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Гризманн: «Я первый в очереди, кто скажет, что сыграл недостаточно хорошо»

вчера, 02:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Мы играли не в тот футбол, в который хотели. Это был плохой вечер для нас, и мы облегчили «Ювентусу» работу.

Мы все расстроены. Мы просто не играли. Я буду первым в очереди, кто скажет: «Сегодня я сделал недостаточно». Наш темп был не таким, каким должен был быть, а «Ювентус» превосходил нас во всех аспектах.

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Все комментарии
Uskora
Uskora
   391 / 1090
вчера в 16:13
Против лома не попрешь.
112910415
112910415
   109 / 1090
вчера в 12:17
вот молодец ... вот как скажет, что играли плохо...герой прямо !
а просто стараться в важном матче - этому не учили?
ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1090
вчера в 06:38
Расстроили матрасы своей безвольной игрой
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   256 / 1090
вчера в 04:45
Вот такие игры и показывают почему Гризманну очень далеко до ЗМ.
da da da
da da da ответил denhim
   149 / 1090
вчера в 03:01
Гризз, да вали уже в топ-команду! Хорош тупить!
он уже давно в топ клубе.
denhim
denhim
   693 / 1090
вчера в 02:59
Гризз, да вали уже в топ-команду! Хорош тупить!
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 02:36
Атлетико просто наказали за удержание счета...
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 1090
вчера в 02:32
Вы не играли, вы пытались охранять счет первой игры!!! Вот только охрана была очень жиденькая!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Colchoneros
   71 / 1090
вчера в 02:27
И Вам тоже, побольше бы адекватных болельщиков
Антон Михайленко
Антон Михайленко
   485 / 1090
вчера в 02:26
Где то так же пригрустил Буффон....😌😄
Colchoneros
Colchoneros
   34 / 1090
вчера в 02:26
Respect!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   71 / 1090
вчера в 02:20
Мужик,не то,что некоторые местные товарищи....
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1090
вчера в 02:19
Гризманну Роналду по ночам в кошмарах снится. Как он поднимал 2 Кубка ЛЧ, пока Антуан рыдал, как получал золотую медаль Чемпионата Европы, как дважды выбивал его из плейофф в 1/4 и 1/2.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 1090
вчера в 02:15
Вы все были красавцы) Яйцетряс и его команда)
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