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Гвардиола: «Конечно, я сочувствую тренеру „Шальке“»

вчера, 04:30
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после разгромной победы над «Шальке-04» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, я сочувствую Доменико [Тедеско], учитывая ситуацию, в которой он оказался. Это никогда не бывает приятно.

Во втором тайме мы были невероятно хороши. Играли динамично, быстро переключались с обороны на атаку и забили 7 мячей.

Понравилась ли мне игра Сане? После первого гола – да, до этого – нет. В первые 20 минут он был недостаточно агрессивен. 

Хочу похвалить Данило, он был невероятен. Мы использовали его уже в четырёх различных ролях, и он ни разу на это не жаловался.

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Все комментарии
Bjuik
Bjuik
   50 / 1090
вчера в 15:35
Шальке был жалок, как пупсик какой-то.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил da da da
   57 / 1090
вчера в 08:52
Сити вылетит от первого топ клуба, который может им попасться уже в 1/4 финала
da da da
da da da ответил Болот Сарбанов
   149 / 1090
вчера в 05:17
А Ювентус? Да и Бавария с Ливерпулем не сказали последнего слова, кто пройдёт дальше и составит конкуренцию.
Ювентус удобен этому Сити более чем,Бавария и Ливерпуль в 2х матчах слабее Сити будут,если только в финале.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответил da da da
   256 / 1090
вчера в 05:10
надо брать ЛЧ Сити,соперников неудобных кроме Барсы не осталось,но у каталонцев своим проблемы.
А Ювентус? Да и Бавария с Ливерпулем не сказали последнего слова, кто пройдёт дальше и составит конкуренцию.
ДСА
ДСА
   222 / 1090
вчера в 04:37
Показали истинный уровень немцев.
da da da
da da da
   149 / 1090
вчера в 04:37
надо брать ЛЧ Сити,соперников неудобных кроме Барсы не осталось,но у каталонцев своим проблемы.
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