Санчес не входит в планы Сульшера в МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может покинуть команду по окончании сезона.
Чилиец не входит в планы главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, который не рассчитывает на игрока.
В клубе понимают, что продать Санчеса с его космической зарплатой (500 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов) будет крайне трудно, поэтому рассматривается вариант с арендой.
На данный момент форвард травмирован, он может пропустить остаток сезона. В текущей кампании 30-летний игрок забил 1 гол в 17 матчах АПЛ.
За 6 лет потратили 853 млн и не могут взять АПЛ, барахтаются во второй пятерке.
За 6 лет потратили 853 млн и не могут взять АПЛ, барахтаются во второй пятерке.
Да и в целом в АПЛ любимой команды нет, просто есть те которые мне симпатичны больше других.
МЮ я помню как команду *2го* тайма когда они если проигрывают, то во 2м тайме с множеством спорных моментов побеждают( не помню год, матч мю - челси, челси в 1м тайме выигрывала 2 или 3 мяча, а потом пошёл спектакль, гол мю из явного офсайда, пенальти и т.д., а их персональный судья лысый вообще радовал).
А добило то, что когда САФУ пусть и в грубой форме ткнул носом один футболист, что бы он следил за языком и не давал громких обещаний, а в ответ на это, все фанаты мю и сам саф начали обижаться и жаловаться на этого игрока (я думаю ты сам понял о ком я).
Я не то что не люблю мю, недолюбливаю из-за таких вот эпизодов. И мне смешна ситуация с предыдущими тренерами, трансферной политикой и чилийцем).
Если станут чемпионами - пожалуйста. Не хотел бы что бы АПЛ стала аналогом Италии и Германии где всегда одна и та же команда становится чемпионом.
Поэтому не против был бы увидеть чемпионом в этом году Ливерпуль.
Да и в целом в АПЛ любимой команды нет, просто есть те которые мне симпатичны больше других.
МЮ я помню как команду *2го* тайма когда они если проигрывают, то во 2м тайме с множеством спорных моментов побеждают( не помню год, матч мю - челси, челси в 1м тайме выигрывала 2 или 3 мяча, а потом пошёл спектакль, гол мю из явного офсайда, пенальти и т.д., а их персональный судья лысый вообще радовал).
А добило то, что когда САФУ пусть и в грубой форме ткнул носом один футболист, что бы он следил за языком и не давал громких обещаний, а в ответ на это, все фанаты мю и сам саф начали обижаться и жаловаться на этого игрока (я думаю ты сам понял о ком я).
Я не то что не люблю мю, недолюбливаю из-за таких вот эпизодов. И мне смешна ситуация с предыдущими тренерами, трансферной политикой и чилийцем).
Если станут чемпионами - пожалуйста. Не хотел бы что бы АПЛ стала аналогом Италии и Германии где всегда одна и та же команда становится чемпионом.
Поэтому не против был бы увидеть чемпионом в этом году Ливерпуль.
Да и при чём тут зарабатывать на трансферах? Такие клубы как му, МС, ПСЖ на них не зарабатывают(имею ввиду продажей игроков). Я про то что затраты МС и му на новых игроков почти равны, но только у одних 30 летний чилиец на лавке с ЗП 500 000 фунтов в неделю, а у других грамотный подбор игроков на каждую позицию.
От му осталась лишь марка и воспоминания *великих* побед во втором тайме с голами с офсайда и пенальти и радостным лысым судьёй который радовался каждому голу му)
Про ПСЖ ещё соглашусь, чемпионат Франции - это ни в какие сравнения с АПЛ, но вот МС другое дело.
Так что Манчестер - синий)
Да и при чём тут зарабатывать на трансферах? Такие клубы как му, МС, ПСЖ на них не зарабатывают(имею ввиду продажей игроков). Я про то что затраты МС и му на новых игроков почти равны, но только у одних 30 летний чилиец на лавке с ЗП 500 000 фунтов в неделю, а у других грамотный подбор игроков на каждую позицию.
От му осталась лишь марка и воспоминания *великих* побед во втором тайме с голами с офсайда и пенальти и радостным лысым судьёй который радовался каждому голу му)
Про ПСЖ ещё соглашусь, чемпионат Франции - это ни в какие сравнения с АПЛ, но вот МС другое дело.
Так что Манчестер - синий)
А по суммам трансферов МС и му почти равны, только разницу улавливаешь?) Очередной плевок в сторону му.
А по суммам трансферов МС и му почти равны, только разницу улавливаешь?) Очередной плевок в сторону му.
Содержать пенсионера с зп в 500 000 фунтов в неделю, который ничего не делает, может позволить только мешок. Гыгыгы. А как рвались у Арсенала его украсть. Бугага.
Содержать пенсионера с зп в 500 000 фунтов в неделю, который ничего не делает, может позволить только мешок. Гыгыгы. А как рвались у Арсенала его украсть. Бугага.