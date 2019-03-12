Санчес не входит в планы Сульшера в МЮ

вчера, 10:56

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может покинуть команду по окончании сезона.

Чилиец не входит в планы главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, который не рассчитывает на игрока.

В клубе понимают, что продать Санчеса с его космической зарплатой (500 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов) будет крайне трудно, поэтому рассматривается вариант с арендой.