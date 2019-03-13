Гризманн: «Я первый в очереди, кто скажет, что сыграл недостаточно хорошо»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы играли не в тот футбол, в который хотели. Это был плохой вечер для нас, и мы облегчили «Ювентусу» работу.

Мы все расстроены. Мы просто не играли. Я буду первым в очереди, кто скажет: «Сегодня я сделал недостаточно». Наш темп был не таким, каким должен был быть, а «Ювентус» превосходил нас во всех аспектах.