газзай сказал"академик" с тросточкой. Каземир-ещё может похудеть. Модрич-как не крути,но он сейчас лучший.
Давай не будем домысливать за Зидана.
Зидан вчерашний и Зидан сегодняшний - это 2 огромных разницы. Тогда безвестный тренер, денег ему Перес особо не дал, то бишь работай с кем есть.
Сейчас француз самолично потратит 300 лямов, и с него спросят за каждую позицию! В такой ситуации уже не прикроешься старыми любимчиками.
Скорее всего сейчас будет по 2 кандидата на каждую позицию, ну а дальше выживет сильнейший ) Согласись, при всей неопытности Солари он же устроил баттл Марсело vs Регилон. Кто выиграл - очевидно.
Так что Зидан не будет выкидывать сразу, но естественный отбор устроит.
cevin cigan
cevin cigan ответил FROBI
   70 / 1090
вчера в 12:10
Пополниться шлаком? На здоровье! 30-летним тормозящим Марсело (при этом никаким защитником)? Потолстевшим Казом? Мёртвым Кроосом? Дедушкой Модричем? ))) Что касаемо Иско, он же не дурак второй раз лопухнуться... его жаждет или каталонская тики-кака, или Гвардиола.
Ну,где то так. Хотя Зидан уже вступился за Марса, который уже одной ногой был там. Кроос-это как Газзай сказал"академик" с тросточкой. Каземир-ещё может похудеть. Модрич-как не крути,но он сейчас лучший.
viv
viv
   43 / 1090
вчера в 12:08
Роналдо уже сбитый летчик для Реала....
kotmyshka
kotmyshka
   251 / 1090
вчера в 12:07
не вернется, да и не нужен уже
FROBI
FROBI ответил cevin cigan
   387 / 1090
вчера в 12:05
Рона никто не позовёт,он и сам не возвратится. Скорее ряды Юве могут пополниться игроками Реала.
Пополниться шлаком?
На здоровье! 30-летним тормозящим Марсело (при этом никаким защитником)? Потолстевшим Казом? Мёртвым Кроосом? Дедушкой Модричем? )))
Что касаемо Иско, он же не дурак второй раз лопухнуться... его жаждет или каталонская тики-кака, или Гвардиола.
FROBI
FROBI ответил NGYRZ
   387 / 1090
вчера в 12:00
К Пересу Рон точно не вернется, да и нафиг ему это нужно. Свое он уже взял в футболке Реала и даже больше!
Не надо переводить стрелку на Переса в статье, где черным по белому написано ЗИДАН. По-глорски отбеливаешь своего кумира? )
Француз достаточно умный человек, и понимает (и понимал еще весной), что грядет кадровая смена поколений. Есть Роналду или нет, это только чуть-чуть смягчит перестройку, но когда нужно подобрать чуть ли не десяток новых топовых позиций, тут головной боли и без Рона хватит...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 11:56
Если 50 Кри вернётся в Реал, как опять всё перевернётся. князь опять его геем начнёт считать, и "болел" у Юве поубавится.....
mntr13
mntr13
   813 / 1090
вчера в 11:38
Азара купит
NGYRZ
NGYRZ
   45 / 1090
вчера в 11:38
К Пересу Рон точно не вернется, да и нафиг ему это нужно. Свое он уже взял в футболке Реала и даже больше!
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 11:13
Рона никто не позовёт,он и сам не возвратится. Скорее ряды Юве могут пополниться игроками Реала.
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