Симеоне: «Роналду повторил мой жест? Он тоже хотел показать свой характер»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал жест нападающего туринского клуба Криштиану Роналду. В первом поединке между командами, который закончился победой «матрасников» (2:0), Симеоне отпраздновал гол неприличным жестом, после чего позже был оштрафован УЕФА. Роналду, оформив хет-трик в ответной встрече, повторил жест аргентинца.
Криштиану Роналду – лучший в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера.
Его жест? Он видел, как я сделал это в первом матче на «Ванда Метрополитано», и, как и я, хотел показать свой характер.
Ronaldo doing Simeone’s celebration against them 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jUoIfsFWvJ— ManUnitedZone (@ManUnitedZone_) 12 марта 2019 г.
Рон просто провел хороший матч плюс так вышло, что всё залетало в ворота, а уж эффективность Роналду в сезоне вовсе смехотворна, с таким количеством попыток у Месси или Мбаппе было бы втрое больше голов.
Рон просто провел хороший матч плюс так вышло, что всё залетало в ворота, а уж эффективность Роналду в сезоне вовсе смехотворна, с таким количеством попыток у Месси или Мбаппе было бы втрое больше голов.
Поочерёдно на поле прилюдно.
У Диего их два, но у Рона их три,
Но Рону нормально, а Семёну 33но.
Поочерёдно на поле прилюдно.
У Диего их два, но у Рона их три,
Но Рону нормально, а Семёну 33но.
Такие, как этот пользователь, на бомбардире "питаются" такими темами
Такие, как этот пользователь, на бомбардире "питаются" такими темами
не капаюсь
не капаюсь