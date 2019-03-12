Роналду: «Счастлив в Италии»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что счастлив в туринском клубе.
У меня нет секретов, есть только моя преданность делу и моя страсть к футболу. Я люблю играть в футбол больше всего на свете.
Мне понравилось в Португалии, Англии, Испании, сейчас я играю в Италии. Для меня это удовольствие - забивать голы и помогать команде побеждать. Я счастлив.
Все когда то уходили из МЮ или из Англии в Реал, чтобы испытать себя в лучшем клубе в истории футбола... у кого то получалось, у кого то нет.
Все когда то уходили из МЮ или из Англии в Реал, чтобы испытать себя в лучшем клубе в истории футбола... у кого то получалось, у кого то нет.
Или тебе лишь бы ляпнуть, что нибудь!
Или тебе лишь бы ляпнуть, что нибудь!
https://youtu.be/6hl8FB805L0
Приходя в новый клуб, ведёт себя как паинька, старается, рвёт жилы... Как только укоренился, начинается романс "Почему я грустный? Где моя новая зарплата?"
В Италии стопудово всё закончится тем же самым ) Единственно не знаю, насколько итальянская налоговая страшнее испанской.
Приходя в новый клуб, ведёт себя как паинька, старается, рвёт жилы... Как только укоренился, начинается романс "Почему я грустный? Где моя новая зарплата?"
В Италии стопудово всё закончится тем же самым ) Единственно не знаю, насколько итальянская налоговая страшнее испанской.