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Симеоне: «Роналду повторил мой жест? Он тоже хотел показать свой характер»

вчера, 04:07
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Наставник «Атлетико» Диего Симеоне после поражения от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов прокомментировал жест нападающего туринского клуба Криштиану Роналду. В первом поединке между командами, который закончился победой «матрасников» (2:0), Симеоне отпраздновал гол неприличным жестом, после чего позже был оштрафован УЕФА. Роналду, оформив хет-трик в ответной встрече, повторил жест аргентинца.

Криштиану Роналду – лучший в мире. Он умеет показывать такую игру в большие футбольные вечера.

Его жест? Он видел, как я сделал это в первом матче на «Ванда Метрополитано», и, как и я, хотел показать свой характер.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe ответил juvenale
   379 / 1090
вчера в 18:48
и чем твой гном лучше?Роналду один из лучших бомбардиров чемпионата Италии,Месси Испании,в чем разница?
забавно, я ведь слова не сказал про Месси. Я просто сказал - и это правда - что любой успех Рона его глоры превозносят до небес, хотя ничего сверхъестественного он не сделал. Тот же Тадич с Реалом сыграл гораздо круче, что теперь, Тадич лучший в мире?


Рон просто провел хороший матч плюс так вышло, что всё залетало в ворота, а уж эффективность Роналду в сезоне вовсе смехотворна, с таким количеством попыток у Месси или Мбаппе было бы втрое больше голов.
juvenale
juvenale ответил ZjzoRe
   29 / 1090
вчера в 18:21
"Лучший игрок мира" провел только один хороший матч в сезоне - вчера. А обожатели Рона как всегда в своем репертуаре: два раза удачно подставил кастрюльку против абсолютно мертвого соперника, забил левую пенку - о боже, лучший игрок мира.
и чем твой гном лучше?Роналду один из лучших бомбардиров чемпионата Италии,Месси Испании,в чем разница?
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   591 / 1090
вчера в 16:25
даже не стыдно тебе
ZjzoRe
ZjzoRe
   379 / 1090
вчера в 13:38
"Лучший игрок мира" провел только один хороший матч в сезоне - вчера. А обожатели Рона как всегда в своем репертуаре: два раза удачно подставил кастрюльку против абсолютно мертвого соперника, забил левую пенку - о боже, лучший игрок мира.
Димон Юханов
Димон Юханов
вчера в 12:26
Ждём дисквалификации
Nickolai S
Nickolai S
   440 / 1090
вчера в 11:19
Хвастались яйцами Сёма и Кри
Поочерёдно на поле прилюдно.
У Диего их два, но у Рона их три,
Но Рону нормально, а Семёну 33но.
alex074
alex074
   473 / 1090
вчера в 10:34
Симеоне, он просто тебе по губам поводил и всё...
FERIS
FERIS
   249 / 1090
вчера в 10:17
Рон в очередной раз доказал что у него есть характер!
anfield1984
anfield1984 ответил Рыжая Борода
   206 / 1090
вчера в 09:35
Так приветствовали друг друга
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 1090
вчера в 08:36
Респект Симеоне
Ми Ша
Ми Ша
   241 / 1090
вчера в 08:25
Зря Симеоне спровоцировал Рона, у него жесткий комплекс, когда кто-то рядом пытается показать что он круче, вследствие чего происходит голевой выброс. Это слабость, которую он умеет переворачивать в преимущество.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил KLUNIO-INTER
   164 / 1090
вчера в 08:04
Я только футболом интересуюсь. И в чужом белье не капаюсь
Бесполезно что таким объяснять
Такие, как этот пользователь, на бомбардире "питаются" такими темами
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   316 / 1090
вчера в 08:04
Повторюшка-хрюшка :)
Ant Tambov
Ant Tambov
   255 / 1090
вчера в 07:46
Проблемы индейцев шерифа не е...ут)))
Знатог
Знатог
   678 / 1090
вчера в 06:59
Вроде в западных языках слова яйца и характер звучат примерно одинаково, отсюда и такие разговоры.
beefs
beefs
   182 / 1090
вчера в 06:34
А Роналдо молодец, есть характер и умение, великий футболист...
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил da da da
   295 / 1090
вчера в 06:12
Я только футболом интересуюсь. И в чужом белье
не капаюсь
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   362 / 1090
вчера в 06:10
Рано начали праздновать.
Vis.
Vis. ответил No problem
   639 / 1090
вчера в 05:54
Этим жестом Рон показал хейтерам,как он их никчёмное мнение имел).
Этим он показал, да и всю жизнь показывал что он клоун, такой же как Симеоне.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   500 / 1090
вчера в 05:41
при совке, когда футбик транслировали максимум 2-мя камерами, в каждой игре таких жестов хватало...
da da da
da da da ответил KLUNIO-INTER
   149 / 1090
вчера в 05:34
Не знаю. Я в этих делах не разбираюсь.
а чтож тогда в разговор вступать не зная матчасти?))
112910415
112910415
   109 / 1090
вчера в 05:24
входит в моду, однако
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил da da da
   295 / 1090
вчера в 05:18
Не знаю. Я в этих делах не разбираюсь.
da da da
da da da ответил KLUNIO-INTER
   149 / 1090
вчера в 04:53
Не говори такое. А то люди подумают что ты у него там проверял в интимной встрече.
для этого достаточно посмотреть на его детей,все на подбор как из пробирки))
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил da da da
   295 / 1090
вчера в 04:35
Не говори такое. А то люди подумают что ты у него там проверял в интимной встрече.
No problem
No problem
   60 / 1090
вчера в 04:27
Этим жестом Рон показал хейтерам,как он их никчёмное мнение имел).
Сантус
Сантус
   67 / 1090
вчера в 04:26
Я не очень высокого мнения о Симеоне,ещё с игроцких времён,но удар он держит достойно.
Zloi iron
Zloi iron
   561 / 1090
вчера в 04:26
Крис нагнул и выпотрошил матрас😂
da da da
da da da
   149 / 1090
вчера в 04:22
хотеть можно много,у Рона в отличие от Симеоне яиц по факту нет,как и детей.
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