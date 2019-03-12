Роналду: «Счастлив в Италии»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что счастлив в туринском клубе.

У меня нет секретов, есть только моя преданность делу и моя страсть к футболу. Я люблю играть в футбол больше всего на свете.

Мне понравилось в Португалии, Англии, Испании, сейчас я играю в Италии. Для меня это удовольствие - забивать голы и помогать команде побеждать. Я счастлив.