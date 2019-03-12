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Роналду: «Счастлив в Италии»

вчера, 10:34

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что счастлив в туринском клубе.

У меня нет секретов, есть только моя преданность делу и моя страсть к футболу. Я люблю играть в футбол больше всего на свете. 

Мне понравилось в Португалии, Англии, Испании, сейчас я играю в Италии. Для меня это удовольствие - забивать голы и помогать команде побеждать. Я счастлив

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Все комментарии
kust07
kust07
   230 / 1090
вчера в 20:21
Но финала лиги чемпионов ему не видать
NGYRZ
NGYRZ ответил FROBI
   45 / 1090
вчера в 13:20
В Спортинге соглашусь, это провинциальный клуб, ступешка в карьере. А вот развод с МЮ уже был баблосовский.
Какой развод, или опять воздух сотрясаешь. есть обоснование, что именно изза бабла он ушел из МЮ?

Все когда то уходили из МЮ или из Англии в Реал, чтобы испытать себя в лучшем клубе в истории футбола... у кого то получалось, у кого то нет.
FROBI
FROBI ответил NGYRZ
   387 / 1090
вчера в 11:54
Хватит чушь пороть? Что он в Спортинге, в МЮ жаловался на зарплату? Или тебе лишь бы ляпнуть, что нибудь!
В Спортинге соглашусь, это провинциальный клуб, ступешка в карьере. А вот развод с МЮ уже был баблосовский.
NGYRZ
NGYRZ ответил FROBI
   45 / 1090
вчера в 11:49
Знакомая сказка про белого бычка. Приходя в новый клуб, ведёт себя как паинька, старается, рвёт жилы... Как только укоренился, начинается романс "Почему я грустный? Где моя новая зарплата?" В Италии стопудово всё закончится тем же самым ) Единственно не знаю, насколько итальянская налоговая страшнее испанской.
Хватит чушь пороть? Что он в Спортинге, в МЮ жаловался на зарплату?

Или тебе лишь бы ляпнуть, что нибудь!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   327 / 1090
вчера в 11:02
Верю каждому слову...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 10:52
Только плачет уж больно много она....
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 10:45
Знакомая сказка про белого бычка.
Приходя в новый клуб, ведёт себя как паинька, старается, рвёт жилы... Как только укоренился, начинается романс "Почему я грустный? Где моя новая зарплата?"
В Италии стопудово всё закончится тем же самым ) Единственно не знаю, насколько итальянская налоговая страшнее испанской.
grisser
grisser
   57 / 1090
вчера в 10:37
Скоро Атлетико тебе настроение подпортит.
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