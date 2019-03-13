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Тедеско: «Можете представить, как я себя чувствую. Ужасно»

вчера, 02:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити7 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Можете представить, как я себя чувствую. Ужасно. Первые полчаса мы играли хорошо, но после первого пропущенного мяча качество нашей игры начало стремительно падать.

Нет смысла для оправданий. Если бы мы проиграли 0:2 или с другим менее крупным счётом, мы могли бы проанализировать наше выступление. А такое поражение лучше как можно быстрее забыть.

Во втором тайме мы должны были проявить больше характера. Но мы развалились. Это было худшее, что случалось с нами с тех пор, как я тренирую эту команду.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 11:30
Скорее бы тебя уволили.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 10:32
Да, такого не пожелаешь никому.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   276 / 1090
вчера в 10:31
газпром номер2 влетел, ничего в следующем году
влетит и номер1.
RoninSibir
RoninSibir
   845 / 1090
вчера в 09:01
Да уж, таких безобразий даже при Келлере не было.
beefs
beefs
   182 / 1090
вчера в 07:37
Да уж, чувство это нам знакомо...
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 1090
вчера в 05:45
Опозорили Газпром.
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 05:14
Попали под каток ))
boysib
boysib
   351 / 1090
вчера в 03:12
да, мы прекрасно знаем, что ты дно, которому чисто фартануло в кризисный сезон Дортмунда занят второе место в Бундеслиге, после чего у тебя появилась звездная болезнь и мнение, что ты офигеть какой перспективный коуч. на деле даже в условный ганновер не годишься, иди коров паси, доменико
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