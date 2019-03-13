Тедеско: «Можете представить, как я себя чувствую. Ужасно»

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Можете представить, как я себя чувствую. Ужасно. Первые полчаса мы играли хорошо, но после первого пропущенного мяча качество нашей игры начало стремительно падать.

Нет смысла для оправданий. Если бы мы проиграли 0:2 или с другим менее крупным счётом, мы могли бы проанализировать наше выступление. А такое поражение лучше как можно быстрее забыть.

Во втором тайме мы должны были проявить больше характера. Но мы развалились. Это было худшее, что случалось с нами с тех пор, как я тренирую эту команду.