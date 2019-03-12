Зидан прокомментировал возможное возвращение Роналду в «Реал»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможное возвращение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в мадридский клуб.
Это не главная задача клуба. Впереди нас ждут 11 игр до конца сезона.
Мы все знаем Криштиану, одного из лучших игроков в истории этого клуба.
Но сегодня речь не идет о возвращении. Я пока не думаю об этом.
Самое главное - вернуться в клуб. Сейчас я думаю о последних играх сезона.
Я написал, что Роналду не вернется в Реал, пока там работает президентом Перес, который и стал причиной ухода Португальца из команды, с которым у него натянутые отношения. Сечешь ход мыслей. Причем тут мое отношение к Роналду.
Откуда ты вообще такие вылезаете. Такие как ты горлопанили, что и без Роналду в Реале найтется лидер и будет кому забивать, а как этого не случилось, такие как ты тихонько забились в уголок и не высовывались.
А теперь с приходом Зидана, начали потихоньку вылазись из всех щелей. Но это еще не гарантия того, что с покупкой других игроков Реал будет попадать в финалы ЛЧ.
Печальный опыт у Реала в этой ситуации уже был.
Я написал, что Роналду не вернется в Реал, пока там работает президентом Перес, который и стал причиной ухода Португальца из команды, с которым у него натянутые отношения. Сечешь ход мыслей. Причем тут мое отношение к Роналду.
Откуда ты вообще такие вылезаете. Такие как ты горлопанили, что и без Роналду в Реале найтется лидер и будет кому забивать, а как этого не случилось, такие как ты тихонько забились в уголок и не высовывались.
А теперь с приходом Зидана, начали потихоньку вылазись из всех щелей. Но это еще не гарантия того, что с покупкой других игроков Реал будет попадать в финалы ЛЧ.
Печальный опыт у Реала в этой ситуации уже был.
Ведь предыдущих набирал не он. Теперь его время селекции.
Ведь предыдущих набирал не он. Теперь его время селекции.
Ведь предыдущих набирал не он. Теперь его время селекции.
Ведь предыдущих набирал не он. Теперь его время селекции.
Зидан вчерашний и Зидан сегодняшний - это 2 огромных разницы. Тогда безвестный тренер, денег ему Перес особо не дал, то бишь работай с кем есть.
Сейчас француз самолично потратит 300 лямов, и с него спросят за каждую позицию! В такой ситуации уже не прикроешься старыми любимчиками.
Скорее всего сейчас будет по 2 кандидата на каждую позицию, ну а дальше выживет сильнейший ) Согласись, при всей неопытности Солари он же устроил баттл Марсело vs Регилон. Кто выиграл - очевидно.
Так что Зидан не будет выкидывать сразу, но естественный отбор устроит.
Зидан вчерашний и Зидан сегодняшний - это 2 огромных разницы. Тогда безвестный тренер, денег ему Перес особо не дал, то бишь работай с кем есть.
Сейчас француз самолично потратит 300 лямов, и с него спросят за каждую позицию! В такой ситуации уже не прикроешься старыми любимчиками.
Скорее всего сейчас будет по 2 кандидата на каждую позицию, ну а дальше выживет сильнейший ) Согласись, при всей неопытности Солари он же устроил баттл Марсело vs Регилон. Кто выиграл - очевидно.
Так что Зидан не будет выкидывать сразу, но естественный отбор устроит.
На здоровье! 30-летним тормозящим Марсело (при этом никаким защитником)? Потолстевшим Казом? Мёртвым Кроосом? Дедушкой Модричем? )))
Что касаемо Иско, он же не дурак второй раз лопухнуться... его жаждет или каталонская тики-кака, или Гвардиола.
На здоровье! 30-летним тормозящим Марсело (при этом никаким защитником)? Потолстевшим Казом? Мёртвым Кроосом? Дедушкой Модричем? )))
Что касаемо Иско, он же не дурак второй раз лопухнуться... его жаждет или каталонская тики-кака, или Гвардиола.
Француз достаточно умный человек, и понимает (и понимал еще весной), что грядет кадровая смена поколений. Есть Роналду или нет, это только чуть-чуть смягчит перестройку, но когда нужно подобрать чуть ли не десяток новых топовых позиций, тут головной боли и без Рона хватит...
Француз достаточно умный человек, и понимает (и понимал еще весной), что грядет кадровая смена поколений. Есть Роналду или нет, это только чуть-чуть смягчит перестройку, но когда нужно подобрать чуть ли не десяток новых топовых позиций, тут головной боли и без Рона хватит...