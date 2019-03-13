Симеоне: «Роналду повторил мой жест? Он тоже хотел показать свой характер»

вчера, 04:07

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал жест нападающего туринского клуба Криштиану Роналду. В первом поединке между командами, который закончился победой «матрасников» (2:0), Симеоне отпраздновал гол неприличным жестом, после чего позже был оштрафован УЕФА . Роналду, оформив хет-трик в ответной встрече, повторил жест аргентинца.

Криштиану Роналду – лучший в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера. Его жест? Он видел, как я сделал это в первом матче на «Ванда Метрополитано», и, как и я, хотел показать свой характер.