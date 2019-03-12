ГлавнаяНовости

Санчес не входит в планы Сульшера в МЮ

вчера, 10:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может покинуть команду по окончании сезона.

Чилиец не входит в планы главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, который не рассчитывает на игрока.

В клубе понимают, что продать Санчеса с его космической зарплатой (500 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов) будет крайне трудно, поэтому рассматривается вариант с арендой.

На данный момент форвард травмирован, он может пропустить остаток сезона. В текущей кампании 30-летний игрок забил 1 гол в 17 матчах АПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»
Сегодня, 13:26 Комментарии1
Локателли: «Было бы здорово, если бы „Юве“ заинтересовался мной»
Сегодня, 13:26 Комментарии0
Клопп: «Мы хотели пройти дальше в Кубке Англии, просто не получилось»
Сегодня, 12:35 Комментарии5
Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»
Сегодня, 12:11 Комментарии1
Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»
Сегодня, 11:55 Комментарии6
Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»
Сегодня, 11:20 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
anyway
anyway ответил allemz
   52 / 1090
сегодня в 00:40
ОМГ, кроме как тычить одним и тем же скрином (Лион-МС), кричать что никто не ходит - что-нить правдоподобное в состоянии найти? Скатился до уровня фанливерфана.
НЕ одним и те же скрином, это не лион мс, это полуфинал кубка лиги когда сити выиграл 9-0, если откроешь статистику посещаемости этихада в апл найдешь еще ряд матчей когда стадион заполнялся на 50-60 процентов...
allemz
allemz ответил hoper
   26 / 1090
вчера в 20:39
А ты чужие деньги считаешь?Сами заработали-сами потратили и никого не едёт куда? на что и как?
Нет, хоупер. Просто энивей любит умничать не по делу.
hoper
hoper ответил allemz
   542 / 1090
вчера в 20:17
Расхорохорились глоры Мунайтед. За 6 лет потратили 853 млн и не могут взять АПЛ, барахтаются во второй пятерке.
А ты чужие деньги считаешь?Сами заработали-сами потратили и никого не едёт куда? на что и как?
allemz
allemz ответил anyway
   26 / 1090
вчера в 18:48
манчестер синий, ахха такой синий что на них никто не ходит)))
ОМГ, кроме как тычить одним и тем же скрином (Лион-МС), кричать что никто не ходит - что-нить правдоподобное в состоянии найти? Скатился до уровня фанливерфана.
allemz
allemz ответил Don trambon
   26 / 1090
вчера в 18:44
Расхорохорились глоры Мунайтед.
За 6 лет потратили 853 млн и не могут взять АПЛ, барахтаются во второй пятерке.
Dark MU
Dark MU ответил Don trambon
   662 / 1090
вчера в 15:36
Я не фанат гвардиолы) Да и в целом в АПЛ любимой команды нет, просто есть те которые мне симпатичны больше других. МЮ я помню как команду *2го* тайма когда они если проигрывают, то во 2м тайме с множеством спорных моментов побеждают( не помню год, матч мю - челси, челси в 1м тайме выигрывала 2 или 3 мяча, а потом пошёл спектакль, гол мю из явного офсайда, пенальти и т.д., а их персональный судья лысый вообще радовал). А добило то, что когда САФУ пусть и в грубой форме ткнул носом один футболист, что бы он следил за языком и не давал громких обещаний, а в ответ на это, все фанаты мю и сам саф начали обижаться и жаловаться на этого игрока (я думаю ты сам понял о ком я). Я не то что не люблю мю, недолюбливаю из-за таких вот эпизодов. И мне смешна ситуация с предыдущими тренерами, трансферной политикой и чилийцем). Если станут чемпионами - пожалуйста. Не хотел бы что бы АПЛ стала аналогом Италии и Германии где всегда одна и та же команда становится чемпионом. Поэтому не против был бы увидеть чемпионом в этом году Ливерпуль.
Таких моментов(которые ты описал) у любых команд хватает, достаточно вспомнить ПСЖ-Барса, но опять же мнение твоё и не мне тебя судить)
Mr_Tim
Mr_Tim
   709 / 1090
вчера в 15:14
оправданно, на трансфер его
Don trambon
Don trambon ответил Dark MU
   89 / 1090
вчера в 14:38
Мне интересно, что такого тебе сделал МЮ, что ты его так не любишь?)Или ты просто не адекватный фанат МС или Пепки?)
Я не фанат гвардиолы)

Да и в целом в АПЛ любимой команды нет, просто есть те которые мне симпатичны больше других.

МЮ я помню как команду *2го* тайма когда они если проигрывают, то во 2м тайме с множеством спорных моментов побеждают( не помню год, матч мю - челси, челси в 1м тайме выигрывала 2 или 3 мяча, а потом пошёл спектакль, гол мю из явного офсайда, пенальти и т.д., а их персональный судья лысый вообще радовал).

А добило то, что когда САФУ пусть и в грубой форме ткнул носом один футболист, что бы он следил за языком и не давал громких обещаний, а в ответ на это, все фанаты мю и сам саф начали обижаться и жаловаться на этого игрока (я думаю ты сам понял о ком я).

Я не то что не люблю мю, недолюбливаю из-за таких вот эпизодов. И мне смешна ситуация с предыдущими тренерами, трансферной политикой и чилийцем).

Если станут чемпионами - пожалуйста. Не хотел бы что бы АПЛ стала аналогом Италии и Германии где всегда одна и та же команда становится чемпионом.

Поэтому не против был бы увидеть чемпионом в этом году Ливерпуль.
anyway
anyway ответил Don trambon
   52 / 1090
вчера в 14:24
В какое топ 10 то они входят в отличии от Сити и ПСЖ?) Да и при чём тут зарабатывать на трансферах? Такие клубы как му, МС, ПСЖ на них не зарабатывают(имею ввиду продажей игроков). Я про то что затраты МС и му на новых игроков почти равны, но только у одних 30 летний чилиец на лавке с ЗП 500 000 фунтов в неделю, а у других грамотный подбор игроков на каждую позицию. От му осталась лишь марка и воспоминания *великих* побед во втором тайме с голами с офсайда и пенальти и радостным лысым судьёй который радовался каждому голу му) Про ПСЖ ещё соглашусь, чемпионат Франции - это ни в какие сравнения с АПЛ, но вот МС другое дело. Так что Манчестер - синий)
манчестер синий, ахха такой синий что на них никто не ходит)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Dark MU
   160 / 1090
вчера в 13:59
Никто не обязан любить мю. Но не признавать что мю лучшая команда Англии это не правильно. Самая титулованная команда в Англии.
Dark MU
Dark MU ответил Don trambon
   662 / 1090
вчера в 13:51
В свете последних событий не актуально. Деньги есть - мозги бы не помешали.
Мне интересно, что такого тебе сделал МЮ, что ты его так не любишь?)Или ты просто не адекватный фанат МС или Пепки?)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Don trambon
   160 / 1090
вчера в 13:24
Ты не суди по последним сезонам. А суди в целом
Don trambon
Don trambon ответил ЦСКА 06
   89 / 1090
вчера в 13:12
Ты прекрасно знаешь когда Манчестер пытается стать. И то несмотря на деньги шейхов у Сити ни разу даже не претендовал на лч. Деньги есть ума не надо.
В свете последних событий не актуально. Деньги есть - мозги бы не помешали.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Don trambon
   160 / 1090
вчера в 13:06
Ты прекрасно знаешь когда Манчестер пытается стать. И то несмотря на деньги шейхов у Сити ни разу даже не претендовал на лч. Деньги есть ума не надо.
Don trambon
Don trambon ответил ЦСКА 06
   89 / 1090
вчера в 13:02
А ты думаешь такие клубы как реал барса мю зарабатывают на трансферах только? На трансферах зарабатывают Монако порту и т д а у мю реклама бешенная за счёт того что мю 40-50 лет входит топ 10 в отличии от Сити псж Челси
В какое топ 10 то они входят в отличии от Сити и ПСЖ?)

Да и при чём тут зарабатывать на трансферах? Такие клубы как му, МС, ПСЖ на них не зарабатывают(имею ввиду продажей игроков). Я про то что затраты МС и му на новых игроков почти равны, но только у одних 30 летний чилиец на лавке с ЗП 500 000 фунтов в неделю, а у других грамотный подбор игроков на каждую позицию.

От му осталась лишь марка и воспоминания *великих* побед во втором тайме с голами с офсайда и пенальти и радостным лысым судьёй который радовался каждому голу му)

Про ПСЖ ещё соглашусь, чемпионат Франции - это ни в какие сравнения с АПЛ, но вот МС другое дело.

Так что Манчестер - синий)
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил vovinho11
   160 / 1090
вчера в 12:56
Лазейки ищут. Типа того что Неймар сам свой трансфер выкупил.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Don trambon
   160 / 1090
вчера в 12:55
А ты думаешь такие клубы как реал барса мю зарабатывают на трансферах только? На трансферах зарабатывают Монако порту и т д а у мю реклама бешенная за счёт того что мю 40-50 лет входит топ 10 в отличии от Сити псж Челси
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 12:15
Просто не его команда.
vovinho11
vovinho11 ответил ЦСКА 06
   497 / 1090
вчера в 12:13
И мне это интересно. И всегда проходят финансовый фейр-плей. Взятки дают?
Jum13
Jum13
   27 / 1090
вчера в 11:52
Неудачно поменялись с Арсеналом
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1090
вчера в 11:35
Деньги на ветер.
4ел
4ел
   419 / 1090
вчера в 11:34
Попробуй теперь от него исбавься...состав нужно капитально чистить. Игроков 5-7можно смело убирать
anyway
anyway
   52 / 1090
вчера в 11:18
лучше бы оле наигрывал его в полузащите рябом с погба...
Don trambon
Don trambon ответил ЦСКА 06
   89 / 1090
вчера в 11:07
Мешок это псж Сити а мю это один из самых богатых клубов. Богатый не значит много денег это значит что они зарабатывают много поэтому и могут тратить деньги. Псж нифига не заработав потратили миллиард.
Да знаю я как они зарабатывали при сафе. ха-ха. Да и в цене уже упали.

А по суммам трансферов МС и му почти равны, только разницу улавливаешь?) Очередной плевок в сторону му.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   19 / 1090
вчера в 11:06
Удачи Санчесу,не получилось в МЮ получится в другом клубе.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Don trambon
   160 / 1090
вчера в 11:05
Мешок это псж Сити а мю это один из самых богатых клубов. Богатый не значит много денег это значит что они зарабатывают много поэтому и могут тратить деньги. Псж нифига не заработав потратили миллиард.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   471 / 1090
вчера в 11:05
Вот те на.
Don trambon
Don trambon
   89 / 1090
вчера в 11:00
Вот поэтому му - мешок.
Содержать пенсионера с зп в 500 000 фунтов в неделю, который ничего не делает, может позволить только мешок. Гыгыгы. А как рвались у Арсенала его украсть. Бугага.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 10:59
Не оправдавший себя трансфер.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100