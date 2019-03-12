Зидан прокомментировал возможное возвращение Роналду в «Реал»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.

Это не главная задача клуба. Впереди нас ждут 11 игр до конца сезона.

Мы все знаем Криштиану, одного из лучших игроков в истории этого клуба.

Но сегодня речь не идет о возвращении. Я пока не думаю об этом.

Самое главное - вернуться в клуб. Сейчас я думаю о последних играх сезона.