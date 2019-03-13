Гвардиола: «Конечно, я сочувствую тренеру „Шальке“»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после разгромной победы над «Шальке-04» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, я сочувствую Доменико [Тедеско], учитывая ситуацию, в которой он оказался. Это никогда не бывает приятно.

Во втором тайме мы были невероятно хороши. Играли динамично, быстро переключались с обороны на атаку и забили 7 мячей.

Понравилась ли мне игра Сане? После первого гола – да, до этого – нет. В первые 20 минут он был недостаточно агрессивен.

Хочу похвалить Данило, он был невероятен. Мы использовали его уже в четырёх различных ролях, и он ни разу на это не жаловался.